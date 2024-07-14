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15 TEMMUZ MESAJLARI 2024 RESİMLİ || 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlama mesajları ve sözleri!
Giriş Tarihi: 14.07.2024 22:53
Güncelleme Tarihi: 14.07.2024
22:53
Türkiye, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde bir kez daha bir araya geliyor. Liderler, vatandaşlar ve şehit aileleri, ülkenin birlik ve beraberliğini vurgulayan mesajlarla geçmişi hatırlıyor.Türkiye, 15 Temmuz 2016'da demokrasiye yönelik hain bir darbe girişiminin yaşandığı kara günü anmak için yine omuz omuza. Liderlerin yanı sıra milyonlarca vatandaş, şehitleri ve gazileri anma ve demokrasiye sahip çıkma hakkında 15 Temmuz mesajları paylaşıyor. Cumhurbaşkanı, Başbakan ve diğer devlet yetkilileri, halka hitap ederek, ülkenin birlik ve beraberliğine vurgu yaparak demokrasinin değerini bir kez daha ön plana çıkarıyor. İşte, 15 Temmuz mesajları!