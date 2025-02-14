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Haberler Yaşam 19 yaşındaki genç kıza sosyal medya tuzağı! Cep telefonu almak için çekilişe katıldı başına gelmeyen kalmadı: Siz siz olun…
Giriş Tarihi: 14.02.2025 09:41 Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 09:41

19 yaşındaki genç kıza sosyal medya tuzağı! Cep telefonu almak için çekilişe katıldı başına gelmeyen kalmadı: Siz siz olun…

İstanbul Arnavutköy'de 19 yaşındaki Zeynep Özyurt, sosyal medyadaki cep telefonu çekilişine katıldı. Ancak başına gelmeyen kalmadı. "Beni çok uyardılar" diyen Özyurt, yaşadıklarını anlattı.

İHA
19 yaşındaki genç kıza sosyal medya tuzağı! Cep telefonu almak için çekilişe katıldı başına gelmeyen kalmadı: Siz siz olun…

İstanbul Arnavutköy'de yaşayan 19 yaşındaki Zeynep Özyurt isimli genç kız sosyal medya platformunda dolaştığı esnada ilgisini çeken bir telefon reklamına denk geldi.

19 yaşındaki genç kıza sosyal medya tuzağı! Cep telefonu almak için çekilişe katıldı başına gelmeyen kalmadı: Siz siz olun…

Ailesinin uyarılarına rağmen hayalini kurduğu markanın telefon çekilişine katılarak kazanma ümidi yaşayan genç kız dolandırıcıların hedefi oldu. Genç kıza çekilişi kazandığını ve telefonu göndereceklerini söyleyen dolandırıcılar ilk başta kargo parası daha sonra ise vergi parası diyerek genç kızdan 10 bin TL aldı.

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19 yaşındaki genç kıza sosyal medya tuzağı! Cep telefonu almak için çekilişe katıldı başına gelmeyen kalmadı: Siz siz olun…

Dolandırıldığını anlayan genç kız durumu ailesine bildirerek tekrar dolandırıcılarla iletişime geçtiğinde küfür ve hakaretlere maruz kaldı. Genç kız ve ailesi polise giderek şikayetçi oldu.

19 yaşındaki genç kıza sosyal medya tuzağı! Cep telefonu almak için çekilişe katıldı başına gelmeyen kalmadı: Siz siz olun…

YAŞADIKLARINI ANLATTI: SİZ SİZ OLUN...

Yaşadığı durumu anlatan Zeynep Özyurt, "Sosyal medya üzerinden bir çekilişe katıldım. Bana bir link attılar ve kazandığımı söylediler. Ben bilgilerimi doldurdum. Küçük bir kargo ücreti ödememi söylediler onu ödedim daha sonra vergi ücreti ödemem gerektiğini söylediler onu da ödedim.

19 yaşındaki genç kıza sosyal medya tuzağı! Cep telefonu almak için çekilişe katıldı başına gelmeyen kalmadı: Siz siz olun…

Ben vazgeçmek istedim. Bu sefer tehdit ederek mahkemeye vereceklerini cayma ücreti olacağını söylediler. Açıklama kısmına doğru yazmamıza rağmen yanlış yazdığımızı belirterek tekrar para istediler.

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