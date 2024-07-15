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Haberler Yaşam 15 Temmuz'da sela okunacak mı? Diyanet duyurdu! Bugün 15 Temmuz'da sela ne zaman, saat kaçta okunacak?
Giriş Tarihi: 15.07.2024 10:36 Güncelleme Tarihi: 15.07.2024 10:36

15 Temmuz'da sela okunacak mı? Diyanet duyurdu! Bugün 15 Temmuz'da sela ne zaman, saat kaçta okunacak?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda sela okunacak mı merak ediliyor. Konu hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı'nda açıklama geldi. 81 ilde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında sela okunacak. Peki, 15 Temmuz'da sela okunacak mı? Bugün 15 Temmuz'da sela ne zaman, saat kaçta okunacak? İşte, Diyanet duyurdu!

15 Temmuz’da sela okunacak mı? Diyanet duyurdu! Bugün 15 Temmuz’da sela ne zaman, saat kaçta okunacak?

15 Temmuz gecesi sela ne zaman okunacak sorusu gündeme geldi. Dinî açıdan özel önemi olan gün ve geceleri hatırlatmak, bir vefatı ve kılınacak cenaze namazını haber vermek için sela okunur. Peki, 15 Temmuz'da sela okunacak mı? Bugün 15 Temmuz'da sela ne zaman, saat kaçta okunacak?

15 Temmuz’da sela okunacak mı? Diyanet duyurdu! Bugün 15 Temmuz’da sela ne zaman, saat kaçta okunacak?

15 TEMMUZ'DA SELA OKUNACAK MI, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OKUNACAK?

15 Temmuz'da sela okunacak. 90 bin camide 00.13'te sela okunacak, cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık kalacak.

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15 Temmuz’da sela okunacak mı? Diyanet duyurdu! Bugün 15 Temmuz’da sela ne zaman, saat kaçta okunacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi, "81 ilimiz ve 922 ilçemizdeki bütün camilerimizde 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saat 00.13'te bütün camilerimizden sela okunacaktır. Milletimizi birliğimize, kardeşliğimize, ülkemize yönelik oynanan oyunlara farkındalık oluşturmak için yeniden bir dirilişe davet edeceğiz." dedi.

15 Temmuz’da sela okunacak mı? Diyanet duyurdu! Bugün 15 Temmuz’da sela ne zaman, saat kaçta okunacak?

SELA SÖZLERİ VE TÜRKÇE ANLAMI

Es Salatu Ves Selamu Aleyke Ya Rasulallah!

( Ey Allah'ın Resul'u, salat ve selam senin üzerine olsun! )

Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah!

( Ey Allah'ın habibi, salat ve selam senin üzerine olsun! )

Esselatu vessalamu aleyke ya Nure Arşillah!

( Ey Allah'ın arşının nuru salat-u selam senin üzerine olsun! )

Esselatu vesselamu aleyke ya Hayra Halgillah!

15 Temmuz’da sela okunacak mı? Diyanet duyurdu! Bugün 15 Temmuz’da sela ne zaman, saat kaçta okunacak?

( Ey Allah'ın mahlukatlarının en hayırlısı, salat-u selam senin üzerine olsun! )

Essalatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin!

( Ey bundan önceki ve sonrakilerin efendisi, salatu selam senin üzerine olsun! )

Vel hamdü lillahi rabbil alemin!

( Hamd alemlerin rabbi olan Allah'a mahsustur! )

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