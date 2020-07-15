15 Temmuz'un kahraman şehidi Ömer Halisdemir'in kabri ziyaretçi akınına uğradı

Ankara'daki Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda 15 Temmuz gecesi darbeci general Semih Terzi'yi vurarak öldürüp, darbe girişiminin seyrini değiştiren, kendisi de şehit olan Astsubay Ömer Halisdemir'in (42) Niğde'deki kabri, hain girişimin 4'üncü yıl dönümünde ziyaretçi akınına uğradı. İstanbul'dan şehitliğe gelen Ender Halisdemir, şehit Ömer Halisdemir'e hayranlığı nedeniyle Bükcüoğlu olan soyadını Halisdemir olarak değiştirdiğini söyledi. Çankırı'dan gelen bisikletli grup ise, 9 şehidin mezarından getirdiği toprağı, Halisdemir'in kabrine serpti.