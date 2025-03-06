2. Timur Cihantimur vakasında flaş gelişme! Muhammed’i öldüren sürücü için istenen ceza belli oldu!

DOMUZA ÇARPTIĞINI DÜŞÜNMÜŞ

Aracın sağ ön kısmıyla bir şeye vurduğunu ancak bunun ne olduğunu görmediğini iddia eden şüpheli, daha önce bu güzergahı kullanırken domuz sürüsüne rastlaması ve olayın hemen öncesinde de aynı güzergahta sürü görmesi nedeniyle domuza çarptığını düşündüğünü ileri sürdüğü aktarıldı.