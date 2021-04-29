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Haberler Yaşam 17 günlük sokağa çıkma yasağı (tam kapanma) detayları İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile duyuruldu! Bugün sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, ne zaman bitecek?
Giriş Tarihi: 29.04.2021 12:19 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 13:58

17 günlük () detayları ile duyuruldu! Bugün sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, ne zaman bitecek?

Hafta içi ve hafta sonu belirlenen saatlerde uygulanan , alınan kararı sonrasında 17 gün boyunca kesintisiz şekilde uygulamaya geçecek. 'ne göre çeşitli muafiyetler dışında birçok işletme faaliyete ara verirken kişilerin dışarı çıkması yasaklanmış olacak. Öte yandan sokağa çıkma yasağından muaf olanlar çalışma belgeleriyle beraber faaliyetlerine devam edebilecek. Vaka sayılarındaki rekor artışı durdurmayı amaçlayan bu yasakla ilgili olarak "Tam kapanma genelgesi ile bugün sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, ne zaman bitecek?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte tam kapanma tarihleri ile yasaktan muaf olan kişiler ve iş yerleri…

İçişleri Bakanlığı Genelgesi yayımlandı! Bugün sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, ne zaman bitecek? İşte 17 günlük sokağa çıkma yasağı tam kapanma detayları!

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında tam 81 ilde bugün başlayacak olan 17 günlük sürecinde kesintisiz olacak. Belirlenen meslek ve işyerleri dışında birçok işletme faaliyetlerine ara verecek. Vakalardaki kritik seviyeyi en aza indirgemek aracıyla uygulamaya geçecek olan tam kapanma ile ilgili olarak şimdiden binlerce kişi "bugün sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, ne zaman bitecek?" sorularına ait yanıtı araştırıyor. İşte tam kapanma tarihleri ile hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı muaf olan kişiler ve iş yerleri…

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI (TAM KAPANMA) SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine "Tam Kapanma" konulu genelge gönderdi. Genelgede sokağa çıkma yasağı saatlerine ilişkin detaylar da yer aldı. Buna göre; 29 Nisan bugün başlayacak olan kısıtlama 17 Mayıs tarihine kadar kesintisiz şekilde devam edecek.

İçişleri Bakanlığı Genelgesi yayımlandı! Bugün sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, ne zaman bitecek? İşte 17 günlük sokağa çıkma yasağı tam kapanma detayları!

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TAM KAPANMA GENELGESİ YAYINLANDI

Covid-19 virüsünün mutasyona uğrayan yeni varyantları sonrasında artan bulaşıcılığıyla birlikte Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla yeni tedbirlerin alınması gerekmiş ve 13 Nisan 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında alınan kararlar doğrultusunda 14 Nisan 2021 Çarşamba gününden itibaren iki haftalık kısmi kapanma sürecine girilmiştir.

Gelinen aşamada temel usul ve esasları 14.04.2021 tarih ve 6638 sayılı Genelgemizle belirlenen kısmi kapanma tedbirleri sonrasında salgının artış hızının önce yavaşladığı, akabinde durduğu, son günlerde ise bir düşüş eğilimine girdiği görülmektedir.

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İçişleri Bakanlığı Genelgesi yayımlandı! Bugün sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, ne zaman bitecek? İşte 17 günlük sokağa çıkma yasağı tam kapanma detayları!

TAM KAPANMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

Bu çerçevede 26.04.2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda; hali hazırda uygulanmakta olan kısmi kapanma tedbirlerine yeni önlemler eklenerek tam kapanma dönemine geçilecektir. 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan tam kapanma döneminde ülke genelini kapsayacak şekilde aşağıdaki tedbirlerin alınması gerektiği değerlendirilmektedir.

Tam kapanma döneminde 14.04.2021 tarih ve 6638 sayılı Genelgemizde belirtilen tedbirlere ilave olarak;

İçişleri Bakanlığı Genelgesi yayımlandı! Bugün sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, ne zaman bitecek? İşte 17 günlük sokağa çıkma yasağı tam kapanma detayları!

1. SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

1.1- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla Ek'te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır.

Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler, 14.12.2020 tarih ve 20799 sayılı Genelgemizde açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedeni ve buna bağlı olarak zaman ve güzergâh ile sınırlı olup, aksi durumlar muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari/adli yaptırımlara konu edilecektir.

İçişleri Bakanlığı Genelgesi yayımlandı! Bugün sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, ne zaman bitecek? İşte 17 günlük sokağa çıkma yasağı tam kapanma detayları!

BAKKALLAR, MARKETLER VE FIRINLAR SAAT KAÇTA AÇILACAK VE KAPANACAK?

1.2- Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.

Yukarıda belirtilen uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır.

1.3- Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yerler) sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebileceklerdir.

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