Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam 15 TEMMUZ resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 15 Temmuz 2024 özel sektöre tatil mi, kimlere tatil?
Giriş Tarihi: 07.07.2024 11:32 Güncelleme Tarihi: 07.07.2024 11:32

15 TEMMUZ resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 15 Temmuz 2024 özel sektöre tatil mi, kimlere tatil?

Halkın iradesini ve demokrasiyi doğrudan hedef alan 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümü geldi. Bu anlamlı günde şehitlerimiz anma törenleri ile anılacak, yurdun dört bir yanı Türk bayrakları ile süslenecek. Bu noktada bir diğer merak edilen konu ise, '15 Temmuz resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?' soruları oldu. Bilindiği üzere, 29 Ekim 2016 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 6752 sayılı yasa ile 15 Temmuz günü "Demokrasi ve Millî Birlik Günü" adı altında resmî tatil olarak ilan edilmişti. Peki, 15 Temmuz 2024 özel sektöre tatil mi, kimlere tatil? İşte detaylar;

15 TEMMUZ resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 15 Temmuz 2024 özel sektöre tatil mi, kimlere tatil?

15 Temmuz resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor soruları hem kamu hem de özel sektör çalışanları tarafından merak ediliyor. 15 Temmuz günü, Türk demokrasisini hedef alan bu hain girişim, Türk halkının demokrasiyi ve seçilmiş iradeyi korumak için gösterdiği destansı direnişle geri püskürtülmüştür. Türk tarihi için oldukça anlamlı bugünde yurdun dört bir yanında etkinlikler ve anma törenleri gerçekleşecek. Peki, 15 Temmuz 2024 özel sektöre tatil mi, kimlere tatil?

15 TEMMUZ resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 15 Temmuz 2024 özel sektöre tatil mi, kimlere tatil?

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

29 Ekim 2016 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 6752 sayılı yasa ile 15 Temmuz günü "Demokrasi ve Millî Birlik Günü" adı altında resmî tatil olarak ilan edilmiştir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
15 TEMMUZ resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 15 Temmuz 2024 özel sektöre tatil mi, kimlere tatil?

15 TEMMUZ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 2024 yılında Pazartesi gününe denk geliyor.

15 TEMMUZ resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 15 Temmuz 2024 özel sektöre tatil mi, kimlere tatil?

15 TEMMUZ DESTANI

15 Temmuz 2016 günü darbe girişimiyle karşı karşıya kalan Türkiye, milleti ve devletiyle omuz omuza verdiği direniş ve mücadeleyle tüm dünyaya örnek teşkil etmiştir. Türk demokrasisini hedef alan bu hain girişim, Türk halkının demokrasiyi ve seçilmiş iradeyi korumak için gösterdiği destansı direnişle geri püskürtülmüştür. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokağa dökülen Türk milletinin gösterdiği cesaret ve kararlılıkla elde edilen bu zafer, dünyada örneği olmayan bir ruh halini ve demokrasi bilincini ortaya koymaktadır. Zaferle sonuçlanan bu anlamlı direnişi ve mücadele ruhunu toplumsal hafızada her daim diri tutmak amacıyla "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" her yıl özenle hazırlanan çeşitli etkinliklerle anılmaktadır.

15 TEMMUZ resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 15 Temmuz 2024 özel sektöre tatil mi, kimlere tatil?

2024 RESMİ TATİL GÜNLERİ

15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı

29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı

SON DAKİKA