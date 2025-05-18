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19 Mayıs noterler açık mı kapalı mı? 19 Mayıs Pazartesi noterlerin çalışma saatleri: Nöbetçi noter var mı?
Giriş Tarihi: 18.05.2025 15:56
Güncelleme Tarihi: 18.05.2025
15:56
19 Mayıs noterler açık mı kapalı mı? 19 Mayıs Pazartesi noterlerin çalışma saatleri: Nöbetçi noter var mı?
Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla resmi tatil kapsamında olunması nedeniyle bazı kurumlarda çalışma düzeni değişiyor. Bu noktada 19 Mayıs noterler açık mı sorusu da arama motorlarına yöneltiliyor. Sözleşme, tapu işlemleri gibi resmi işleri olanlar noterlerin çalışma saatlerini sorguluyor. Peki; 19 Mayıs Pazartesi noterler açık mı, çalışıyor mu, tatil mi, nöbetçi var mı? İşte, yanıtı: