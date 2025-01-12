18. yüzyılda yazılmış ilk Türkçe yemek kitabı olan "Ağdiye Risalesi"'nde hangisinden bir tarif bulunmamaktadır? Kim Milyoner Olmak İster 200.000 TL değerindeki sorunun cevabı

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya sorulan 18. yüzyılda yazılmış ilk Türkçe yemek kitabı olan "Ağdiye Risalesi"'nde hangisinden bir tarif bulunmamaktadır? 200 bin TL değerindeki sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte sorunun cevabı haberin devamında…