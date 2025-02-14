19 yaşındaki genç kıza sosyal medya tuzağı! Cep telefonu almak için çekilişe katıldı başına gelmeyen kalmadı: Siz siz olun…

YAŞADIKLARINI ANLATTI: SİZ SİZ OLUN...

Yaşadığı durumu anlatan Zeynep Özyurt, "Sosyal medya üzerinden bir çekilişe katıldım. Bana bir link attılar ve kazandığımı söylediler. Ben bilgilerimi doldurdum. Küçük bir kargo ücreti ödememi söylediler onu ödedim daha sonra vergi ücreti ödemem gerektiğini söylediler onu da ödedim.