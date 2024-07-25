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Haberler Yaşam 180 PUANLA HANGİ ÜNİVERSİTEYE GİREBİLİRİM? | YKS 1180 puan ve altında alan 2 ve 4 yıllık bölümler listesi ve kontenjanları
Giriş Tarihi: 25.07.2024 08:08 Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 08:08

180 PUANLA HANGİ ÜNİVERSİTEYE GİREBİLİRİM? | YKS 1180 puan ve altında alan 2 ve 4 yıllık bölümler listesi ve kontenjanları

YKS tercih işlemleri için beklenen gün geldi çattı. YKS tercih kılavuzu ile üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları gözetilerek listelerini hazırlayan öğrenciler TYT 180 puan altı alan binlerce aday 180 puanla hangi üniversiteye girebilirim sorusuna yanıt arıyor. Bu yıl da YKS baraj puanı uygulaması olmadığı için sınava katılan herkes tercih yapabilecek. Bu noktada YKS 150, 160, 170, 180 ve 200 puanla nereye, hangi üniversitelere girilebilir soruları yanıt arıyor. Peki, YKS en düşük kaç puanla tercih yapılır? İşte, yanıtı…

180 PUANLA HANGİ ÜNİVERSİTEYE GİREBİLİRİM? | YKS 1180 puan ve altında alan 2 ve 4 yıllık bölümler listesi ve kontenjanları

YKS tercihleri 25 Temmuz-2 Ağustos 2024 tarihleri arasında açılan tercih ekranı üzerinden gerçekleşecek. Bu kapsamda TYT, AYT ve YDT oturumlarından oluşan sınava katılan milyonlarca aday harekete geçti. Aldıkları puanlara göre tercih listesini hazırlamaya başlayan binlerce öğrenci YKS180 puan ile hangi üniversitelere girebilirim sorusuna yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere tercih listelerinin hazırlanmasında 2024 YKS taban puanları ve başarı sıralamaları dikkate alınıyor. Peki, TYT 150, 160, 170, 180 ve 200 puanla tercih yapılır mı, nereye, hangi üniversitelere girilebilir? YKS en düşük kaç puanla tercih yapılır? İşte, düşük puanla alan 2 ve 4 yıllık üniversite ve bölümlerin taban puanları…

180 PUANLA HANGİ ÜNİVERSİTEYE GİREBİLİRİM? | YKS 1180 puan ve altında alan 2 ve 4 yıllık bölümler listesi ve kontenjanları

YKS'DE BARAJ KALDIRILDI MI?

Alınan karara göre SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanmakta olan TYT puan türünde 150 puan almış olma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırılmıştır.

Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına orta öğretim başarı puanının eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla, puan üstünlüğüne göre yerleşme imkanı elde edecektir.

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180 PUANLA HANGİ ÜNİVERSİTEYE GİREBİLİRİM? | YKS 1180 puan ve altında alan 2 ve 4 yıllık bölümler listesi ve kontenjanları

YKS 130, 140, 150, 160, 170, 180 PUANLA TERCİH YAPILIR MI?

2024 YKS tercih kılavuzu ile üniversite tercih tarihleri belli oldu. Buna göre, YKS tercihleri bugün başlıyor!

ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre tercihler, 25 Temmuz 2024 Perşembe (bugün) başlıyor ve 2 Ağustos 2024 Cuma günü sona erecek.

9 gün sürecek olan YKS tercihleri http://ais.osym.gov.tr sistemi üzerinden alınacak.

180 PUANLA HANGİ ÜNİVERSİTEYE GİREBİLİRİM? | YKS 1180 puan ve altında alan 2 ve 4 yıllık bölümler listesi ve kontenjanları

2024 YKS EN DÜŞÜK KAÇ PUANLA TERCİH YAPILIR?

2022-YKS'den itibaren SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanan TYT puan türünde 150 puan alma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırıldı. Bu düzenlemeyle bu yıl artık puanı hesaplanan tüm adaylar sisteme dahil edildi ve tercih yapabilir hale geldi. Yani aday üniversite sınavından kaç puan almış olursa olsun tercih yapabilir.

180 PUANLA HANGİ ÜNİVERSİTEYE GİREBİLİRİM? | YKS 1180 puan ve altında alan 2 ve 4 yıllık bölümler listesi ve kontenjanları

130, 140, 150, 160, 170,180 ve 200 PUANLA TERCİH EDİLEBİLEN ÜNİVERSİTE VE BÖLÜMLER

Yükseköğretim Kurulu'nun ''yokatlas.yok.gov.tr'' internet sitesi üzerinden geçmiş yıllara ait puanlar, kontenjanlar, bölümlere yerleşen öğrencilerin profilleri gibi pek çok bilgiye ulaşabilirsiniz.

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