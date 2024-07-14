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Haberler Yaşam 15 Temmuz kargolar açık mı? 15 Temmuz’da PTT açık mı, yarın postane ve Yurtiçi, MNG, Aras kargo çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu?
Giriş Tarihi: 14.07.2024 10:48 Güncelleme Tarihi: 14.07.2024 10:48

15 Temmuz kargolar açık mı? 15 Temmuz’da PTT açık mı, yarın postane ve Yurtiçi, MNG, Aras kargo çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu?

15 Temmuz kargolar açık mı sorusu, internetten alışveriş yapanlar, kargo bekleyenler ve kargo gönderimi yapacaklar tarafından araştırılıyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatiller arasında yer aldığı için 15 Temmuz kargolar çalışıyor mu sorusuna yanıt aranıyor. Resmi tatil günlerinde MNG, Sürat, Yurtiçi, Aras, PTT Kargo çalışma durumu kurumlar tarafından ilan edildi. Peki 15 Temmuz'da PTT açık mı, bugün postane ve Yurtiçi, MNG, Aras kargo çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu? İşte 15 Temmuz kargo çalışma saatleri

15 Temmuz kargolar açık mı? 15 Temmuz’da PTT açık mı, yarın postane ve Yurtiçi, MNG, Aras kargo çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu?

15 Temmuz kargolar çalışıyor mu, hizmet verecek mi? sorusuna yanıt arayan vatandaşlar araştırmalarına başladı. Dini ve milli bayramlarda resmi tatil ilan edilmesi sebebiyle kamu kurumları ve özel sektördeki iş yerleri belirli bir süre boyunca tatilde oluyor. Resmi tatil ilan edilen 15 Temmuzda kargo, PTT, postane gibi kurumların çalışma durumu merak ediliyor. Peki, 15 Temmuz'da PTT açık mı, bugün postane ve Yurtiçi, MNG, Aras kargo çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu?

15 Temmuz kargolar açık mı? 15 Temmuz’da PTT açık mı, yarın postane ve Yurtiçi, MNG, Aras kargo çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu?

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?
15 Temmuz resmi tatildir ve bu yıl 1Pazartesi gününe denk gelecektir. 15 Temmuz'un resmi tatil olması, TBMM tarafından kabul edildi. İşte, o kanun;
MADDE 1- (1) Ankara İline bağlı "Kazan İlçesi"nin adı "Kahramankazan" olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2- (1) 17.3.1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ve 1 Mayıs günü" ibareleri ",1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü" olarak ve birinci fıkrasının (C) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"C) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü tatilidir."

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15 Temmuz kargolar açık mı? 15 Temmuz’da PTT açık mı, yarın postane ve Yurtiçi, MNG, Aras kargo çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu?

15 TEMMUZ 2022 CUMARTESİ GÜNÜ KARGOLAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü resmi tatildir.
Kargolar resmi tatillerde hizmet vermemektedir. Bu nedenle kargo şirketleri, 15 Temmuz 2024 Pazartesi Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde kapalı olacak ve kargo alım ve dağıtım işlemleri de gerçekleştirilmeyecek. Kargo şirketlerine göre değişiklik olabileceği için kargo firmasını aramanız gerekebilir.

15 Temmuz kargolar açık mı? 15 Temmuz’da PTT açık mı, yarın postane ve Yurtiçi, MNG, Aras kargo çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu?

15 TEMMUZ'DA PTT AÇIK MI?
Resmi tatillerde posta ve kargo şirketleri hizmet vermiyor.
Bu nedenle 15 Temmuz'da PTT ve kargo şubeleri kapalı olacak.
Kargolar 16 Temmuz Salı normal çalışma saatlerinde hizmetlerini sürdürecek.

15 Temmuz kargolar açık mı? 15 Temmuz’da PTT açık mı, yarın postane ve Yurtiçi, MNG, Aras kargo çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu?
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