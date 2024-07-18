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Haberler Yaşam 2 YILLIK GELECEĞİ PARLAK BÖLÜMLER LİSTESİ | Önü açık, en iyi ön lisans bölümleri hangileri? İşte en iyi 2 yıllık bölümler ve taban puanları
Giriş Tarihi: 18.07.2024 01:41 Güncelleme Tarihi: 18.07.2024 01:41

2 YILLIK GELECEĞİ PARLAK BÖLÜMLER LİSTESİ | Önü açık, en iyi ön lisans bölümleri hangileri? İşte en iyi 2 yıllık bölümler ve taban puanları

YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından TYT puanı ile tercih yapmayı planlayan üniversite adayları 2 yıllık en iyi bölümler hangileri, en çok tercih edilen 2 yıllık bölümler neler soruları hakkında araştırmalarına hız kazandırdı. Bu sene YKS tercih işlemleri 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM AİS ekranı üzerinden yapılacak. TYT puan türü ile ön lisans bölümler tercih edilebilir. Bu noktada "2 yıllık önü açık bölümler neler, iş imkanı olan en yi 2 yıllık bölümler hangisi?" merak ediliyor. İşte tüm bu soruların yanıtı haberimizde...

2 YILLIK GELECEĞİ PARLAK BÖLÜMLER LİSTESİ | Önü açık, en iyi ön lisans bölümleri hangileri? İşte en iyi 2 yıllık bölümler ve taban puanları

Yükseköğretim Kurumu Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih işlemleri 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. TYT puanı ile tercih yapmayı planlayan üniversite adayları 2 yıllık en iyi bölümler ve taban puanları hakkında araştırmalar yapıyor. Bu noktada önü açık ön lisans bölümleri 2024 için araştırmalar hız kazandı. İşte, son yılların geleceği parlak, en iyi 2 yıllık ön lisans bölümleri ve maaşları...

2 YILLIK GELECEĞİ PARLAK BÖLÜMLER LİSTESİ | Önü açık, en iyi ön lisans bölümleri hangileri? İşte en iyi 2 yıllık bölümler ve taban puanları

EN İYİ 2 YILLIK BÖLÜMLER:
İlk ve Acil Yardım (Paramedik)
Adalet
Anestezi
Ağız ve Diş Sağlığı
Odyometri
Bilgisayar Programcılığı
Çocuk Gelişimi (2 Yıllık)
Büro Yönetimi
Grafik Tasarım
Diyaliz

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2 YILLIK GELECEĞİ PARLAK BÖLÜMLER LİSTESİ | Önü açık, en iyi ön lisans bölümleri hangileri? İşte en iyi 2 yıllık bölümler ve taban puanları

Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Ameliyathane Hizmetleri

Fizyoterapi

Radyoterapi

Elektronörofizyoloji

Diş Protez Teknolojisi

Evde Hasta Bakımı

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

Patoloji Laboratuvar Teknikleri

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2 YILLIK GELECEĞİ PARLAK BÖLÜMLER LİSTESİ | Önü açık, en iyi ön lisans bölümleri hangileri? İşte en iyi 2 yıllık bölümler ve taban puanları

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon

Bilgi Güvenliği Teknolojisi

Uçak Teknolojisi

Aşçılık

Bankacılık ve Sigortacılık

Elektrik

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2 YILLIK GELECEĞİ PARLAK BÖLÜMLER LİSTESİ | Önü açık, en iyi ön lisans bölümleri hangileri? İşte en iyi 2 yıllık bölümler ve taban puanları

İLK VE ACİL YARDIM (PARAMEDİK) İŞ İMKANLARI VE ÇALIŞMA ALANLARI

İnsan sağlığına hizmet eden Paramedik, çeşitli kurumlarda çalışabilmektedir. Devlet hastaneleri başta olmak üzere devlet kurumlarında, özel hastanelerde, üniversite hastanelerinde, acil servislerde, ambulans hizmetlerinde ve özel helikopter ambulanslarda çalışırlar.

Ülkemizde acil sağlık durumu için kullanılan 112 Acil merkez ve istasyonlarında paramedikler birincil iş gücünü oluşturmaktadır.

Hastane bünyesinde çalışacak olan paramediklerin görev yerleri hastane yönetimlerince belirlenir. Paramedikler genel olarak acil servisler, triaj, resüsitasyon, anestezi yoğun bakım, kardiyoloji yoğun bakım gibi özellikli birimlerde görevlendirilir.

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