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15 TEMMUZ resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 15 Temmuz 2024 özel sektöre tatil mi, kimlere tatil?
Giriş Tarihi: 07.07.2024 11:32
Güncelleme Tarihi: 07.07.2024
11:32
Halkın iradesini ve demokrasiyi doğrudan hedef alan 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümü geldi. Bu anlamlı günde şehitlerimiz anma törenleri ile anılacak, yurdun dört bir yanı Türk bayrakları ile süslenecek. Bu noktada bir diğer merak edilen konu ise, '15 Temmuz resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?' soruları oldu. Bilindiği üzere, 29 Ekim 2016 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 6752 sayılı yasa ile 15 Temmuz günü "Demokrasi ve Millî Birlik Günü" adı altında resmî tatil olarak ilan edilmişti. Peki, 15 Temmuz 2024 özel sektöre tatil mi, kimlere tatil? İşte detaylar;