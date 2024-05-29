2 ilde başıboş köpek dehşeti: O sırada bağırıyordum!

"BEN ANNEMİ ÖZLEDİM, ANNEMİ BİLE GÖREMEZ HALE GELDİM"

Köpek saldırısı sonrası korkudan evden çıkamadığını belirten Mesude Sağıltıcı, "Hiçbir şey yapamadım, çalışmama engel oldu, yürümeme engel oldu. Yani her şeyime engel oldu, sokakta yürümeyi bile unuttum. İşte birinin yardımı olacak, yanımda biri olacak ya da işte bir taksi çağıracağım, o da çok çok önemli ise. Ben annemi özledim, annemi bile göremez hale geldim. 15-20 günde bir gidiyorum, oysa her hafta gidiyordum.