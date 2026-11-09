18 yıllık sır 372 saatlik görüntüyle çözüldü: Arkadaşını öldürüp cesedini baraja atan katile müebbet

ÇÖZÜMLENEN GÖRÜNTÜLER CİNAYETİ AYDINLATTI

O döneme ait görüntüler karşılaştırma yapılmak ve çözünürlüğün artırılması için İstanbul Teknik Üniversitesi'ne gönderildi. Özel ekip tarafından 372 saatlik kamera kaydı incelendiğinde, HTS ve baz kayıtları da araştırıldığında Erkara'nın kaybolmadan önce arkadaşı Müslüm Emre Koçak ile birlikte olduğu tespit edildi. Yapılan incelemelerde görüntüdeki kişinin dosyanın şüphelisi olan ve en son Erkan Erkara ile birlikte olduğu tespit edilen Müslüm Emre Koçak ile yüzde 80-85 oranında eşleşti.

18 YIL SONRA TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Koçak'ın telefonu cesedin bulunduğu bölgede baz vermiş, Erkara'nın kayıp aracı ise kısa süre sonra Koçak'ın babasının evinin yakınında bulunmuştu. Geçmişteki ifadesinde Erkara ile birlikte alkol aldıktan sonra yanından ayrıldığını söyleyerek cinayet suçlamasını kabul etmeyen Koçak, tutuklanmıştı.

Görseldeki: Erkan Erkara