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Haberler Yaşam 2. Timur Cihantimur vakasında flaş gelişme! Muhammed'i öldüren sürücü için istenen ceza belli oldu!
Giriş Tarihi: 06.03.2025 11:08 Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 11:11

2. Timur Cihantimur vakasında flaş gelişme! Muhammed'i öldüren sürücü için istenen ceza belli oldu!

Eyüpsultan'da, arızalanan UTV aracını kontrol etmek için emniyet şeridinde duran Muhammed Gürcan Koçak'a çarparak hayatını kaybetmesine neden olduğu iddiasıyla tutuklanan minibüs şoförü hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Deniz YUSUFOĞLU
2. Timur Cihantimur vakasında flaş gelişme! Muhammed’i öldüren sürücü için istenen ceza belli oldu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, ilçede 22 Şubat gecesi yaşanan trafik kazası sonucu Koçak'ın vefat etmesi üzerine soruşturmaya başlandığı anlatıldı. İncelenen kamera görüntülerinde Koçak'ın olay günü kullandığı UTV'nin arızalanması üzerine emniyet şeridine park ettiği, şüpheli Mahmut Yücedağ'ın kullandığı araçla Koçak'a çarpıp durmaksızın yola devam ettiğinin görüldü.

2. Timur Cihantimur vakasında flaş gelişme! Muhammed’i öldüren sürücü için istenen ceza belli oldu!

İFADESİ İDDİANAMEDE YER ALDI

Olay sonrası tespit edilen plaka tanımlama sistemi görüntülerinde Yücedağ'ın kullandığı aracın sağ ön taraftan hasarlı olduğunun tespit edildiğine belirtilen iddianamede, bilgi sahibi olarak dinlenilen bir kişinin ifadesinin görüntülerle uyuştuğu bildirildi. İddianamede şüphelinin, olay günü yolun karlı olması nedeniyle öndeki araçların bıraktığı lastik izlerini takip ederek emniyet şeridine yakın tarafta sağ şeritte sürüşe devam ettiğine yönelik ifadesi yer aldı.

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2. Timur Cihantimur vakasında flaş gelişme! Muhammed’i öldüren sürücü için istenen ceza belli oldu!

DOMUZA ÇARPTIĞINI DÜŞÜNMÜŞ

Aracın sağ ön kısmıyla bir şeye vurduğunu ancak bunun ne olduğunu görmediğini iddia eden şüpheli, daha önce bu güzergahı kullanırken domuz sürüsüne rastlaması ve olayın hemen öncesinde de aynı güzergahta sürü görmesi nedeniyle domuza çarptığını düşündüğünü ileri sürdüğü aktarıldı.

2. Timur Cihantimur vakasında flaş gelişme! Muhammed’i öldüren sürücü için istenen ceza belli oldu!

9 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Olaydan 6 gün sonra şüphelinin yakalandığı aktarılan iddianamede, tutuklu şüphelinin "Bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

2. Timur Cihantimur vakasında flaş gelişme! Muhammed’i öldüren sürücü için istenen ceza belli oldu!

İddianame değerlendirilmek üzere İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.