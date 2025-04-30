19 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için geri sayım!

19 Mayıs hangi gün sorusu ile hafta içi veya hafta sonu günlerini değerlendiren çalışanlar yıllık izinlerini de bu doğrultuda ayarlıyor. Konuyla ilgili resmi tatil takvimi incelenirken bayram günü resmi kurumların açık olup olmayacağı da merak konusu. Peki, 19 Mayıs resmi tatil mi?