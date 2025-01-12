Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam 18. yüzyılda yazılmış ilk Türkçe yemek kitabı olan "Ağdiye Risalesi"'nde hangisinden bir tarif bulunmamaktadır? Kim Milyoner Olmak İster 200.000 TL değerindeki sorunun cevabı
Giriş Tarihi: 12.01.2025 21:31 Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 21:41

18. yüzyılda yazılmış ilk Türkçe yemek kitabı olan "Ağdiye Risalesi"'nde hangisinden bir tarif bulunmamaktadır? Kim Milyoner Olmak İster 200.000 TL değerindeki sorunun cevabı

Ünlü oyuncu ve başarılı sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in 12 Ocak 2025 Pazar günü ATV ekranlarında yayınlanan son bölümünde yarışmacıya yöneltilen 18. yüzyılda yazılmış ilk Türkçe yemek kitabı olan "Ağdiye Risalesi"'nde hangisinden bir tarif bulunmamaktadır? sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte 200 bin TL değerindeki o sorunun yanıtı...

18. yüzyılda yazılmış ilk Türkçe yemek kitabı olan Ağdiye Risalesi’nde hangisinden bir tarif bulunmamaktadır? Kim Milyoner Olmak İster 200.000 TL değerindeki sorunun cevabı

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya sorulan 18. yüzyılda yazılmış ilk Türkçe yemek kitabı olan "Ağdiye Risalesi"'nde hangisinden bir tarif bulunmamaktadır? 200 bin TL değerindeki sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte sorunun cevabı haberin devamında…

18. yüzyılda yazılmış ilk Türkçe yemek kitabı olan Ağdiye Risalesi’nde hangisinden bir tarif bulunmamaktadır? Kim Milyoner Olmak İster 200.000 TL değerindeki sorunun cevabı

18 yüzyılda kaleme alınmış bölüm ve 200'e yakın yemek tarifi içeren Türkçe yazılmış ilk yemek kitabı olan Ağdiye risalesi'nde hangisinden bir tarif bulunmamaktadır

A. Çorbalar

B. Zeytinyağlılar

C. Hamur işleri

D. Tatlılar

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
18. yüzyılda yazılmış ilk Türkçe yemek kitabı olan Ağdiye Risalesi’nde hangisinden bir tarif bulunmamaktadır? Kim Milyoner Olmak İster 200.000 TL değerindeki sorunun cevabı

CEVAP: B. Zeytinyağlılar

18. yüzyılda yazılmış ilk Türkçe yemek kitabı olan Ağdiye Risalesi’nde hangisinden bir tarif bulunmamaktadır? Kim Milyoner Olmak İster 200.000 TL değerindeki sorunun cevabı
SON DAKİKA