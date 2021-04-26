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Haberler Yaşam 17 gün şehirler arası seyahat yasağı geldi: İçişleri Bakanlığı son genelgesi ile şehirler arası seyahat yasağı kaç gün sürecek?
Giriş Tarihi: 26.04.2021 21:09 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 21:10

17 gün geldi: son genelgesi ile şehirler arası seyahat yasağı kaç gün sürecek?

Hafta içi, hafta sonu ve bayramda var mı sorusu milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alırken konuya ilişkin son dakika açıklaması Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, 17 günlük tam kapanmayı duyurdu. Aynı zamanda Kabine Toplantısı'ndan tam kapanmanın yanı sıra şehirler arası seyahat kısıtlaması da çıktı. Peki, seyahat yasağı ne zaman başlıyor? Son Genelgesine göre Şehirler arası seyahat yasağı kaç gün sürecek? İşte detaylar;

17 gün şehirler arası seyahat yasağı geldi: İçişleri Bakanlığı son genelgesi ile şehirler arası seyahat yasağı kaç gün sürecek?

Ramazan Bayramı'nda seyahat kısıtlaması olacak mı, ne zaman başlıyor soruları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyordu. Başkan Erdoğan bugünkü Kabine toplantısının ardından 17 günlük tam kapanmayı duyurdu. Bunun yanı sıra, şehirler arası seyahat kısıtlaması da getirildi. Peki, seyahat yasağı ne zaman başlıyor? Son Genelgesine göre Şehirler arası seyahat yasağı kaç gün sürecek? İşte detaylar;

17 gün şehirler arası seyahat yasağı geldi: İçişleri Bakanlığı son genelgesi ile şehirler arası seyahat yasağı kaç gün sürecek?

Son alınan karara göre, sokağa çıkma yasağının Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacaktır, Şehirler arası araçlar %50 ile çalışabilecektir. Konaklama tesislerinde rezervasyonlar, sokağa çıkma kısıtlamaları için teşkil etmeyecektir.

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17 gün şehirler arası seyahat yasağı geldi: İçişleri Bakanlığı son genelgesi ile şehirler arası seyahat yasağı kaç gün sürecek?

İşte alınan tüm kararlar;

YEME İÇME SEKTÖRÜ

Üretim imalat, gıda, temizlik, sağlık gibi alanlarda istisna alanlarda tüm işyerleri faaliyetlere ara verilecek. Yeme içme sektöründe paket servisi verilecektir. Zincir marketler pazar günleri kapalı olacka, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmeti sürdürecek.

17 gün şehirler arası seyahat yasağı geldi: İçişleri Bakanlığı son genelgesi ile şehirler arası seyahat yasağı kaç gün sürecek?

ŞEHİRLERARASI SEYAHAT

Şehirlerarası seyahatler izne tabi olacak. Şehirlerarası yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecektir. Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar istisna teşkil etmeyecektir. Kamu kurumundaki personel uzaktan veya dönüşümlü çalışmaya yönlendirecektir.

17 gün şehirler arası seyahat yasağı geldi: İçişleri Bakanlığı son genelgesi ile şehirler arası seyahat yasağı kaç gün sürecek?

EĞİTİM

Ana okulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek tüm sınavlar ertelenecek. Tarım sektörlerinde çalışanların faaliyetlerini gereken düzenlemeler ayrıca yapılacaktır.

İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlı veya ağır hastalığı olan vatandaşlarımız vefa ekiplerinden destek isteyebileceklerdir.

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