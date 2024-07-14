15 TEMMUZ MESAJLARI 2024 RESİMLİ || 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlama mesajları ve sözleri!

"15 Temmuz, Türkiye'nin birlik ve beraberlik içinde gösterdiği mücadele ruhunun simgesidir. Şehitlerimizi minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz."

"Demokrasiye ve milli iradeye yönelik hain saldırıya karşı milletimizin sergilediği kararlılık ve cesaret, 15 Temmuz'u unutulmaz kılıyor. Bu önemli günü birlikte kutlamaktan büyük gurur duyuyoruz."

"Bugün, milletimizin demokrasiye olan bağlılığını ve birlik ruhunu bir kez daha gösterdiği 15 Temmuz'u anıyoruz. Gelecek nesillere bu destansı direnişi ve birlik ruhunu aktarmak en büyük görevimizdir."