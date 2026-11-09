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Giriş Tarihi: 09.11.2026 08:31 Güncelleme Tarihi: 09.11.2026 08:32

18 yıllık sır 372 saatlik görüntüyle çözüldü: Arkadaşını öldürüp cesedini baraja atan katile müebbet

Karaman'da 18 yıl önce kaybolduktan günler sonra Gödet Barajı'nda cansız bedeni bulunan 33 yaşındaki terzi Erkan Erkara'nın ölümüne ilişkin tutuklu yargılanan arkadaşı Müslüm Emre Koçak'a (40), hiçbir indirim uygulamadan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

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18 yıllık sır 372 saatlik görüntüyle çözüldü: Arkadaşını öldürüp cesedini baraja atan katile müebbet

Karaman'da terzilik yapan 33 yaşındaki Erkan Erkara, 27 Aralık 2008'de ortadan kaybolmuş, 4 Ocak 2009'da Gödet Barajı civarında avcılar tarafından battaniyeye sarılı halde cansız bedeni bulunmuştu. Yapılan incelemede vücudunda kesici ve delici alet yaraları tespit edilen Erkara'nın makasla öldürülmüş olabileceği değerlendirilmiş, o dönem çok sayıda kişinin ifadesi alınmasına rağmen cinayetin faili bulunamamıştı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla faili meçhul dosyaların aydınlatılmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, yeniden ele alınan dosya çözüldü. Karaman Cumhuriyet Başsavcılığına Tuba Ersöz Ünver'in atanmasının ardından faili meçhul dosyalar yeniden mercek altına alındı.

18 yıllık sır 372 saatlik görüntüyle çözüldü: Arkadaşını öldürüp cesedini baraja atan katile müebbet

ÇÖZÜMLENEN GÖRÜNTÜLER CİNAYETİ AYDINLATTI

O döneme ait görüntüler karşılaştırma yapılmak ve çözünürlüğün artırılması için İstanbul Teknik Üniversitesi'ne gönderildi. Özel ekip tarafından 372 saatlik kamera kaydı incelendiğinde, HTS ve baz kayıtları da araştırıldığında Erkara'nın kaybolmadan önce arkadaşı Müslüm Emre Koçak ile birlikte olduğu tespit edildi. Yapılan incelemelerde görüntüdeki kişinin dosyanın şüphelisi olan ve en son Erkan Erkara ile birlikte olduğu tespit edilen Müslüm Emre Koçak ile yüzde 80-85 oranında eşleşti.

18 YIL SONRA TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Koçak'ın telefonu cesedin bulunduğu bölgede baz vermiş, Erkara'nın kayıp aracı ise kısa süre sonra Koçak'ın babasının evinin yakınında bulunmuştu. Geçmişteki ifadesinde Erkara ile birlikte alkol aldıktan sonra yanından ayrıldığını söyleyerek cinayet suçlamasını kabul etmeyen Koçak, tutuklanmıştı.

Görseldeki: Erkan Erkara

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18 yıllık sır 372 saatlik görüntüyle çözüldü: Arkadaşını öldürüp cesedini baraja atan katile müebbet

MÜEBBET HAPİS

Savcılık tarafından Koçak hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Karaman 1. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan yargılama sonucunda Müslüm Emre Koçak, kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Koçak'ın cezasında hiçbir indirimde uygulanmadı.

Görseldeki: Müslüm Emre Koçak

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