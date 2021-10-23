150 bin dolar! Yıkamaya göndermişti! Servet değerinde çıktı

Yıkadıktan sonra halının değeri daha çok arttı çünkü üzerindeki figür ve desenler daha çok belirginleşti. Üzerinde 4 ayet bulunan halı Zareh Penyamin tarafından yapıldı. Agop Kapucuyan'ın çırağı olan Penyamin ustasına teşekkür mahiyetinde halının sol alt köşesine de "Agop" yazdığı da görüldü.