HaberlerYaşam 150 bin dolar! Yıkamaya göndermişti! Servet değerinde çıktı
Giriş Tarihi: 23.10.2021 09:22Güncelleme Tarihi: 23.10.2021 09:23
150 bin dolar! Yıkamaya göndermişti! Servet değerinde çıktı
Osmanlı saray halıcılığının devamı niteliğindeki Kumkapı halılarının öncü ustalarından Zareh Penyamin'in dokuduğu halılarından biri Yenikapı'daki '4. Geleneksel Malatya Tanıtım Günleri'nde sergilendi. Halının değeri, halıcılık ile uğraşan Bülent Çakırhan'a müşterisi yıkamaya getirince ortaya çıktı. Halının 150 bin dolar değerinde olduğunu söyleyen Çakırhan, "Bu halıyı müşterimiz gönderdi. Halı geldiğinde 2 taneydi. Ben gördüğümde şok oldum. Çünkü bu halıları genelde müzelerde görebiliriz. Hemen halının sahibini aradım, satın aldım" dedi.