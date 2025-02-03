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Haberler Yaşam 18 Mart Çanakkale Zaferi şiirleri 2025: 2, 3, 4, 5 kıtalık, uzun ve kısa Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü şiirleri
Giriş Tarihi: 14.03.2025 15:44 Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 15:50

18 Mart Çanakkale Zaferi şiirleri 2025: 2, 3, 4, 5 kıtalık, uzun ve kısa Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü şiirleri

Türk tarihine adını altın harflerle yazdırmış Çanakkale Zaferi her yıl yıl dönümü olan 18 Mart tarihinde anılıyor. Okullar başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında yapılacak etkinliklerle şehitler anılırken zafer kutlanıyor. 18 Mart Çanakkale Zaferi şiirleri de bu noktada en çok araştırılanlar arasında. İlkokul, ortaokul, lise için farklı düzeylerde çeşitli şairler tarafından yazılmış Çanakkale ile ilgili şiirler şimdiden araştırılıyor. İşte, 2, 3, 4, 5 kıtalık, uzun ve kısa Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü şiirleri 2025...

18 Mart Çanakkale Zaferi şiirleri 2025: 2, 3, 4, 5 kıtalık, uzun ve kısa Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü şiirleri

18 MART ÇANAKKALE

Bulutlar sarmıştı her yanı,
Kapkara bir geceydi,
Yağmur,bardaktan boşalırcasına,
Sağnak gibi yağıyordu,
Yedi düvelin gemilerinden yükselen,
Top,tüfek sesleri,
Her yanı inletiyordu,
Mustafa Kemalin askerleri,
Aslanlar gibi dövüşüyordu,
Ve Çanakkale kahramanca,
Düşmana selam veriyordu,

Kükrüyordu tepeden,
Mustafa Kemal,
Vatanıma ayak basacaksa düşman,
Yaşamanın ne gereği var,
En son nefer ölünceye kadar,
Dövüşeceksiniz aslanlar,
Görecek bütün dünya,
Ne aslanlar doğururmuş,
Emineler,Hatçeler,Ayşeler,Fatmalar.

Ali Osman Yılmaz

18 Mart Çanakkale Zaferi şiirleri 2025: 2, 3, 4, 5 kıtalık, uzun ve kısa Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü şiirleri

Çanakkale

Gün geçmiş,yıl geçmiş ne yazar.
Her karış torağında bin,şehit bir mezar.
Yeryüzünde yaşadıkça,tek dişi canavar.
Türk milleti aynı destanı yine yazar.

Sen rahat uyu ey şanlı şehit.
Gölgesinde gölgelen al bayrağın.
Hangi kem göz sana edebilir nazar.
Türk milleti aynı destanı yine yazar.

Yedi cihana yeter yazdığın destan.
Gök kubbe ay,yıldız sana verir selam.
Çanakkaleyi düşmana yaptınya mezar.
Türk milleti aynı destanı yine yazar.

Dünya döndükçe Çanakkale yine geçilmez.
Kanınla suladın toprağı hangi canlı seni bilmez.
Sen yazdın cihana şanlı tarihi artık kim bozar.
Türk milleti aynı destanı yine yazar.

Şefik Aydemir

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18 Mart Çanakkale Zaferi şiirleri 2025: 2, 3, 4, 5 kıtalık, uzun ve kısa Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü şiirleri

Çanakkale Zaferi

Her şeyi hesaplayıp yurdumuzu böldüler

Bizi yok etmek için sürülerle geldiler

Türk'ü tanımadılar gafletlere daldılar

Mehmetçiği görünce kanı dondu kurudu

Mehmetçik şehit oldu vatanını korudu

Düşmanlar tekniğiyle işini kolay sandı

Her taraf cehennemdi ateş barut ve kandı

Çanakkale geçilmez; o ne müthiş destandı

Can verdi Mehmetçikler vatanını korudu

Ya ölüm Ya istiklâl; buydu şartı şurutu

Cephede her yer müthiş, kan barut kokuyordu

Mehmetçik mermisizdi süngüyü takıyordu

Ölüme emir almış dualar okuyordu

Taarruz için değil ölmek için yürüdü

Düşmana dehşet saldı vatanını korudu

İşte böyle ölümü ölümsüzlük bilmişler

Ne engin iman gücü, ölürkende gülmüşler

Anladı ki düşmanlar yanlış yere gelmişler

Onları aynı anda büyük korku bürüdü

Bizim şehitler ölmez onlar öldü çürüdü

Der Mikdatî askerin her biri bil ki zahit

Cengaverce savaştı vatan uğrunda şehit

Kazanmayı bildiler imanlarıydı ahit

Şadolsun ecdadımız vatanını korudu

Ölen düşmanları da Mehmetçikler kürüdü

Mikdat Bal

18 Mart Çanakkale Zaferi şiirleri 2025: 2, 3, 4, 5 kıtalık, uzun ve kısa Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü şiirleri

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi, Şehitleri Anma Günü olarak Türkiye tarihi için önemli bir anlam daha kazanmış oldu. Küçükten büyüğe herkesin bu şanlı zaferi kutladığı günlerde günün anlam ve önemini ifade etmenin en iyi yolu şiirler olacak. İşte, anlam dolu, duygu yüklü, birbirinden farklı 18 Mart Çanakkale Zaferi şiirleri...

18 Mart Çanakkale Zaferi şiirleri 2025: 2, 3, 4, 5 kıtalık, uzun ve kısa Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü şiirleri

YİĞİDİM / ŞEHİDİM

Bakmakla bilinmez kıymetim/kadrim

Her karşı toprağım kutsaldır benim

Uğruma binlerce şehitler verdin

Al kanla yazıldı tarih defterim

Vurulup koynumda yatan yiğidim

Kıyamette elbet sana şahidim

Bu vatan uğruna gitti gençliğin

Göklerden verildi rütben şehidim

Vatan bir cehennem gibi yanıyor

Dünya bizi mağlup olmuş sanıyor

Suskun duran millet bir uyanıyor

İttifaklar Mehmetçiği tanıyor

Kahramanlar burda çoktur seçilmez

Şehitlik şerbeti kolay içilmez

Bir nefes anında umman geçilir

Bilinir ki Çanakkale geçilmez

Burası Türklerin ebedi yurdu

Her Mehmet bir tabur düşman vurdu

Böylece tüm dünya şanın duydu

Yedi Düvel mecbur selama durdu

Dinle beni dinle anla ey gencim

Yiğitler koynumda artar direncim

Atanın yazdı takvime göre

Seninle akranım ben de çok gencim

Huzurla şad olsun ruhu atanın

Pişman oldu soyu bana çatanın

Sonsuza dek sana kutsal vatanım

(Bu)Övünç binlerce kefensiz yatanın

Ey gencim ecdadın bedel ödedi

Uğratma namerdi yurduma dedi

Üzme sen Ata'nı incitme emi

Görevi ilahi bilincindendi

Şöhreti saygıyla söylenip geldi

Zeki İ. KIZILIŞIK