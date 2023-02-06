Türkiye gece art arda gelen depremlerle sallandı. Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.4 büyüklüğündeki deprem pek çok yıkıma neden olurken, sarsıntının ardından artçı depremler yaşanmaya devam ediyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem, aynı zamanda Diyarbakır, Kayseri, Malatya, Ankara ve Gaziantep illerimizde de hissedildi. Yaşanan bu sarsıntının ardından Türkiye'nin gördüğü en büyük depremlerden biri olan 17 Ağustos depremi akıllara geldi. Peki, 17 Ağustos depremi kaç şiddetindeydi? 17 Ağustos 1999 Marmara Gölcük depremi ne zaman, saat kaçta oldu, ne kadar sürdü ve kaç kişi öldü? İşte detaylar;