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2 kadın yılbaşı gecesi öyle şeyler yaptı ki: Polisler zor ikna etti!
Giriş Tarihi: 02.01.2024 10:15
Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
10:15
2 kadın yılbaşı gecesi öyle şeyler yaptı ki: Polisler zor ikna etti!
İstanbul'un göbeği Beşiktaş'ta dün gece inanılmaz anlar yaşandı. Polisin yılbaşı denetimleri sırasında 'dur' ihtarına uymayan sürücü ve yanındaki arkadaşları polisi çileden çıkardı. Polisin güçlükle durdurduğu otomobilin sürücüsü, araçtan inmemek için uzun süre çaba harcadı. Genç kadının arkadaşının sözleri ise herkesi şaşırttı...