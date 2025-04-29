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17 yaşındaki sürücü öldürdü! Abdulkerim Yavuz’un ailesinden verilen cezaya tepki: Bir can bu kadar ucuz mu?
Giriş Tarihi: 29.04.2025 10:47
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025
10:47
17 yaşındaki sürücü öldürdü! Abdulkerim Yavuz’un ailesinden verilen cezaya tepki: Bir can bu kadar ucuz mu?
İstanbul Beyoğlu'nda 17 yaşındaki sürücü M.E, süratle çıktığı kaldırımda oturan Abdulkerim Yavuz'a çarparak hayattan kopardı. Kaza sonrası kaçan ancak kısa sürede yakalanan M.E., ev hapsine çarptırıldı. Yavuz'un kızı Elif Yavuz, cezaya tepki göstererek "Bir babanın canı, bir yaşam, bir ömür, bir hayat bu kadar ucuz mu?" diye ağladı.