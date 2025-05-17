19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayıs Ankara, İzmir ve İstanbul’da metro, metrobüs, İETT, Marmaray, otobüsler bedava mı?

Bayramlar ve özel günlerde uygulanan ücretsiz toplu ulaşım hizmeti, 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü için araştırılıyor. Resmi tatili değerlendirmeyi planlayan vatandaşlar, konuya ilişkin alınan kararı merak ediyor.Peki, 19 Mayıs'ta Marmaray, metro, metrobüs ve otobüsler ücretsiz olacak mı? İşte detaylar...