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15 Temmuz'da sela okunacak mı? Diyanet duyurdu! Bugün 15 Temmuz'da sela ne zaman, saat kaçta okunacak?
Giriş Tarihi: 15.07.2024 10:36
Güncelleme Tarihi: 15.07.2024
10:36
15 Temmuz'da sela okunacak mı? Diyanet duyurdu! Bugün 15 Temmuz'da sela ne zaman, saat kaçta okunacak?
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda sela okunacak mı merak ediliyor. Konu hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı'nda açıklama geldi. 81 ilde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında sela okunacak. Peki, 15 Temmuz'da sela okunacak mı? Bugün 15 Temmuz'da sela ne zaman, saat kaçta okunacak? İşte, Diyanet duyurdu!