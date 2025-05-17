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Haberler Yaşam 19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayıs Ankara, İzmir ve İstanbul'da metro, metrobüs, İETT, Marmaray, otobüsler bedava mı?
Giriş Tarihi: 17.05.2025 16:18 Güncelleme Tarihi: 17.05.2025 16:18

19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayıs Ankara, İzmir ve İstanbul'da metro, metrobüs, İETT, Marmaray, otobüsler bedava mı?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenecek etkinliklere katılmak isteyenler ile resmi tatil planı yapanlar, ulaşım tarifelerini incelemeye başladı."19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi?" sorusu, kullanıcılar tarafından sıkça araştırılıyor. Konuya ilişkin karar daha önce Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Peki, 19 Mayıs Pazartesi günü Marmaray, metro, metrobüs ve otobüsler ücretsiz mi, bedava mı olacak? İşte detaylar

19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayıs Ankara, İzmir ve İstanbul’da metro, metrobüs, İETT, Marmaray, otobüsler bedava mı?

Bayramlar ve özel günlerde uygulanan ücretsiz toplu ulaşım hizmeti, 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü için araştırılıyor. Resmi tatili değerlendirmeyi planlayan vatandaşlar, konuya ilişkin alınan kararı merak ediyor.Peki, 19 Mayıs'ta Marmaray, metro, metrobüs ve otobüsler ücretsiz olacak mı? İşte detaylar...

19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayıs Ankara, İzmir ve İstanbul’da metro, metrobüs, İETT, Marmaray, otobüsler bedava mı?

19 MAYIS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle resmi tatil kapsamında. Resmi Gazete'de yer alan karara göre 1 günlük resmi tatilde toplu ulaşım ücretsiz olacak. Vatandaşlar ücret ödemeden şehir içi toplu taşımayı kullanacak.

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19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayıs Ankara, İzmir ve İstanbul’da metro, metrobüs, İETT, Marmaray, otobüsler bedava mı?

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar ile birlikte, 1 Mayıs 2025 Perşembe ve 19 Mayıs 2025 Pazartesi günlerinde, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak."

19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayıs Ankara, İzmir ve İstanbul’da metro, metrobüs, İETT, Marmaray, otobüsler bedava mı?

19 MAYIS'TA OKULLAR TATİL OLACAK MI?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil takviminde yer alıyor. Buna göre okullarda da eğitime 1 günlük ara verilecek.

19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayıs Ankara, İzmir ve İstanbul’da metro, metrobüs, İETT, Marmaray, otobüsler bedava mı?