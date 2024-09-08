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Giriş Tarihi: 08.09.2024 20:11 Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 20:13

20 BİN ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇ SORGULAMA: Bakan Tekin tarihi duyurdu! MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin sözleşmeli öğretmen atama mülakat sonuçları adayların gündeminde yer alıyor. 2024 yılında 20 bin öğretmen atajması gerçekleştirileceği MEB tarafından açıklandı. İlgili ilana KPSS puanlarıyla başvuran adaylar 1 Temmuz itibarıyla sözlü sınava tabi tutuldular. Mülakatların sona ermesinin ardından başvuru sonuçlarını bekleyen adaylar bu eğitim öğretim yılında görevlerine başlamayı bekliyor. Değerlendirme puanına yüzde 50 etki edecek sonuçlar için duruyular takip ediliyor. Peki, öğretmen sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? İşte sonuç sorgulama ekranı

20 BİN ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇ SORGULAMA: Bakan Tekin tarihi duyurdu! MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları açıklandı mı?

Bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin öğretmen ataması gerçekleştirecek. Kontenjana dahil olan öğretmenler mülakata girdi ve sonuçların ilan edilmesini bekliyor. E-Devlet ekranından açıklanacak sonuçlar için MEB son dakika duyuruları takip ediliyor. İşte 20 bin öğretmen ataması mülakat sonuç sorgulama

20 BİN ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇ SORGULAMA: Bakan Tekin tarihi duyurdu! MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları açıklandı mı?

BAKAN TEKİN'DEN AÇIKLAMA!

Öğretmen atamalarıyla ilgili son duruma değinen Milli Eğitim Bakanı Yusuf ekin şu açıklamalarda bulundu:

Bir yönetmelik değişikliği yaptık. Yönetmelikte yüzde 100 mülakat notuyla yapılan atamayı yüzde 50'ye indirdik. Düzenleme ile ilgili olarak bazı siyasetçiler ve sendikalar yargıya taşıdılar. Eğer bu davalar olmasaydı geçtiğimiz hafta itibarıyla geçtiğimiz hafta itibarıyla mülakatlarımızı açıklayıp atama takvimini ilan etmiş olacaktık. Mahkeme kararı çıkarsa o zaman ne yapacağız? Ben 9 Eylül tarihine yetiştirmek için süreci yürüttüm. Yüzde 100 olan mülakatı yüzde 50'yi düşürdük. İptal edilirse yine yüzde yüz olacak.

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20 BİN ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇ SORGULAMA: Bakan Tekin tarihi duyurdu! MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları açıklandı mı?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü sınav süreci 1 Temmuz 2024 itibariyle gerçekleştirildi. Mülakatların son bulmasının ardından adaylar sonuç tarihine odaklandı. Sonuçlar henüz ilan edilmedi. Bu konu hakkında bilgiler geldikçe yer vereceğiz.

ÖĞRETMEN SÖZLÜ SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI

20 BİN ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇ SORGULAMA: Bakan Tekin tarihi duyurdu! MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları açıklandı mı?

MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Sözlü sınav sonuçları tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak.
Adaylar e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle sonuçlarını öğrenebilecek.

20 BİN ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇ SORGULAMA: Bakan Tekin tarihi duyurdu! MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları açıklandı mı?

TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanmasıyla sonuçlarının ilanından sonra yapılacak.

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