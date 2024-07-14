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15 Temmuz kargolar açık mı? 15 Temmuz’da PTT açık mı, yarın postane ve Yurtiçi, MNG, Aras kargo çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu?
Giriş Tarihi: 14.07.2024 10:48
Güncelleme Tarihi: 14.07.2024
10:48
15 Temmuz kargolar açık mı? 15 Temmuz’da PTT açık mı, yarın postane ve Yurtiçi, MNG, Aras kargo çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu?
15 Temmuz kargolar açık mı sorusu, internetten alışveriş yapanlar, kargo bekleyenler ve kargo gönderimi yapacaklar tarafından araştırılıyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatiller arasında yer aldığı için 15 Temmuz kargolar çalışıyor mu sorusuna yanıt aranıyor. Resmi tatil günlerinde MNG, Sürat, Yurtiçi, Aras, PTT Kargo çalışma durumu kurumlar tarafından ilan edildi. Peki 15 Temmuz'da PTT açık mı, bugün postane ve Yurtiçi, MNG, Aras kargo çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu? İşte 15 Temmuz kargo çalışma saatleri