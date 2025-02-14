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19 yaşındaki genç kıza sosyal medya tuzağı! Cep telefonu almak için çekilişe katıldı başına gelmeyen kalmadı: Siz siz olun…
Giriş Tarihi: 14.02.2025 09:41
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025
09:41
19 yaşındaki genç kıza sosyal medya tuzağı! Cep telefonu almak için çekilişe katıldı başına gelmeyen kalmadı: Siz siz olun…
İstanbul Arnavutköy'de 19 yaşındaki Zeynep Özyurt, sosyal medyadaki cep telefonu çekilişine katıldı. Ancak başına gelmeyen kalmadı. "Beni çok uyardılar" diyen Özyurt, yaşadıklarını anlattı.