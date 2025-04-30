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19 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için geri sayım!
Giriş Tarihi: 30.04.2025 15:29
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025
15:33
19 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için geri sayım!
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerine ve kutlamalarına katılmak isteyenler o güne dair araştırmalarına hız kazandırdı. Resmi kurum çalışanları ve öğrenciler başta olmak üzere tarihi değerlendirmek isteyenler resmi tatil günlerine odaklandı. Peki; 19 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?