Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri 15 Temmuz'un kahraman şehidi Ömer Halisdemir'in kabri ziyaretçi akınına uğradı

15 Temmuz'un kahraman şehidi 'in kabri ziyaretçi akınına uğradı

'daki Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda 15 Temmuz gecesi darbeci general Semih Terzi'yi vurarak öldürüp, darbe girişiminin seyrini değiştiren, kendisi de şehit olan Astsubay 'in (42) Niğde'deki kabri, hain girişimin 4'üncü yıl dönümünde ziyaretçi akınına uğradı. 'dan şehitliğe gelen Ender Halisdemir, şehit Ömer Halisdemir'e hayranlığı nedeniyle Bükcüoğlu olan soyadını Halisdemir olarak değiştirdiğini söyledi. Çankırı'dan gelen bisikletli grup ise, 9 şehidin mezarından getirdiği toprağı, Halisdemir'in kabrine serpti.

AJANSLAR
Giriş Tarihi: 15.07.2020 14:20 Güncelleme Tarihi: 15.07.2020 15:11
15 Temmuz'un kahraman şehidi Ömer Halisdemir'in kabri ziyaretçi akınına uğradı

'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci general Semih Terzi'yi vurduktan sonra şehit edilen ancak darbenin seyrini değiştirmesi nedeniyle simge isimlerden biri haline gelen 'in Bor ilçesi Çukurkuyu beldesinde bulunan kabrini ziyaret eden çok sayıda vatandaş, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti ve duygulu anlar yaşadı.

15 Temmuz kahramanı şehit Halisdemir'in kabrinde ziyaretçi yoğunluğu | Video

15 Temmuz'un kahraman şehidi Ömer Halisdemir'in kabri ziyaretçi akınına uğradı

SOYADINI HALİSDEMİR OLARAK DEĞİŞTİRDİ

'dan şehitliğe gelen 30 yaşındaki Ender Halisdemir, 'Bükcüoğlu' olan soyadını 7 ay önce dilekçe vererek 'Halisdemir' olarak değiştirdiğini söyledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
15 Temmuz'un kahraman şehidi Ömer Halisdemir'in kabri ziyaretçi akınına uğradı

'e hayranlık duyduğunu belirten Ender Halisdemir, "Oğluma adını vermek istedim fakat oğlumun da ölümlü olduğunu düşündüm. Hayranlığımı ölümsüzleştirmek istedim. Halisdemir olarak ailemle şehidimizin soy ismini taşımaktan gurur duyuyorum" dedi.

15 Temmuz'un kahraman şehidi Ömer Halisdemir'in kabri ziyaretçi akınına uğradı

ÇANKIRI'DAN 9 ŞEHİDİN TOPRAĞINI GETİRDİLER

Çankırı 18 Vites Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü üyesi 10 sporcu da Çankırı'dan 415 kilometre yol kat ederek şehitliğe gelip 'in kabrini ziyaret etti.

15 Temmuz'un kahraman şehidi Ömer Halisdemir'in kabri ziyaretçi akınına uğradı

Kulüp Başkanı Engin Çimen, Çankırı'da bulunan 9 şehidin mezarından aldıkları toprakları, Halisdemir'in kabrine serptiklerini söyledi.

15 Temmuz'un kahraman şehidi Ömer Halisdemir'in kabri ziyaretçi akınına uğradı

Pedal çevirirken hiç yorulmadıklarını belirten Çimen, "Maneviyatın verdiği güçle şehitlere vefayı göstermek çok önemliydi" diye konuştu.

15 Temmuz'un kahraman şehidi Ömer Halisdemir'in kabri ziyaretçi akınına uğradı

KARDEŞ HALİSDEMİR: BİZİM ZATEN KAHRAMANIMIZDI

Soner Halisdemir, şehit ağabeyi 'in mezarına giderek dua etti. Daha sonra açıklama yapan Halisdemir, 15 Temmuz darbe girişiminin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seslenişinin ardından milletçe engellendiğini belirtti.

SON DAKİKA