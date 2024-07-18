2 YILLIK GELECEĞİ PARLAK BÖLÜMLER LİSTESİ | Önü açık, en iyi ön lisans bölümleri hangileri? İşte en iyi 2 yıllık bölümler ve taban puanları

Yükseköğretim Kurumu Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih işlemleri 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. TYT puanı ile tercih yapmayı planlayan üniversite adayları 2 yıllık en iyi bölümler ve taban puanları hakkında araştırmalar yapıyor. Bu noktada önü açık ön lisans bölümleri 2024 için araştırmalar hız kazandı. İşte, son yılların geleceği parlak, en iyi 2 yıllık ön lisans bölümleri ve maaşları...