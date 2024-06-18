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Haberler Yaşam 20-21 Haziran resmi tatil mi, Kurban Bayramı tatili ne zaman bitiyor? Perşembe günü bankalar, hastaneler, noterler ve kargolar çalışıyor mu?
Giriş Tarihi: 18.06.2024 09:29 Güncelleme Tarihi: 18.06.2024 09:37

20-21 Haziran resmi tatil mi, Kurban Bayramı tatili ne zaman bitiyor? Perşembe günü bankalar, hastaneler, noterler ve kargolar çalışıyor mu?

Kurban Bayramı 19 Haziran Çarşamba günü bitiyor. Bayram tatili hakkında 9 gün kararı geçtiğimiz haftalarda ilan edilmişti. Kararın detayları, 20-21 Haziran resmi tatil mi, Kurban Bayramı tatili ne zaman bitiyor sorusuyla inceleniyor. Peki, Perşembe günü bankalar, hastaneler, noterler ve kargolar çalışıyor mu? İşte yanıtı.

20-21 Haziran resmi tatil mi, Kurban Bayramı tatili ne zaman bitiyor? Perşembe günü bankalar, hastaneler, noterler ve kargolar çalışıyor mu?

Kurban Bayramı tatili kamu kurum ve kuruluşları için 9 gün olarak ilan edilmiş, özel sektörde de dileyen çalışanlar izinlerini bağlayarak kullanma hakkı elde etmişti. Bayram günlerinin sona ermesiyle birlikte 20-21 Haziran resmi tatil mi, Kurban Bayramı tatili ne zaman bitiyor gibi sorular araştırma konusu oldu. Perşembe günü bankalar, hastaneler, noterler ve kargolar çalışıyor mu? İşte detaylar.

20-21 Haziran resmi tatil mi, Kurban Bayramı tatili ne zaman bitiyor? Perşembe günü bankalar, hastaneler, noterler ve kargolar çalışıyor mu?

KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram tatiline ilişkin, "Kamu çalışanlarımız için 16 Haziran Pazar günü başlayacak Kurban Bayramı sonrasındaki 2 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık. Perşembe ve cuma günlerini de bayram tatiline ekleyerek 9 günlük bir tatil imkanı sağlamış oluyoruz." demişti.

Böylelikle kamu çalışanları, 15 Haziran Cumartesi ile 23 Haziran Pazar günleri arasında izinli olacak.

24 Haziran'dan itibaren kamu kurumları normal işleyişlerine dönecek.

Özel sektör için bayram tatili süresi ise farklılık gösteriyor.

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20-21 Haziran resmi tatil mi, Kurban Bayramı tatili ne zaman bitiyor? Perşembe günü bankalar, hastaneler, noterler ve kargolar çalışıyor mu?

BANKALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

20 Haziran 2024 Perşembe ve 21 Haziran 2024 Cuma tarihlerinde banka işlemleri yapılabilecek.

20-21 Haziran resmi tatil mi, Kurban Bayramı tatili ne zaman bitiyor? Perşembe günü bankalar, hastaneler, noterler ve kargolar çalışıyor mu?

20-21 Haziran'da Hastaneler Açık mı?

Kurban Bayramı tarihlerinin resmi tatil olarak değerlendirilmesi sebebiyle hastanelerde poliklinikler 20-21 Haziran tarihlerinde açık olmayacak. Ancak, acil servisler her zamanki gibi 7/24 hizmet vermeye devam edecek.

20-21 Haziran resmi tatil mi, Kurban Bayramı tatili ne zaman bitiyor? Perşembe günü bankalar, hastaneler, noterler ve kargolar çalışıyor mu?

20-21 Haziran'da Noterler Açık mı?

Kamu çalışanları, 9 günlük bayram tatili kapsamında yer alıyor. Bayramı takip eden 20-21 Haziran günleri idari izin kapsamında olacak. Bu sebeple noterler de Kurban Bayramı'nda kapalı olacak.20 saat önce

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