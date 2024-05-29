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Haberler Yaşam 2 ilde başıboş köpek dehşeti: O sırada bağırıyordum!
Giriş Tarihi: 29.05.2024 11:04 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 11:11

2 ilde başıboş köpek dehşeti: O sırada bağırıyordum!

İki ilimizde köpek dehşeti yaşandı. Hatay'da yasaklı cins iki köpeğin saldırısına uğrayan ve aylardır sokağa çıkamadığını belirten Mesude Sağıltıcı, "Beni kafasıyla kaldırıp kaldırıp yere vuruyordu, o esnada halen bağırıyordum" diye konuştu. Konya'da da lise öğrencisi Nurbahar Sarıkaya, korku dolu anları şöyle anlattı: "Hepsi beraber gelince ben de çantamla onlara karşı koymaya, bir şekilde kendimi savunmaya çalıştım. Allah'tan bir yara almadan kurtuldum…"

İHA
2 ilde başıboş köpek dehşeti: O sırada bağırıyordum!

Hatay'ın Payas ilçesinde 55 yaşındaki Mesude Sağıltıcı, 2023 Ağustos ayında komşusuna ait iki yasaklı cins köpeğin saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralanan Sağıltıcı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi edildi. Köpeklere ise yetkililer tarafından el konularak, şahsa idari para cezası uygulandı. Hastanedeki tedavinin ardından evine gelen ve köpeklerin sahibine dava açan kadın, aylar geçmesine rağmen vücudunu hareket ettirdikçe canı acıyor ve yürümekte güçlük çekiyor. Olayın üzerinden bir yıl geçmesine rağmen evinden çıkamayan, çalışamayan ve sevdiklerinin yanına gidemeyen Sağıltıcı'nın acısı dinmiyor.

2 ilde başıboş köpek dehşeti: O sırada bağırıyordum!

"BEN ANNEMİ ÖZLEDİM, ANNEMİ BİLE GÖREMEZ HALE GELDİM"
Köpek saldırısı sonrası korkudan evden çıkamadığını belirten Mesude Sağıltıcı, "Hiçbir şey yapamadım, çalışmama engel oldu, yürümeme engel oldu. Yani her şeyime engel oldu, sokakta yürümeyi bile unuttum. İşte birinin yardımı olacak, yanımda biri olacak ya da işte bir taksi çağıracağım, o da çok çok önemli ise. Ben annemi özledim, annemi bile göremez hale geldim. 15-20 günde bir gidiyorum, oysa her hafta gidiyordum.

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2 ilde başıboş köpek dehşeti: O sırada bağırıyordum!

Annem burada oturuyor ama gidemiyorum, kızımın evine gideceğim gidemiyorum. Ya biri gelecek beni alacak kapıdan ya da hiç gidemiyorum. Ben hangi gün birine diyeceğim ki beni şuraya götür, 2-3 yaşındaki çocuk gibi. Kalıcı çok iz bıraktı, zaten ilk 3 ay hiç yürüyemedim. Kolumu hareket ettiremedim, kolumda zaten izler duruyor. Ameliyat oldum, şimdi iki tane daha ameliyatım var" dedi.

Köpek saldırısında yaşadığı dehşet anlarını unutamayan kadın tek başına sokağa çıkamıyor | Video


2 ilde başıboş köpek dehşeti: O sırada bağırıyordum!

"BENİ KAFASIYLA KALDIRIP KALDIRIP YERE VURUYORDU, O ESNADA HALEN BAĞIRIYORDUM"
Yaşadığı dehşet anlarını anlatan Mesude Sağıltıcı, "Saldırı anında tamam nefesim bitti öldüm diye düşünürken küçük bir köpeğin havladığını gördüm. Etrafımda dönüyordu, sol taraftaki köpek bıraktı beni ona yöneld. Kafasını tuttuğunu gördüm ama sağ taraftaki köpek halen elimi sabit olarak ısırdı. Beni kafasıyla kaldırıp kaldırıp yere vuruyordu, o esnada halen bağırıyordum. Diğer köpeği parçaladı, o sağ tarafımdaki köpeğin de dikkatini çekince beni bıraktı.

2 ilde başıboş köpek dehşeti: O sırada bağırıyordum!

Bırakmasıyla ben yürümeye başladım, paramparça ettiler köpeği. O anı sadece gördüm yani iki köpeğin küçük köpeği böyle biri kafa tarafından, biri arka tarafından tutup çekiştirdiğini hatırlıyorum.

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