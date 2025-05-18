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Haberler Yaşam 19 Mayıs noterler açık mı kapalı mı? 19 Mayıs Pazartesi noterlerin çalışma saatleri: Nöbetçi noter var mı?
Giriş Tarihi: 18.05.2025 15:56 Güncelleme Tarihi: 18.05.2025 15:56

19 Mayıs noterler açık mı kapalı mı? 19 Mayıs Pazartesi noterlerin çalışma saatleri: Nöbetçi noter var mı?

Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla resmi tatil kapsamında olunması nedeniyle bazı kurumlarda çalışma düzeni değişiyor. Bu noktada 19 Mayıs noterler açık mı sorusu da arama motorlarına yöneltiliyor. Sözleşme, tapu işlemleri gibi resmi işleri olanlar noterlerin çalışma saatlerini sorguluyor. Peki; 19 Mayıs Pazartesi noterler açık mı, çalışıyor mu, tatil mi, nöbetçi var mı? İşte, yanıtı:

19 Mayıs noterler açık mı kapalı mı? 19 Mayıs Pazartesi noterlerin çalışma saatleri: Nöbetçi noter var mı?

19 Mayıs noterler açık mı kapalı mı sorusu resmi tatil özeline sorgulanıyor. Resmi işlemlerini yapmak için hafta başında noterde yerini alacak vatandaşlar sürprizle karşılaşmamak adına öncesinde araştırmalara başladı. Peki; 19 Mayıs Pazartesi noterler çalışıyor mu, tatil mi, nöbetçi var mı?

19 Mayıs noterler açık mı kapalı mı? 19 Mayıs Pazartesi noterlerin çalışma saatleri: Nöbetçi noter var mı?

19 MAYIS NOTERLER AÇIK MI?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla resmi tatil kapsamında. Bu noktada noterlerin hizmet vermesi beklenmiyor.

Acil işlemler için nöbetçi noterlerin faaliyette olması beklenen arasında.

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19 Mayıs noterler açık mı kapalı mı? 19 Mayıs Pazartesi noterlerin çalışma saatleri: Nöbetçi noter var mı?

NÖBETÇİ NOTER SORGULAMA

Hafta sonu ve resmi tatil tarihlerinde uygulanan nöbetçi noter uygulaması Türkiye Noterler Birliği üzerinden kontrol ediliyor. https://portal.tnb.org.tr/Sayfalar/NobetciNoterBul.aspx linkinden noter sorgulamak mümkün.

19 Mayıs noterler açık mı kapalı mı? 19 Mayıs Pazartesi noterlerin çalışma saatleri: Nöbetçi noter var mı?

NOTERLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Diğer resmi kurumlarda olduğu üzere noterler normal çalışma düzenine 20 Mayıs Salı günü itibarıyla dönecek.

19 Mayıs noterler açık mı kapalı mı? 19 Mayıs Pazartesi noterlerin çalışma saatleri: Nöbetçi noter var mı?