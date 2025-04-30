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Haberler Yaşam 19 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için geri sayım!
Giriş Tarihi: 30.04.2025 15:29 Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 15:33

19 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için geri sayım!

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerine ve kutlamalarına katılmak isteyenler o güne dair araştırmalarına hız kazandırdı. Resmi kurum çalışanları ve öğrenciler başta olmak üzere tarihi değerlendirmek isteyenler resmi tatil günlerine odaklandı. Peki; 19 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

19 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için geri sayım!

19 Mayıs hangi gün sorusu ile hafta içi veya hafta sonu günlerini değerlendiren çalışanlar yıllık izinlerini de bu doğrultuda ayarlıyor. Konuyla ilgili resmi tatil takvimi incelenirken bayram günü resmi kurumların açık olup olmayacağı da merak konusu. Peki, 19 Mayıs resmi tatil mi?

19 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için geri sayım!

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla resmi tatil günleri arasında yer alıyor. 2025 yılında bu tarih pazaartesi gününe denk geliyor.

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19 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için geri sayım!

18 MAYIS YARIM GÜN MÜ?

18 Mayıs resmi tatil kapsamında yer almıyor. Buna göre 19 Mayıs 1 günlük tatil olarak değerlendirilecek.

19 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için geri sayım!

19 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar ile birlikte, 1 Mayıs 2025 Perşembe ve 19 Mayıs 2025 Pazartesi günlerinde, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.

19 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için geri sayım!