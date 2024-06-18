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20-21 Haziran resmi tatil mi, Kurban Bayramı tatili ne zaman bitiyor? Perşembe günü bankalar, hastaneler, noterler ve kargolar çalışıyor mu?
Giriş Tarihi: 18.06.2024 09:29
Güncelleme Tarihi: 18.06.2024
09:37
Kurban Bayramı 19 Haziran Çarşamba günü bitiyor. Bayram tatili hakkında 9 gün kararı geçtiğimiz haftalarda ilan edilmişti. Kararın detayları, 20-21 Haziran resmi tatil mi, Kurban Bayramı tatili ne zaman bitiyor sorusuyla inceleniyor. Peki, Perşembe günü bankalar, hastaneler, noterler ve kargolar çalışıyor mu? İşte yanıtı.