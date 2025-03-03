17 yaşındaki Behice sesini sosyal medyadan duyurmuştu: Bağımlı baba hakkında karar verildi!

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İzmir Valiliği de konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Bahse konu baba E.A. hakkında madde kullanımı ve buna bağlı olarak eşine karşı şiddet uygulaması nedeniyle Valiliğimizin talebi üzerine 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun ilgili maddeleri uyarınca tedbir kararı uygulanmıştır. E.A.'nın tedbir kararını ihlal etmesi ve anne Z.A.'nın da şikayetçi olması nedeniyle 25.07.2024 tarihinde E.A. hakkında elektronik kelepçe kararı çıkartılmıştır. E.A., elektronik kelepçe cihazına zarar vererek yasaklı bölge ihlali yapmak, tehdit vb. davranışlar içerisinde bulunmak nedeniyle kolluk güçlerince gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilmiştir. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü hukuk biriminin konuya müdahil olması sağlanmış olup baba E.A.'nın tedavi süreci ile ilgili adlî işlemler ise devam etmektedir. Süreç içerisinde, ilgili müdürlük yetkililerince konunun takibi hassasiyetle gerçekleştirilmiş ve yapılan sosyal incelemeler sonucunda, 2019, 2016, 2008 ve 2007 doğumlu çocuklar hakkında 16.10.2024 tarihinde adli mercilerden danışmanlık tedbiri kararı alınmıştır. Uzmanlarca yapılan incelemeler sonucunda, ailenin sosyo- ekonomik desteğe ihtiyacı olmadığı belirlenmiş, anne Z.A.'nın çocukların kurum bakımına alınmaması talebi ve ev koşullarının çocuklara yönelik herhangi bir risk taşımadığı göz önüne alınarak çocukların kurum bakımına alınmasının uygun olmayacağı değerlendirilmiştir. Konuyla ilgili olarak adlî ve idari tahkikat titizlikle sürdürülmektedir" denildi.