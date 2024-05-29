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2 ilde başıboş köpek dehşeti: O sırada bağırıyordum!
Giriş Tarihi: 29.05.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 29.05.2024
11:11
2 ilde başıboş köpek dehşeti: O sırada bağırıyordum!
İki ilimizde köpek dehşeti yaşandı. Hatay'da yasaklı cins iki köpeğin saldırısına uğrayan ve aylardır sokağa çıkamadığını belirten Mesude Sağıltıcı, "Beni kafasıyla kaldırıp kaldırıp yere vuruyordu, o esnada halen bağırıyordum" diye konuştu. Konya'da da lise öğrencisi Nurbahar Sarıkaya, korku dolu anları şöyle anlattı: "Hepsi beraber gelince ben de çantamla onlara karşı koymaya, bir şekilde kendimi savunmaya çalıştım. Allah'tan bir yara almadan kurtuldum…"