19 Mayıs noterler açık mı kapalı mı? 19 Mayıs Pazartesi noterlerin çalışma saatleri: Nöbetçi noter var mı?

19 Mayıs noterler açık mı kapalı mı sorusu resmi tatil özeline sorgulanıyor. Resmi işlemlerini yapmak için hafta başında noterde yerini alacak vatandaşlar sürprizle karşılaşmamak adına öncesinde araştırmalara başladı. Peki; 19 Mayıs Pazartesi noterler çalışıyor mu, tatil mi, nöbetçi var mı?