İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında tam 81 ilde bugün başlayacak olan 17 günlük tam kapanma sürecinde kesintisiz sokağa çıkma yasağı olacak. Belirlenen meslek ve işyerleri dışında birçok işletme faaliyetlerine ara verecek. Vakalardaki kritik seviyeyi en aza indirgemek aracıyla uygulamaya geçecek olan tam kapanma ile ilgili olarak şimdiden binlerce kişi "bugün sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, ne zaman bitecek?" sorularına ait yanıtı araştırıyor. İşte tam kapanma tarihleri ile hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı muaf olan kişiler ve iş yerleri…

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI (TAM KAPANMA) SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine "Tam Kapanma" konulu genelge gönderdi. Genelgede sokağa çıkma yasağı saatlerine ilişkin detaylar da yer aldı. Buna göre; 29 Nisan bugün başlayacak olan kısıtlama 17 Mayıs tarihine kadar kesintisiz şekilde devam edecek.