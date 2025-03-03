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Haberler Yaşam 17 yaşındaki Behice sesini sosyal medyadan duyurmuştu: Bağımlı baba hakkında karar verildi!
Giriş Tarihi: 03.03.2025 18:47 Güncelleme Tarihi: 03.03.2025 19:20

17 yaşındaki Behice sesini sosyal medyadan duyurmuştu: Bağımlı baba hakkında karar verildi!

İzmir'de yaşayan 17 yaşındaki genç kız sosyal medyadan babasının madde bağımlısı olduğunu ve hem kendisine hem de ailesine şiddet uyguladığını söylemesi üzerine harekete geçen Cumhuriyet Başsavcılığı olaya el attı. Genç kızın ifadesi pedagog eşliğinde alınırken gözaltında olan bağımlı baba hakkında 100 metreden fazla yanlarına yaklaşmama şeklinde adli kontrol kararı verildi.

İHA
17 yaşındaki Behice sesini sosyal medyadan duyurmuştu: Bağımlı baba hakkında karar verildi!

İzmir'de yaşayan 17 yaşındaki bir kız çocuğu, sosyal medyadan paylaştığı videoda babasının madde bağımlısı olduğunu ve hem kendisine hem ailesine şiddet uyguladığını söyledi.

17 yaşındaki Behice sesini sosyal medyadan duyurmuştu: Bağımlı baba hakkında karar verildi!

Babasının halüsinasyonlarının giderek arttığını ve işin tehlikeli boyutlara ulaştığını anlatan kız, kimse zarar görmeden gerekenin yapılmasını istedi. Bunun üzerine devreye giren İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı olaya el koydu.

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17 yaşındaki Behice sesini sosyal medyadan duyurmuştu: Bağımlı baba hakkında karar verildi!

Yürütülen soruşturma çerçevesinde kız çocuğu ve ailesi, Cumhuriyet Başsavcılığı adli görüşme odasında uzmanlarla görüşme yaptı. Kızın pedagog ve avukat eşliğinde ifadesi alındı.

17 yaşındaki Behice sesini sosyal medyadan duyurmuştu: Bağımlı baba hakkında karar verildi!

KARAR VERİLDİ

Kız çocuğu ve annesinin alınan ifadelerinde babadan şikayetçi olmamaları üzerine baba E.A. hakkında mağdurların evine ve 100 metreden fazla yanlarına yaklaşmama şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Ayrıca E.A. hakkında bağımlılıktan kurtulmak amacıyla tedavi tedbiri uygulanması talep edildi. Suç mağduru kadın ve çocukların korunmasına yönelik gerekli tedbirler alınmak üzere durum ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğüne bildirildi.

17 yaşındaki Behice sesini sosyal medyadan duyurmuştu: Bağımlı baba hakkında karar verildi!

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İzmir Valiliği de konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Bahse konu baba E.A. hakkında madde kullanımı ve buna bağlı olarak eşine karşı şiddet uygulaması nedeniyle Valiliğimizin talebi üzerine 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun ilgili maddeleri uyarınca tedbir kararı uygulanmıştır. E.A.'nın tedbir kararını ihlal etmesi ve anne Z.A.'nın da şikayetçi olması nedeniyle 25.07.2024 tarihinde E.A. hakkında elektronik kelepçe kararı çıkartılmıştır. E.A., elektronik kelepçe cihazına zarar vererek yasaklı bölge ihlali yapmak, tehdit vb. davranışlar içerisinde bulunmak nedeniyle kolluk güçlerince gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilmiştir. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü hukuk biriminin konuya müdahil olması sağlanmış olup baba E.A.'nın tedavi süreci ile ilgili adlî işlemler ise devam etmektedir. Süreç içerisinde, ilgili müdürlük yetkililerince konunun takibi hassasiyetle gerçekleştirilmiş ve yapılan sosyal incelemeler sonucunda, 2019, 2016, 2008 ve 2007 doğumlu çocuklar hakkında 16.10.2024 tarihinde adli mercilerden danışmanlık tedbiri kararı alınmıştır. Uzmanlarca yapılan incelemeler sonucunda, ailenin sosyo- ekonomik desteğe ihtiyacı olmadığı belirlenmiş, anne Z.A.'nın çocukların kurum bakımına alınmaması talebi ve ev koşullarının çocuklara yönelik herhangi bir risk taşımadığı göz önüne alınarak çocukların kurum bakımına alınmasının uygun olmayacağı değerlendirilmiştir. Konuyla ilgili olarak adlî ve idari tahkikat titizlikle sürdürülmektedir" denildi.