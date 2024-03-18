Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam 18 Mart Çanakkale destanı! Can verdiler, vatanı vermediler
Giriş Tarihi: 18.03.2024 07:46 Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 07:53

18 Mart Çanakkale destanı! Can verdiler, vatanı vermediler

Bugün, Türk milletinin varoluş savaşı verdiği ve canı pahasına da olsa topraklarını savunacağını tüm dünyaya gösterdiği Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü. Birinci Dünya Savaşı'nda Almanya'nın yanında savaşa giren Osmanlı İmparatorluğu, Çanakkale cephesinde eşsiz bir destan yazdı. Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından olan Çanakkale Savaşları, 19 Şubat 1915'te Çanakkale Boğazı'ndaki deniz savaşıyla başladı. Ardından karada Seddülbahir, Arıburnu ve Anafartalar cephelerinde devam etti.

HARUN SEKMEN
18 Mart Çanakkale destanı! Can verdiler, vatanı vermediler

Dünya'yı kana ve göz yaşına bulayan emperyalist devletler, dünyanın en güçlü donanmalarıyla Çanakkale Boğazı'na saldırdılar.

18 Mart Çanakkale destanı! Can verdiler, vatanı vermediler

Kolayca geçebileceklerini ve İstanbul başta olmak üzere Türk'ün son kalesi Anadolu'yı işgal edebileceklerini düşündüler.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
18 Mart Çanakkale destanı! Can verdiler, vatanı vermediler

Karşılarında, vatan ve milletin için can vermeyi cana minnet sayan, şehadete susamış kahraman bir ordu buldular.

18 Mart Çanakkale destanı! Can verdiler, vatanı vermediler

18 Mart 1915, sıradan bir tarih değil, bir milletin bağımsızlığını çiğnetmemek için topyekün ölüme koşmasının zafer nişanesidir.

18 Mart Çanakkale destanı! Can verdiler, vatanı vermediler

NUSRET MUCİZESİ

1. Dünya savaşının en kritik alanlarından biri Çanakkale cephesiydi. İşgal kuvvetler, Çanakkale'yi geçip İstanbul'a ulaşmayı düşünüyordu. Boğaza ilk taarruz 19 Şubat 1915'te gerçekleşti.

SON DAKİKA