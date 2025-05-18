19 Mayıs kargolar açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs Pazartesi günü kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı, PTT açık mı?

19 Mayıs'ta kargolar çalışıyor mu, saat kaça kadar soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ülkemizde her yıl kutlanan Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, bu yıl 19 Mayıs 2025 Pazartesi gününe denk geliyor. Peki, Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs 2025 Pazartesi bugün kargolar açık mı, tatil mi, çalışıyor mu?