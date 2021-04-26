17 gün şehirler arası seyahat yasağı geldi: İçişleri Bakanlığı son genelgesi ile şehirler arası seyahat yasağı kaç gün sürecek?

Hafta içi, hafta sonu ve bayramda şehirler arası seyahat yasağı var mı sorusu milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alırken konuya ilişkin son dakika açıklaması Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, 17 günlük tam kapanmayı duyurdu. Aynı zamanda Kabine Toplantısı'ndan tam kapanmanın yanı sıra şehirler arası seyahat kısıtlaması da çıktı. Peki, seyahat yasağı ne zaman başlıyor? İçişleri Bakanlığı Son Genelgesine göre Şehirler arası seyahat yasağı kaç gün sürecek? İşte detaylar;