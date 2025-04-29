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Haberler Yaşam 17 yaşındaki sürücü öldürdü! Abdulkerim Yavuz’un ailesinden verilen cezaya tepki: Bir can bu kadar ucuz mu?
Giriş Tarihi: 29.04.2025 10:47 Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 10:47

17 yaşındaki sürücü öldürdü! Abdulkerim Yavuz’un ailesinden verilen cezaya tepki: Bir can bu kadar ucuz mu?

İstanbul Beyoğlu'nda 17 yaşındaki sürücü M.E, süratle çıktığı kaldırımda oturan Abdulkerim Yavuz'a çarparak hayattan kopardı. Kaza sonrası kaçan ancak kısa sürede yakalanan M.E., ev hapsine çarptırıldı. Yavuz'un kızı Elif Yavuz, cezaya tepki göstererek "Bir babanın canı, bir yaşam, bir ömür, bir hayat bu kadar ucuz mu?" diye ağladı.

DHA
17 yaşındaki sürücü öldürdü! Abdulkerim Yavuz’un ailesinden verilen cezaya tepki: Bir can bu kadar ucuz mu?

Kaza, 31 Mart'ta saat 19.00 sıralarında Hacıahmet Mahallesi'nde meydana geldi.

17 yaşındaki sürücü öldürdü! Abdulkerim Yavuz’un ailesinden verilen cezaya tepki: Bir can bu kadar ucuz mu?

Edinilen bilgiye göre, babasına ait 06 AER 753 plakalı hafif ticari aracı kullanan M.E, süratle çıktığı kaldırımda oturan Abdulkerim Yavuz'a çarptı. Çarpma sonrası M.E. kaçarken, Yavuz ise ağır yaralandı.

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17 yaşındaki sürücü öldürdü! Abdulkerim Yavuz’un ailesinden verilen cezaya tepki: Bir can bu kadar ucuz mu?

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında Yavuz, ambulansla Şişli Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ameliyata alınan Yavuz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

17 yaşındaki sürücü öldürdü! Abdulkerim Yavuz’un ailesinden verilen cezaya tepki: Bir can bu kadar ucuz mu?

TALİHSİZ ADAMI HAYATTAN KOPARDI, EV HAPSİ CEZASI ALDI!

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan sürücü M.E.'yi bir süre sonra yakaladı. Sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından 'taksirle öldürme' suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan M.E.'ye adli kontrol hükümleri uygulanarak ev hapsi cezası verildi.

17 yaşındaki sürücü öldürdü! Abdulkerim Yavuz’un ailesinden verilen cezaya tepki: Bir can bu kadar ucuz mu?

Kaza ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kontrolden çıkan aracın hızla ilerleyerek kaldırımda oturan Yavuz'a çarptığı anlar yer alıyor.