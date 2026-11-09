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18 yıllık sır 372 saatlik görüntüyle çözüldü: Arkadaşını öldürüp cesedini baraja atan katile müebbet
Giriş Tarihi: 09.11.2026 08:31
Güncelleme Tarihi: 09.11.2026 08:32
18 yıllık sır 372 saatlik görüntüyle çözüldü: Arkadaşını öldürüp cesedini baraja atan katile müebbet
Karaman'da 18 yıl önce kaybolduktan günler sonra Gödet Barajı'nda cansız bedeni bulunan 33 yaşındaki terzi Erkan Erkara'nın ölümüne ilişkin tutuklu yargılanan arkadaşı Müslüm Emre Koçak'a (40), hiçbir indirim uygulamadan müebbet hapis cezasına çarptırdı.