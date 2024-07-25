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180 PUANLA HANGİ ÜNİVERSİTEYE GİREBİLİRİM? | YKS 1180 puan ve altında alan 2 ve 4 yıllık bölümler listesi ve kontenjanları
Giriş Tarihi: 25.07.2024 08:08
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024
08:08
180 PUANLA HANGİ ÜNİVERSİTEYE GİREBİLİRİM? | YKS 1180 puan ve altında alan 2 ve 4 yıllık bölümler listesi ve kontenjanları
YKS tercih işlemleri için beklenen gün geldi çattı. YKS tercih kılavuzu ile üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları gözetilerek listelerini hazırlayan öğrenciler TYT 180 puan altı alan binlerce aday 180 puanla hangi üniversiteye girebilirim sorusuna yanıt arıyor. Bu yıl da YKS baraj puanı uygulaması olmadığı için sınava katılan herkes tercih yapabilecek. Bu noktada YKS 150, 160, 170, 180 ve 200 puanla nereye, hangi üniversitelere girilebilir soruları yanıt arıyor. Peki, YKS en düşük kaç puanla tercih yapılır? İşte, yanıtı…