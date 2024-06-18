20-21 Haziran resmi tatil mi, Kurban Bayramı tatili ne zaman bitiyor? Perşembe günü bankalar, hastaneler, noterler ve kargolar çalışıyor mu?

Kurban Bayramı tatili kamu kurum ve kuruluşları için 9 gün olarak ilan edilmiş, özel sektörde de dileyen çalışanlar izinlerini bağlayarak kullanma hakkı elde etmişti. Bayram günlerinin sona ermesiyle birlikte 20-21 Haziran resmi tatil mi, Kurban Bayramı tatili ne zaman bitiyor gibi sorular araştırma konusu oldu. Perşembe günü bankalar, hastaneler, noterler ve kargolar çalışıyor mu? İşte detaylar.