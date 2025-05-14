19 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 19 Mayıs okullar ve kamu kurumları tatil mi?

19 Mayıs'ın yaklaşmasıyla birlikte, bu özel günün resmi tatil olup olmadığı öğrenciler, veliler ve kamu çalışanları tarafından merak ediliyor. Resmi tatillerde bankalar, noterler ve kamu daireleri kapalı olduğundan, milyonlarca kişi 19 Mayıs'ta tatil olup olmayacağını araştırıyor. Peki, 19 Mayıs'ta okullar açık mı, kamu kurumları hizmet verecek mi? İşte detaylar...