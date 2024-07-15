15 Temmuz’da sela okunacak mı? Diyanet duyurdu! Bugün 15 Temmuz’da sela ne zaman, saat kaçta okunacak?

15 Temmuz gecesi sela ne zaman okunacak sorusu gündeme geldi. Dinî açıdan özel önemi olan gün ve geceleri hatırlatmak, bir vefatı ve kılınacak cenaze namazını haber vermek için sela okunur. Peki, 15 Temmuz'da sela okunacak mı? Bugün 15 Temmuz'da sela ne zaman, saat kaçta okunacak?