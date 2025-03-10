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Haberler Yaşam 2 fabrikası olan Mahmut Tarhan: 15 milyon TL haraç istiyorlar! 13 kez kurşun yağdırdılar!
Giriş Tarihi: 10.03.2025 15:48 Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 15:48

2 fabrikası olan Mahmut Tarhan: 15 milyon TL haraç istiyorlar! 13 kez kurşun yağdırdılar!

Adana'da mobilya ve inşaat sektöründe iki fabrikası bulunan iş insanı Mahmut Tarhan (35), kendisinden istenen 15 milyon lira haracı ödemediği için 13 kez silahlı saldırıya uğradı. Son olayda bacağından vurulan Tarhan, yaşadığı kabusu "Fabrikalarım durdu, çalışanlarımın can güvenliği yok" sözleriyle anlattı.

DHA
2 fabrikası olan Mahmut Tarhan: 15 milyon TL haraç istiyorlar! 13 kez kurşun yağdırdılar!

HARAÇ ÇETESİ 5 MİLYONLA BAŞLADI, 15 MİLYONA ÇIKARDI

Ekim ayında cep telefonuyla aranan Mahmut Tarhan'dan önce 5 milyon lira haraç istendi. Parayı vermeyi reddeden iş insanının, Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'ndeki iş yeri silahlı saldırıya uğradı. Ardından aylarca tehdit telefonları aldı, iş yerleri ve araçları toplam 13 kez kurşunlandı. Tarhan her şikayetçi olduğunda tehditler arttı ve çetenin istediği haraç 15 milyon liraya yükseldi.

2 fabrikası olan Mahmut Tarhan: 15 milyon TL haraç istiyorlar! 13 kez kurşun yağdırdılar!

SON SALDIRIDA BACAĞINDAN VURULDU


3 Mart'ta motosikletle gelen kasklı bir saldırgan, Mahmut Tarhan'ın ağabeyi Mehmet Emin Tarhan'ın göğsüne tabanca dayadı. Ancak silah tutukluk yaptı. Tarhan, saldırganı iterek dükkândan çıkardı. Olayı duyup sokağa çıkan Mahmut Tarhan, kaçan saldırganın peşine düştü.

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2 fabrikası olan Mahmut Tarhan: 15 milyon TL haraç istiyorlar! 13 kez kurşun yağdırdılar!

Dengesini kaybederek yere düşen saldırgan, tabancasını çıkararak Tarhan'ı bacağından vurdu ve kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, bacağında kurşun kalan Tarhan'ı hastaneye kaldırdı. Ameliyatla mermi çıkarılamadı.

2 fabrikası olan Mahmut Tarhan: 15 milyon TL haraç istiyorlar! 13 kez kurşun yağdırdılar!

" HER ŞİKAYETÇİ OLDUĞUMDA İSTENEN HARAÇ ARTTI"

Tarhan, aldığı tehditler yüzünden iş yapamaz hale geldiğini belirterek yaşadıklarını şöyle anlattı: "İlk olayda gece gelip aracımı kurşunladılar. Şikayetçi oldum. Her şikayetçi olduğumda istenen haraç arttı. Son olayda bacağımda kurşun kaldı."

2 fabrikası olan Mahmut Tarhan: 15 milyon TL haraç istiyorlar! 13 kez kurşun yağdırdılar!

"ADLİYEYE GİDEMEDİM, ŞEHRİ TERK ETMEYİ DÜŞÜNÜYORUM"


Mahmut Tarhan, son saldırıdan önce de telefonla tehdit edildiğini söyledi: "Adliyeye gidip ifade vermem gerekiyordu. Ancak 'Adliye çıkışı seni vuracağız' dediler. Gidemedim. Ertesi gün dükkâna gelen biri, ağabeyime silah doğrulttu. Peşine düştüm ama bacağımdan vuruldum."