15 Temmuz gazisi Recep Kara: Elinde Türk bayrağı olan herkesi vurdular

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı önünde hainler tarafından kolundan vurularak yaralanan Gazi Recep Kara (39) 7 yıl geçmesine rağmen o geceyi unutamıyor. Darbecilerin içinde bulunduğu tankların önüne defalarca geçen, tanklarla birlikte kilometrelerce sürüklenen Kara, "Ellerinde Türk bayrakları olan herkesi vurdular. Tankların önünde kilometrelerce sürüklendim. Evden abdestimi alıp çıkmıştım ama şehadet bana nasip olmadı. 'Bana neden gittin' diye soranlar oldu. Onlara, 'Vatan için millet için bayrak için ezan için gittim' dedim. Bundan daha önemli bir şey var mı?" dedi.