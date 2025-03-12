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Haberler Yaşam 17 yaşındaki Mustafa'nın feci sonu! Kamyonetin yanında geçmeye çalışırken... "Ben sana doyamadım Mustafam"
Giriş Tarihi: 12.03.2025 10:45 Güncelleme Tarihi: 12.03.2025 10:45

17 yaşındaki Mustafa'nın feci sonu! Kamyonetin yanında geçmeye çalışırken... "Ben sana doyamadım Mustafam"

İstanbul-Kağıthane'de motosikletiyle ilerlerken kamyonetin yanından geçmek isteyen Mustafa Karaboğa (17), aracın altında kaldı. Kamyonetin ezdiği Karaboğa, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, gözaltına alınan sürücü Ayhan B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA
17 yaşındaki Mustafa’nın feci sonu! Kamyonetin yanında geçmeye çalışırken... Ben sana doyamadım Mustafam

KAMYONET ALTINDA KALDI AĞIR YARALANDI
Olay, 8 Mart Cumartesi günü saat 20.00 sıralarında Kağıthane, Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir otelde aşçı yardımcısı olarak çalışan Mustafa Karaboğa, akşam saatlerinde 08 ABH 846 plakalı motosikletine binerek yola çıktı.

17 yaşındaki Mustafa’nın feci sonu! Kamyonetin yanında geçmeye çalışırken... Ben sana doyamadım Mustafam

Karaboğa, ilerlediği sırada Ayhan B. yönetimindeki kamyonetin yanından geçmek istedi. Ancak motosiklet, kamyonet ile park halindeki bir otomobil arasında sıkışarak devrildi. Mustafa Karaboğa, kamyonetin altında kaldı ve ağır yaralandı. Kazaya tanık olanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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17 yaşındaki Mustafa’nın feci sonu! Kamyonetin yanında geçmeye çalışırken... Ben sana doyamadım Mustafam

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı genci Sarıyer Seyrantepe Yerleşkesi'ndeki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ameliyata alınan Karaboğa, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

17 yaşındaki Mustafa’nın feci sonu! Kamyonetin yanında geçmeye çalışırken... Ben sana doyamadım Mustafam

'KASİSTEN GEÇTİĞİMİ SANDIM'

Kazanın ardından polis ekipleri kamyonet sürücüsü Ayhan B.'yi gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan Ayhan B., olay anını şöyle anlattı: "Sokakta giderken kamyonet bir anda sallandı, kasisten geçtiğimi sandım. Motosikletlinin aracın altında kaldığını fark etmedim."

17 yaşındaki Mustafa’nın feci sonu! Kamyonetin yanında geçmeye çalışırken... Ben sana doyamadım Mustafam

Polisteki işlemlerinin ardından 'Taksirle öldürme' suçundan adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.