15 Temmuz bugün resmi tatil mi, devlet daireleri açık mı? 15 Temmuz bankalar, noterler, eczaneler, hastaneler ve sağlık ocakları hizmet verecek mi?

15 Temmuz bu yıl Pazartesi gününe denk gelirken gözler özel ve kamu kurumu işletmelerine çevrildi. 15 Temmuz bankalar, noterler, eczaneler, hastaneler ve sağlık ocakları ve diğer birçok kamu kurumu vatandaşlara hizmet vermiyor. Bu noktada 15 Temmuz sebebiyle bazı işletmeler faaliyetlerine ara verecek. Peki 15 Temmuz resmi tatil mi? İşte, kapalı olacak işletmeler…