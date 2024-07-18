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2 YILLIK GELECEĞİ PARLAK BÖLÜMLER LİSTESİ | Önü açık, en iyi ön lisans bölümleri hangileri? İşte en iyi 2 yıllık bölümler ve taban puanları
Giriş Tarihi: 18.07.2024 01:41
Güncelleme Tarihi: 18.07.2024
01:41
2 YILLIK GELECEĞİ PARLAK BÖLÜMLER LİSTESİ | Önü açık, en iyi ön lisans bölümleri hangileri? İşte en iyi 2 yıllık bölümler ve taban puanları
YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından TYT puanı ile tercih yapmayı planlayan üniversite adayları 2 yıllık en iyi bölümler hangileri, en çok tercih edilen 2 yıllık bölümler neler soruları hakkında araştırmalarına hız kazandırdı. Bu sene YKS tercih işlemleri 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM AİS ekranı üzerinden yapılacak. TYT puan türü ile ön lisans bölümler tercih edilebilir. Bu noktada "2 yıllık önü açık bölümler neler, iş imkanı olan en yi 2 yıllık bölümler hangisi?" merak ediliyor. İşte tüm bu soruların yanıtı haberimizde...