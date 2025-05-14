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Haberler Yaşam 19 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 19 Mayıs okullar ve kamu kurumları tatil mi?
Giriş Tarihi: 14.05.2025 23:52 Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 23:52

19 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 19 Mayıs okullar ve kamu kurumları tatil mi?

19 Mayıs yaklaşırken milyonlarca öğrenci ve veli, bu özel günle ilgili detayları araştırmaya başladı. Her yıl ülke genelinde büyük bir heyecanla kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında öğrenciler, statlar ve çeşitli alanlarda etkinlikler düzenleyecek. Bu yıl 19 Mayıs'ın pazartesi gününe denk gelmesi ise okulların durumunu gündeme taşıdı. Peki, 19 Mayıs Pazartesi günü resmi tatil mi, o gün okullar açık mı, kapalı mı?

19 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 19 Mayıs okullar ve kamu kurumları tatil mi?

19 Mayıs'ın yaklaşmasıyla birlikte, bu özel günün resmi tatil olup olmadığı öğrenciler, veliler ve kamu çalışanları tarafından merak ediliyor. Resmi tatillerde bankalar, noterler ve kamu daireleri kapalı olduğundan, milyonlarca kişi 19 Mayıs'ta tatil olup olmayacağını araştırıyor. Peki, 19 Mayıs'ta okullar açık mı, kamu kurumları hizmet verecek mi? İşte detaylar...

19 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 19 Mayıs okullar ve kamu kurumları tatil mi?

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?
Her yıl kutlanan Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye'de resmi bayramlar arasında yer almaktadır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk gençliğine armağan edilen bu özel günde, resmi daireler ve okullar kapalı olur.

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19 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 19 Mayıs okullar ve kamu kurumları tatil mi?

19 Mayıs 2025 Pazartesi günü resmi tatil olacak. Bu özel günün hafta sonuna denk gelmesiyle birlikte öğrenciler üç günlük bir tatil yapma fırsatı bulacak. Aynı şekilde, bankalar, noterler ve çeşitli kamu kurumları da 19 Mayıs'ta hizmet vermeyecek.

19 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 19 Mayıs okullar ve kamu kurumları tatil mi?

2025 RESMİ TATİLLER HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
Bu yıl toplam 7 resmi tatil kutlanırken 6 tanesi hafta içine denk geliyor. Yılbaşı tatili, 23 Nisan ve 1 Mayıs geride kalırken, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim resmi tatil olarak kutlanacak.

19 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 19 Mayıs okullar ve kamu kurumları tatil mi?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı - PAZARTESİ

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - SALI

30 Ağustos Zafer Bayramı - CUMARTESİ

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı - ÇARŞAMBA