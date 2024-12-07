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Haberler Yaşam 1.5 yaşında kan naklinden HIV virüsü kapmıştı! "Hayattan umudumu koparmadım"
Giriş Tarihi: 07.12.2024 06:51 Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 06:53

1.5 yaşında kan naklinden HIV virüsü kapmıştı! "Hayattan umudumu koparmadım"

Şanlıurfa'da 16 yıl önce 1,5 yaşındayken üzerine çaydanlığın devrilmesi sonucu götürüldüğü hastane bünyesindeki Yanık Ünitesi'nde tedavi görürken, HIV'li kan verilmesiyle AIDS hastalığına yakalanan Y.Ç. üniversite sınavına hazırlanıyor. Şu an 17 yaşında olduğunu, bir ay sonra 18 yaşına gireceğini belirten Y.Ç. "Liseyi bitirdim, sınava girdim. Fakat düşük bir puan aldım. O nedenle tercih yapmadım. Çalışıp tekrar sınava gireceğim. Arkadaşlarımla sosyal hayatım var, beni hastalığımdan dolayı hiç dışlamadılar. Birlikte geziyoruz" dedi.

MEHMET YILDIRIM
1.5 yaşında kan naklinden HIV virüsü kapmıştı! Hayattan umudumu koparmadım

Şanlıurfa'nın Eyyübiye İlçesi'ne bağlı Ulucanlar Mahallesine bağlı Karagöz Mezrası'nda yaşayan yaşayan Y.Ç., 2008 yılının mart ayında 1,5 yaşındayken üzerine çaydanlığın devrilmesi sonucu götürüldüğü Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki Yanık Ünitesi'nde tedavi görürken verilen kandan HIV bulaşması sonucu AIDS hastalığına yakalandı.

1.5 yaşında kan naklinden HIV virüsü kapmıştı! Hayattan umudumu koparmadım

Şanlıurfa 1. İdare Mahkemesi'nde açılan maddi ve manevi tazminat davası sonucunda Sağlık Bakanlığı 2012 yılında aileye 1 milyon 393 bin lira tazminat ödemişti. Baba Mehmet Ç. bu parayla oğluna bir araba ve 20 dönüm tarla almıştı.

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1.5 yaşında kan naklinden HIV virüsü kapmıştı! Hayattan umudumu koparmadım

ÜNİVERSİTEYE HAZIRLANIYOR

Liseyi bu yıl bitiren ve üniversite sınavına hazırlanan Y.Ç. önümüzdeki ay 18 yaşına gireceğini belirterek, SABAH'a açıklamalarda bulundu: "Şu anda kendimi iyi hissediyorum, 6 ayda bir Ankara'ya Hacettepe tıp fakültesine giderek muayene oluyorum.

1.5 yaşında kan naklinden HIV virüsü kapmıştı! Hayattan umudumu koparmadım

Günde 1 ilaç kullanıyorum. Liseyi bitirdim üniversite sınavına girdim düşük puan aldığım için tercih yapmadım. En büyük hayalim okuyup doktor olmak. benim gibi hastalara faydalı olmak. Çalışıp önümüzdeki yıl tekrar sınava gireceğim. Başta annem babam olmak üzene ailem bana çok iyi bakıyor. 10 kardeşiz. Kardeşlerim, arkadaşlarım beni hiç dışlamadılar. Arkadaşlarımla gezip, dolaşıyoruz"

1.5 yaşında kan naklinden HIV virüsü kapmıştı! Hayattan umudumu koparmadım

GÖZÜMÜZ GİBİ BAKIYORUZ

Y.Ç 'nin babası Mehmet Ç. "Ona gözümüz gibi bakıyoruz. 10 çocuğum var, asgari ücretle hizmetli olarak çalışıyorum. Aldığımız tazminatla 20 dönüm tarla ve bir araba aldım. Ben okumadım okusaydım şimdi bir vazifem olurdu. Çocuklarımın okumasını istiyorum özelikle Y.Ç.'nin en büyük hayali okuyup doktor olmaktı. Tekrar sınava hazırlanıyor" dedi.

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