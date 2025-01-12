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18. yüzyılda yazılmış ilk Türkçe yemek kitabı olan "Ağdiye Risalesi"'nde hangisinden bir tarif bulunmamaktadır? Kim Milyoner Olmak İster 200.000 TL değerindeki sorunun cevabı
Giriş Tarihi: 12.01.2025 21:31
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025
21:41
18. yüzyılda yazılmış ilk Türkçe yemek kitabı olan "Ağdiye Risalesi"'nde hangisinden bir tarif bulunmamaktadır? Kim Milyoner Olmak İster 200.000 TL değerindeki sorunun cevabı
Ünlü oyuncu ve başarılı sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in 12 Ocak 2025 Pazar günü ATV ekranlarında yayınlanan son bölümünde yarışmacıya yöneltilen 18. yüzyılda yazılmış ilk Türkçe yemek kitabı olan "Ağdiye Risalesi"'nde hangisinden bir tarif bulunmamaktadır? sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte 200 bin TL değerindeki o sorunun yanıtı...