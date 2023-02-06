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Haberler Yaşam 17 Ağustos depremi şiddeti, büyüklüğü ve can kaybı: Gölcük 17 Ağustos 1999 depremi kaç şiddetindeydi, kaç kişi öldü?
Giriş Tarihi: 06.02.2023 19:15 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 19:20

17 Ağustos depremi şiddeti, büyüklüğü ve can kaybı: Gölcük 17 Ağustos 1999 depremi kaç şiddetindeydi, kaç kişi öldü?

Son dakika deprem haberleri gelmeye devam ederken bugün gerçekleşen Kahramanmaraş depremi ile birlikte Marmara, Gölcük depremi de akıllara geldi. 17 Ağustos depremi şiddeti, büyüklüğü ve can kaybı ile araştırılıyor. Adıyaman, Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa, Osmaniye gibi illerden de hissedilen yıkıcı deprem eski depremleri yeniden akıllara getirdi. 17 Ağustos depremi kaç şiddetindeydi, kaç kişi öldü, merkez üssü neresi soruları araştırılıyor. Peki, 17 Ağustos 1999 depremi kaç şiddetindeydi, ne kadar sürdü, saat kaçta oldu? İşte, depreme dair merak edilenler…

17 Ağustos depremi şiddeti, büyüklüğü ve can kaybı: Gölcük 17 Ağustos 1999 depremi kaç şiddetindeydi, kaç kişi öldü?

17 Ağustos depremi şiddeti ve can kaybı ile yeniden anılıyor. 7.7 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremi ardından 10 ilde yıkıcı etkiler görülmeye devam ediyor. Marmara, Gölcük depremi büyüklüğü ile yeniden araştırılmaya başladı. Türkiye'nin gördüğü en büyük depremler arasında yer alan 17 Ağustos depremi kaç şiddetindeydi, kaç kişi öldü soruları ile araştırılıyor. Peki, 17 Ağustos 1999 depremi saat kaçta oldu, ne kadar sürdü, kaç kişi öldü? İşte, detaylar…

17 Ağustos depremi şiddeti, büyüklüğü ve can kaybı: Gölcük 17 Ağustos 1999 depremi kaç şiddetindeydi, kaç kişi öldü?

17 AĞUSTOS DEPREMİ NEREDE, SAAT KAÇTA OLDU?

1999 Gölcük Depremi, İzmit Depremi, Marmara Depremi ya da 17 Ağustos 1999 depremi, 17 Ağustos 1999 sabahı, yerel saatle 03:02'de gerçekleşen, Kocaeli/Gölcük merkezli deprem. Richter ölçeğine göre 7,5 Mw büyüklüğünde gerçekleşen deprem, büyük çapta can ve mal kaybına neden olmuştur.

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17 Ağustos depremi şiddeti, büyüklüğü ve can kaybı: Gölcük 17 Ağustos 1999 depremi kaç şiddetindeydi, kaç kişi öldü?

BÜYÜKLÜĞÜ VE KONUMU

Deprem, 17 Ağustos 1999'da, saat 3:02 de, 40,70 kuzey enlemi ile 29,91 doğu boylamının tarif ettiği bölgede, İzmit'in 11 km güneydoğusunda meydana gelmiştir.

Depremin büyüklüğü çeşitli kuruluşlar tarafından değişik değerlerde bildirilmiş ise de moment şiddeti büyüklüğü Mw = 7,5 ve yüzey dalgası büyüklüğü Ms = 7,7 değerleri civarında değişmektedir.

17 Ağustos depremi şiddeti, büyüklüğü ve can kaybı: Gölcük 17 Ağustos 1999 depremi kaç şiddetindeydi, kaç kişi öldü?

Cisim Dalgası Şiddeti = 6,3 (USS)

Yüzey Dalgası Şiddeti = 7,8 (USGS)

Moment Şiddeti = 7,5 (Kandilli, USGS, Afet İşleri Genel Md. Deprem Araştırma Dairesi AİGM-DAD )

Kayıt Süresi Şiddeti = 6,7 (Kandilli)

Depremin odak derinliğinin 10–15 km olduğu ve sağ atımlı 120 km civarında bir fay hareketi ortaya çıktığı yapılan incelemelerle belirlenmiştir. Ana deprem dalgasının ardından büyüklüğü 4,0-5,0 değerlerinde olan çok sayıda artçı depremler meydana gelmiştir.

17 Ağustos depremi şiddeti, büyüklüğü ve can kaybı: Gölcük 17 Ağustos 1999 depremi kaç şiddetindeydi, kaç kişi öldü?

Deprem merkez üssüne en yakın ivme kaydı, Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem Araştırma Dairesi[6] tarafından tüm Türkiye çapında kurulmuş ve işletilmekte olan Kuvvetli Yer Hareketi Kayıt Şebekesi'nin bir istasyonu olan İzmit Meteoroloji İstasyonu'ndan alınmıştır. Buna göre maksimum ivme, kuzey-güney doğrultusunda 163 mG, doğu-batı doğrultusunda 220 mG ve düşey doğrultuda 123 mG dir. Her üç bileşen de birbirleri ile kıyaslanabilir büyüklüktedir.

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