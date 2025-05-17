Haberler
Yaşam
19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayıs Ankara, İzmir ve İstanbul'da metro, metrobüs, İETT, Marmaray, otobüsler bedava mı?
Giriş Tarihi: 17.05.2025 16:18
Güncelleme Tarihi: 17.05.2025
16:18
19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayıs Ankara, İzmir ve İstanbul'da metro, metrobüs, İETT, Marmaray, otobüsler bedava mı?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenecek etkinliklere katılmak isteyenler ile resmi tatil planı yapanlar, ulaşım tarifelerini incelemeye başladı."19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi?" sorusu, kullanıcılar tarafından sıkça araştırılıyor. Konuya ilişkin karar daha önce Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Peki, 19 Mayıs Pazartesi günü Marmaray, metro, metrobüs ve otobüsler ücretsiz mi, bedava mı olacak? İşte detaylar