17 Günlük tam kapanma genelgesi yayımlandı! İşte tam kapanma ve sokağa çıkma yasağından muaf olan kişiler ve iş yerleri!

Geçtiğimiz gün Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan 29 Nisan tarihi itibarıyla tam kapanma sürecinin başladığını duyurdu. 81 ilde hafta içi ve hafta sonu kesintisiz uygulanacak sokağa çıkma yasağından muaf olan kişiler ve kurumlar gibi tüm detaylar İçişleri Bakanlığı genelgesi ile duyurulmuştu. 17 günlük kısıtlama öncesinde milyonlarca vatandaş "Tam kapanmadan kimler muaf, sokağa çıkma yasağı kimleri kapsıyor?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. İşte İçişleri Bakanlığı tarafından 26 Nisan tarihinde yayımlanan tam kapanma genelgesi ve sokağa çıkma yasağından muaf olanlar, açık olacak işletmeler…