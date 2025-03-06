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2. Timur Cihantimur vakasında flaş gelişme! Muhammed'i öldüren sürücü için istenen ceza belli oldu!
Giriş Tarihi: 06.03.2025 11:08
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025
11:11
2. Timur Cihantimur vakasında flaş gelişme! Muhammed'i öldüren sürücü için istenen ceza belli oldu!
Eyüpsultan'da, arızalanan UTV aracını kontrol etmek için emniyet şeridinde duran Muhammed Gürcan Koçak'a çarparak hayatını kaybetmesine neden olduğu iddiasıyla tutuklanan minibüs şoförü hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.