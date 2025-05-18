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Haberler Yaşam 19 Mayıs kargolar açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs Pazartesi günü kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı, PTT açık mı?
Giriş Tarihi: 18.05.2025 13:44 Güncelleme Tarihi: 18.05.2025 13:44

19 Mayıs kargolar açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs Pazartesi günü kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı, PTT açık mı?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yurdun dört bir yanında kutlanacak. 19 Mayıs'ın Pazartesi gününe denk gelmesi nedeniyle, MNG, Sürat, Yurtiçi, Aras, PTT Kargo çalışma saatleri araştırılmaya başlandı. Alışveriş yapan ya da başka sebeplerle paket bekleyen ve gönderecek olan kişiler 19 Mayıs kargolar açık mı çalışıyor mu sorularına yanıt arıyor. Peki, 19 Mayıs kargolar açık mı, kapalı mı? İşte detaylar;

19 Mayıs kargolar açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs Pazartesi günü kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı, PTT açık mı?

19 Mayıs'ta kargolar çalışıyor mu, saat kaça kadar soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ülkemizde her yıl kutlanan Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, bu yıl 19 Mayıs 2025 Pazartesi gününe denk geliyor. Peki, Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs 2025 Pazartesi bugün kargolar açık mı, tatil mi, çalışıyor mu?

19 Mayıs kargolar açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs Pazartesi günü kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı, PTT açık mı?

19 MAYIS PTT AÇIK MI, KAÇA KADAR AÇIK?

PTT resmi tatil günlerinde hizmet vermemektedir. Bu sebeple PTT Kargo Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı boyunca hizmet vermeyecek.

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19 Mayıs kargolar açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs Pazartesi günü kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı, PTT açık mı?

BAYRAMDA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Kargoların çalışma saatleri ise farklılık gösteriyor. Tatil verecek ya da çalışmaya devam edecek kargolar firma firma araştırılmaya başladı.

19 Mayıs kargolar açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs Pazartesi günü kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı, PTT açık mı?

MNG KARGO AÇIKLAMA

"Değerli müşterilerimiz,

19 Mayıs Pazartesi günü tüm birimlerimiz ile sizlere hizmet vermeye devam edeceğiz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun!

Saygılarımızla."

19 Mayıs kargolar açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs Pazartesi günü kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı, PTT açık mı?

YURTİÇİ KARGO AÇIKLAMA

"Değerli müşterilerimiz,

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınızı şimdiden kutlarız. Bayramda tüm birimlerimiz normal işleyişine devam edecek olup; siz değerli müşterilerimize hizmet vermeyi sürdürecektir. Bize 08.00 - 20.00 saatleri arasında 444 99 99 numaralı çağrı merkezimizden veya resmi sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."