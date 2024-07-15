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15 Temmuz bugün resmi tatil mi, devlet daireleri açık mı? 15 Temmuz bankalar, noterler, eczaneler, hastaneler ve sağlık ocakları hizmet verecek mi?
Giriş Tarihi: 15.07.2024 06:15
Güncelleme Tarihi: 15.07.2024
06:15
15 Temmuz bugün resmi tatil mi, devlet daireleri açık mı? 15 Temmuz bankalar, noterler, eczaneler, hastaneler ve sağlık ocakları hizmet verecek mi?
15 Temmuz bankalar, noterler, eczaneler, hastaneler ve sağlık ocakları açık mı, kapalı mı araştırılıyor. Bu yıl 15 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor bu nedenle özel sektör ve kamu kurumu mesai saatleri yakından takip ediliyor. Normal şartlarda resmi tatil günlerinde kamu kurumlarının tamamı kapalı olurken bazı işletmeler faaliyetlerine devam ediyor. Peki, 15 Temmuz bugün resmi tatil mi? 15 Temmuz bankalar, noterler, eczaneler, hastaneler ve sağlık ocakları açık mı, kapalı mı?