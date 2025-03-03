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17 yaşındaki Behice sesini sosyal medyadan duyurmuştu: Bağımlı baba hakkında karar verildi!
Giriş Tarihi: 03.03.2025 18:47
Güncelleme Tarihi: 03.03.2025
19:20
17 yaşındaki Behice sesini sosyal medyadan duyurmuştu: Bağımlı baba hakkında karar verildi!
İzmir'de yaşayan 17 yaşındaki genç kız sosyal medyadan babasının madde bağımlısı olduğunu ve hem kendisine hem de ailesine şiddet uyguladığını söylemesi üzerine harekete geçen Cumhuriyet Başsavcılığı olaya el attı. Genç kızın ifadesi pedagog eşliğinde alınırken gözaltında olan bağımlı baba hakkında 100 metreden fazla yanlarına yaklaşmama şeklinde adli kontrol kararı verildi.