17 Ağustos depremi şiddeti, büyüklüğü ve can kaybı: Gölcük 17 Ağustos 1999 depremi kaç şiddetindeydi, kaç kişi öldü?

Son dakika deprem haberleri gelmeye devam ederken bugün gerçekleşen Kahramanmaraş depremi ile birlikte Marmara, Gölcük depremi de akıllara geldi. 17 Ağustos depremi şiddeti, büyüklüğü ve can kaybı ile araştırılıyor. Adıyaman, Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa, Osmaniye gibi illerden de hissedilen yıkıcı deprem eski depremleri yeniden akıllara getirdi. 17 Ağustos depremi kaç şiddetindeydi, kaç kişi öldü, merkez üssü neresi soruları araştırılıyor. Peki, 17 Ağustos 1999 depremi kaç şiddetindeydi, ne kadar sürdü, saat kaçta oldu? İşte, depreme dair merak edilenler…