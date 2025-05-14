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19 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 19 Mayıs okullar ve kamu kurumları tatil mi?
Giriş Tarihi: 14.05.2025 23:52
Güncelleme Tarihi: 14.05.2025
23:52
19 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 19 Mayıs okullar ve kamu kurumları tatil mi?
19 Mayıs yaklaşırken milyonlarca öğrenci ve veli, bu özel günle ilgili detayları araştırmaya başladı. Her yıl ülke genelinde büyük bir heyecanla kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında öğrenciler, statlar ve çeşitli alanlarda etkinlikler düzenleyecek. Bu yıl 19 Mayıs'ın pazartesi gününe denk gelmesi ise okulların durumunu gündeme taşıdı. Peki, 19 Mayıs Pazartesi günü resmi tatil mi, o gün okullar açık mı, kapalı mı?