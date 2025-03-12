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17 yaşındaki Mustafa'nın feci sonu! Kamyonetin yanında geçmeye çalışırken... "Ben sana doyamadım Mustafam"
Giriş Tarihi: 12.03.2025 10:45
Güncelleme Tarihi: 12.03.2025
10:45
17 yaşındaki Mustafa'nın feci sonu! Kamyonetin yanında geçmeye çalışırken... "Ben sana doyamadım Mustafam"
İstanbul-Kağıthane'de motosikletiyle ilerlerken kamyonetin yanından geçmek isteyen Mustafa Karaboğa (17), aracın altında kaldı. Kamyonetin ezdiği Karaboğa, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, gözaltına alınan sürücü Ayhan B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.