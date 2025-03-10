2 fabrikası olan Mahmut Tarhan: 15 milyon TL haraç istiyorlar! 13 kez kurşun yağdırdılar!

HARAÇ ÇETESİ 5 MİLYONLA BAŞLADI, 15 MİLYONA ÇIKARDI

Ekim ayında cep telefonuyla aranan Mahmut Tarhan'dan önce 5 milyon lira haraç istendi. Parayı vermeyi reddeden iş insanının, Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'ndeki iş yeri silahlı saldırıya uğradı. Ardından aylarca tehdit telefonları aldı, iş yerleri ve araçları toplam 13 kez kurşunlandı. Tarhan her şikayetçi olduğunda tehditler arttı ve çetenin istediği haraç 15 milyon liraya yükseldi.

