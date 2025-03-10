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2 fabrikası olan Mahmut Tarhan: 15 milyon TL haraç istiyorlar! 13 kez kurşun yağdırdılar!
Giriş Tarihi: 10.03.2025 15:48
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025
15:48
2 fabrikası olan Mahmut Tarhan: 15 milyon TL haraç istiyorlar! 13 kez kurşun yağdırdılar!
Adana'da mobilya ve inşaat sektöründe iki fabrikası bulunan iş insanı Mahmut Tarhan (35), kendisinden istenen 15 milyon lira haracı ödemediği için 13 kez silahlı saldırıya uğradı. Son olayda bacağından vurulan Tarhan, yaşadığı kabusu "Fabrikalarım durdu, çalışanlarımın can güvenliği yok" sözleriyle anlattı.