17 yaşındaki Mustafa'nın feci sonu! Kamyonetin yanında geçmeye çalışırken... "Ben sana doyamadım Mustafam"

Karaboğa, ilerlediği sırada Ayhan B. yönetimindeki kamyonetin yanından geçmek istedi. Ancak motosiklet, kamyonet ile park halindeki bir otomobil arasında sıkışarak devrildi. Mustafa Karaboğa, kamyonetin altında kaldı ve ağır yaralandı. Kazaya tanık olanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.