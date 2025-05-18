Haberler
Yaşam
19 Mayıs kargolar açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs Pazartesi günü kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı, PTT açık mı?
Giriş Tarihi: 18.05.2025 13:44
Güncelleme Tarihi: 18.05.2025
13:44
19 Mayıs kargolar açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs Pazartesi günü kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı, PTT açık mı?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yurdun dört bir yanında kutlanacak. 19 Mayıs'ın Pazartesi gününe denk gelmesi nedeniyle, MNG, Sürat, Yurtiçi, Aras, PTT Kargo çalışma saatleri araştırılmaya başlandı. Alışveriş yapan ya da başka sebeplerle paket bekleyen ve gönderecek olan kişiler 19 Mayıs kargolar açık mı çalışıyor mu sorularına yanıt arıyor. Peki, 19 Mayıs kargolar açık mı, kapalı mı? İşte detaylar;