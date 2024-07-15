Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam 15 Temmuz bugün resmi tatil mi, devlet daireleri açık mı? 15 Temmuz bankalar, noterler, eczaneler, hastaneler ve sağlık ocakları hizmet verecek mi?
Giriş Tarihi: 15.07.2024 06:15 Güncelleme Tarihi: 15.07.2024 06:15

15 Temmuz bugün resmi tatil mi, devlet daireleri açık mı? 15 Temmuz bankalar, noterler, eczaneler, hastaneler ve sağlık ocakları hizmet verecek mi?

15 Temmuz bankalar, noterler, eczaneler, hastaneler ve sağlık ocakları açık mı, kapalı mı araştırılıyor. Bu yıl 15 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor bu nedenle özel sektör ve kamu kurumu mesai saatleri yakından takip ediliyor. Normal şartlarda resmi tatil günlerinde kamu kurumlarının tamamı kapalı olurken bazı işletmeler faaliyetlerine devam ediyor. Peki, 15 Temmuz bugün resmi tatil mi? 15 Temmuz bankalar, noterler, eczaneler, hastaneler ve sağlık ocakları açık mı, kapalı mı?

15 Temmuz bugün resmi tatil mi, devlet daireleri açık mı? 15 Temmuz bankalar, noterler, eczaneler, hastaneler ve sağlık ocakları hizmet verecek mi?

15 Temmuz bu yıl Pazartesi gününe denk gelirken gözler özel ve kamu kurumu işletmelerine çevrildi. 15 Temmuz bankalar, noterler, eczaneler, hastaneler ve sağlık ocakları ve diğer birçok kamu kurumu vatandaşlara hizmet vermiyor. Bu noktada 15 Temmuz sebebiyle bazı işletmeler faaliyetlerine ara verecek. Peki 15 Temmuz resmi tatil mi? İşte, kapalı olacak işletmeler…

15 Temmuz bugün resmi tatil mi, devlet daireleri açık mı? 15 Temmuz bankalar, noterler, eczaneler, hastaneler ve sağlık ocakları hizmet verecek mi?

15 TEMMUZ'DA NERELER KAPALI?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde kamu kurumlarından olan belediyeler, valilikler, noterler, kaymakamlıklar ve muhtarlıkların tamamı kapalı olacak.

Bu işletmeler 16 Temmuz Salı günü hizmet vermeye devam edecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
15 Temmuz bugün resmi tatil mi, devlet daireleri açık mı? 15 Temmuz bankalar, noterler, eczaneler, hastaneler ve sağlık ocakları hizmet verecek mi?

15 Temmuz Pazartesi günü özel ve kamu bankaları kapalı olurken hastanelerin acil servisleri dışındaki birimleri kapalı olacak. Eczaneler ise nöbet sistemine uygun olarak çalışacak. Vatandaşlar yaşadıkları şehirlerdeki nöbetçi eczaneleri e-Devlet üzerinden sorgulayabilirler.

15 Temmuz bugün resmi tatil mi, devlet daireleri açık mı? 15 Temmuz bankalar, noterler, eczaneler, hastaneler ve sağlık ocakları hizmet verecek mi?

Sağlık Ocakları veya diğer bir ifadeyle Aile Sağlığı Merkezleri' de Pazartesi günü hizmet vermeyecek. Vatandaşlar Pazartesi gününe randevu alamayacaklar.

15 Temmuz bugün resmi tatil mi, devlet daireleri açık mı? 15 Temmuz bankalar, noterler, eczaneler, hastaneler ve sağlık ocakları hizmet verecek mi?

2024 RESMİ TATİL GÜNLERİ

  • 1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı
  • 9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı arifesi
  • 10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı 1. gün
  • 11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı 2. gün
  • 12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı 3. gün
  • 23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
  • 1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı
  • 19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
  • 15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi
  • 16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün
  • 17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün
  • 18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün
  • 19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün
  • 15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü
  • 30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı
  • 29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı
SON DAKİKA