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18 Mart Çanakkale Zaferi'nin kaçıncı yıl dönümü, anlam ve önemi nedir? Çanakkale Zaferi kutlanıyor!
Giriş Tarihi: 18.03.2025 08:10
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025
08:15
18 Mart Çanakkale Zaferi'nin kaçıncı yıl dönümü, anlam ve önemi nedir? Çanakkale Zaferi kutlanıyor!
18 Mart, tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olarak öne çıkıyor. Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü her yıl çeşitli programlarla hatırlanırken, bu anlamlı günün detayları da araştırılıyor. Peki, 18 Mart'ta ne oldu, Çanakkale Zaferi'nin anlam ve önemi nedir? İşte merak edilenler…