15 Temmuz'un kahraman şehidi Ömer Halisdemir'in kabri ziyaretçi akınına uğradı

Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci general Semih Terzi'yi vurduktan sonra şehit edilen ancak darbenin seyrini değiştirmesi nedeniyle simge isimlerden biri haline gelen Ömer Halisdemir'in Bor ilçesi Çukurkuyu beldesinde bulunan kabrini ziyaret eden çok sayıda vatandaş, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti ve duygulu anlar yaşadı.

15 Temmuz kahramanı şehit Halisdemir'in kabrinde ziyaretçi yoğunluğu | Video