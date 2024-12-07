1.5 yaşında kan naklinden HIV virüsü kapmıştı! "Hayattan umudumu koparmadım"

Günde 1 ilaç kullanıyorum. Liseyi bitirdim üniversite sınavına girdim düşük puan aldığım için tercih yapmadım. En büyük hayalim okuyup doktor olmak. benim gibi hastalara faydalı olmak. Çalışıp önümüzdeki yıl tekrar sınava gireceğim. Başta annem babam olmak üzene ailem bana çok iyi bakıyor. 10 kardeşiz. Kardeşlerim, arkadaşlarım beni hiç dışlamadılar. Arkadaşlarımla gezip, dolaşıyoruz"

