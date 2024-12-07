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1.5 yaşında kan naklinden HIV virüsü kapmıştı! "Hayattan umudumu koparmadım"
Giriş Tarihi: 07.12.2024 06:51
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024
06:53
1.5 yaşında kan naklinden HIV virüsü kapmıştı! "Hayattan umudumu koparmadım"
Şanlıurfa'da 16 yıl önce 1,5 yaşındayken üzerine çaydanlığın devrilmesi sonucu götürüldüğü hastane bünyesindeki Yanık Ünitesi'nde tedavi görürken, HIV'li kan verilmesiyle AIDS hastalığına yakalanan Y.Ç. üniversite sınavına hazırlanıyor. Şu an 17 yaşında olduğunu, bir ay sonra 18 yaşına gireceğini belirten Y.Ç. "Liseyi bitirdim, sınava girdim. Fakat düşük bir puan aldım. O nedenle tercih yapmadım. Çalışıp tekrar sınava gireceğim. Arkadaşlarımla sosyal hayatım var, beni hastalığımdan dolayı hiç dışlamadılar. Birlikte geziyoruz" dedi.