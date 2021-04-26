17 gün şehirler arası seyahat yasağı geldi: İçişleri Bakanlığı son genelgesi ile şehirler arası seyahat yasağı kaç gün sürecek?

EĞİTİM

Ana okulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek tüm sınavlar ertelenecek. Tarım sektörlerinde çalışanların faaliyetlerini gereken düzenlemeler ayrıca yapılacaktır.

İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlı veya ağır hastalığı olan vatandaşlarımız vefa ekiplerinden destek isteyebileceklerdir.