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Haberler Yaşam 150 bin dolar! Yıkamaya göndermişti! Servet değerinde çıktı
Giriş Tarihi: 23.10.2021 09:22 Güncelleme Tarihi: 23.10.2021 09:23

150 bin dolar! Yıkamaya göndermişti! Servet değerinde çıktı

Osmanlı saray halıcılığının devamı niteliğindeki Kumkapı halılarının öncü ustalarından Zareh Penyamin'in dokuduğu halılarından biri Yenikapı'daki '4. Geleneksel Malatya Tanıtım Günleri'nde sergilendi. Halının değeri, halıcılık ile uğraşan Bülent Çakırhan'a müşterisi yıkamaya getirince ortaya çıktı. Halının 150 bin dolar değerinde olduğunu söyleyen Çakırhan, "Bu halıyı müşterimiz gönderdi. Halı geldiğinde 2 taneydi. Ben gördüğümde şok oldum. Çünkü bu halıları genelde müzelerde görebiliriz. Hemen halının sahibini aradım, satın aldım" dedi.

DHA
150 bin dolar! Yıkamaya göndermişti! Servet değerinde çıktı

Kumkapı halılarının öncü ustaları, Agop Kapucuyan'dan Zareh Penyamin'e, kadar önemli halı ustalarının yaptığı nadide örneklerden dünyada yalnızca 60 tane bulunuyor.

150 bin dolar! Yıkamaya göndermişti! Servet değerinde çıktı

Halılardan birisi 30 yıldır halıcılık yapan Bülent Çakırhan'ın ayağına geldi. Müşterisinin yurtdışından 35 sene önce aldığı halı yıkatılmak için Çakırhan'a getirildi.

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150 bin dolar! Yıkamaya göndermişti! Servet değerinde çıktı

Halıyı görünce şok olduğunu belirten Çakırhan hemen satın almak için teklifte bulunduğunu belirtti. Halıyı satın aldıktan sonra ilk işi elle yıkamak oldu.

150 bin dolar! Yıkamaya göndermişti! Servet değerinde çıktı

Yıkadıktan sonra halının değeri daha çok arttı çünkü üzerindeki figür ve desenler daha çok belirginleşti. Üzerinde 4 ayet bulunan halı Zareh Penyamin tarafından yapıldı. Agop Kapucuyan'ın çırağı olan Penyamin ustasına teşekkür mahiyetinde halının sol alt köşesine de "Agop" yazdığı da görüldü.

150 bin dolar! Yıkamaya göndermişti! Servet değerinde çıktı

21-24 Ekim 2021 tarihleri arasında Yenikapı'da düzenlenen '4. Geleneksel Malatya Tanıtım Günleri'nde sergilenen halı yaklaşık 110 yaşında. Bir diğer eşi Topkapı Sarayı'nda bulunan halının piyasa değeri ise yaklaşık 150 bin dolar. Halıcılık ile uğraşan Bülent Çakırhan, halının değeri hakkında bilgi verdi.

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