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Haberler Yaşam 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin kaçıncı yıl dönümü, anlam ve önemi nedir? Çanakkale Zaferi kutlanıyor!
Giriş Tarihi: 18.03.2025 08:10 Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 08:15

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin kaçıncı yıl dönümü, anlam ve önemi nedir? Çanakkale Zaferi kutlanıyor!

18 Mart, tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olarak öne çıkıyor. Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü her yıl çeşitli programlarla hatırlanırken, bu anlamlı günün detayları da araştırılıyor. Peki, 18 Mart'ta ne oldu, Çanakkale Zaferi'nin anlam ve önemi nedir? İşte merak edilenler…

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin kaçıncı yıl dönümü, anlam ve önemi nedir? Çanakkale Zaferi kutlanıyor!

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 18 Mart'ta Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü gündemde yerini aldı. Tarihe damga vuran bu büyük zaferin kaçıncı yıl dönümü olduğu ve taşıdığı anlam birçok kişi tarafından araştırılıyor. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin tarihi önemi nedir? İşte detaylar…

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin kaçıncı yıl dönümü, anlam ve önemi nedir? Çanakkale Zaferi kutlanıyor!

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ ANLAMI VE ÖNEMİ

Milli mücadele ruhunun ve türk askeri gücünün kanıtlandığı 18 Mart Çanakkale Zaferi birlik ve beraberliğin en güçlü tarihi dönüm noktasıdır.

İşte, Ülkemizde şehitleri anma etkinleri ve şiirlerle anılacak olan 18 Mart Çanakkale Zaferi anlam ve önemi;

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18 Mart Çanakkale Zaferi’nin kaçıncı yıl dönümü, anlam ve önemi nedir? Çanakkale Zaferi kutlanıyor!

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ VE ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ ANLAMI VE ÖNEMİ

Zorlu koşullara ve büyük kayıplara rağmen tarihe geçen bir zafer kazandığımız 18 Mart Çanakkale Zaferi anlamı ve önemi geçmişten günümüze unutulmayacak izler bırakmıştır.

Kahraman Türk ordusunun Çanakkale Cephesi'nde verdiği mücadele yalnızca Türk tarihinin değil bütün dünya tarihinin akışını etkileyecek derecedeydi. Bu cephede alınan galibiyet dünya ülkelerinin güç dengelerini değiştirmiş ve yüce Türk milletinin belirleyici ve yönlendirici gücünü bir kere daha gözler önüne sermiştir.

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin kaçıncı yıl dönümü, anlam ve önemi nedir? Çanakkale Zaferi kutlanıyor!

Çanakkale Cephesi'nin Anadolu halkına verdiği azim, umut ve kararlılık Kurtuluş Savaşı'nın meşalesini de ateşlemiştir. Çanakkale, Türk ulusunun bağımsızlık ve hürriyet söz konusu olduğunda ne denli kararlı ve kahraman olduğunu sonsuza dek anımsatacak bir "anıtcephe" dir. Çünkü Türk ordusu üstün muharebe taktiklerini, silah gücü bakımından çok üstün bir güce karşı ustalıkla kullanmıştır. Bununla beraber dünya harp tarihi, Çanakkale'de Türk askerinin insancıllığını savaş alanlarında bile yitirmediğine, düşmanına dahi merhamet gösterebildiğine şahit olmuştur.

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin kaçıncı yıl dönümü, anlam ve önemi nedir? Çanakkale Zaferi kutlanıyor!

18 Mart tarihi kutsal vatan topraklarını canları pahasına koruyarak şehitlik makamına ulaşan yüce insanları bir kere daha hatırladığımız, minnettarlığımızı, şükran duygularımızı sunduğumuz kutlu bir gündür. İşte bu nedenle 27.06.2002 tarihinde 4768 sayılı kanunla 18 Mart, Şehitler günü olarak kabul edilmiştir..

Her siperde ayrı bir destan başlatan askerlerimiz, düşmana karşı verdiği mukaddes mücadeleyi zaferle sonuçlandırdığında, dünya tarihinin zirve sayfalarına da "Çanakkale Geçilemez!" ilkesini bir daha silinmemek üzere yazdırmıştır.