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Haberler Yaşam 17 Ağustos depremi kaç şiddetindeydi? 17 Ağustos 1999 Marmara Gölcük depremi ne zaman, saat kaçta oldu?
Giriş Tarihi: 06.02.2023 08:50 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 08:50

17 Ağustos depremi kaç şiddetindeydi? 17 Ağustos 1999 Marmara Gölcük depremi ne zaman, saat kaçta oldu?

Türkiye gece art arda gelen depremlerle sallandı. Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.4 büyüklüğündeki deprem pek çok yıkıma neden olurken, sarsıntının ardından artçı depremler yaşanmaya devam ediyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem, aynı zamanda Diyarbakır, Kayseri, Malatya, Ankara ve Gaziantep illerimizde de hissedildi. Yaşanan bu sarsıntının ardından Türkiye'nin gördüğü en büyük depremlerden biri olan 17 Ağustos depremi akıllara geldi. Peki, 17 Ağustos depremi kaç şiddetindeydi? 17 Ağustos 1999 Marmara Gölcük depremi ne zaman, saat kaçta oldu, ne kadar sürdü ve kaç kişi öldü? İşte detaylar;

17 Ağustos depremi kaç şiddetindeydi? 17 Ağustos 1999 Marmara Gölcük depremi ne zaman, saat kaçta oldu?

Dün gece Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.4 büyüklüğünde deprem pek çok binanın yıkılmasına neden oldu. Deprem bölgesinden her geçen dakika yeni bilgiler gelmeye devam ederken, acı haberler peş peşe geliyor. Yaşanan bu büyük sarsıntı, akıllara Türkiye'nin gördüğü en büyük depremlerden olan 17 Ağustos Marmara depremini getirdi. Peki, 17 Ağustos depremi kaç şiddetindeydi? 17 Ağustos 1999 Marmara Gölcük depremi ne zaman, saat kaçta oldu, ne kadar sürdü ve kaç kişi öldü?

17 Ağustos depremi kaç şiddetindeydi? 17 Ağustos 1999 Marmara Gölcük depremi ne zaman, saat kaçta oldu?

17 AĞUSTOS DEPREMİ

1999 Gölcük Depremi, İzmit Depremi, Marmara Depremi ya da 17 Ağustos 1999 depremi, 17 Ağustos 1999 sabahı, yerel saatle 03:02'de gerçekleşen, Kocaeli/Gölcük merkezli deprem. Richter ölçeğine göre 7,5 Mw büyüklüğünde gerçekleşen deprem, büyük çapta can ve mal kaybına neden olmuştur.

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17 Ağustos depremi kaç şiddetindeydi? 17 Ağustos 1999 Marmara Gölcük depremi ne zaman, saat kaçta oldu?

BÜYÜKLÜĞÜ VE KONUMU

Deprem, 17 Ağustos 1999'da, saat 3:02 de, 40,70 kuzey enlemi ile 29,91 doğu boylamının tarif ettiği bölgede, İzmit'in 11 km güneydoğusunda meydana gelmiştir.

Depremin büyüklüğü çeşitli kuruluşlar tarafından değişik değerlerde bildirilmiş ise de moment şiddeti büyüklüğü Mw = 7,5 ve yüzey dalgası büyüklüğü Ms = 7,7 değerleri civarında değişmektedir.

17 Ağustos depremi kaç şiddetindeydi? 17 Ağustos 1999 Marmara Gölcük depremi ne zaman, saat kaçta oldu?

Cisim Dalgası Şiddeti = 6,3 (USS)

Yüzey Dalgası Şiddeti = 7,8 (USGS)

Moment Şiddeti = 7,5 (Kandilli, USGS, Afet İşleri Genel Md. Deprem Araştırma Dairesi AİGM-DAD )

Kayıt Süresi Şiddeti = 6,7 (Kandilli)

Depremin odak derinliğinin 10–15 km olduğu ve sağ atımlı 120 km civarında bir fay hareketi ortaya çıktığı yapılan incelemelerle belirlenmiştir. Ana deprem dalgasının ardından büyüklüğü 4,0-5,0 değerlerinde olan çok sayıda artçı depremler meydana gelmiştir.

Deprem merkez üssüne en yakın ivme kaydı, Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem Araştırma Dairesi[6] tarafından tüm Türkiye çapında kurulmuş ve işletilmekte olan Kuvvetli Yer Hareketi Kayıt Şebekesi'nin bir istasyonu olan İzmit Meteoroloji İstasyonu'ndan alınmıştır. Buna göre maksimum ivme, kuzey-güney doğrultusunda 163 mG, doğu-batı doğrultusunda 220 mG ve düşey doğrultuda 123 mG dir. Her üç bileşen de birbirleri ile kıyaslanabilir büyüklüktedir.

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