Giriş Tarihi: 08.09.2024 20:11
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024
20:13
20 BİN ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇ SORGULAMA: Bakan Tekin tarihi duyurdu! MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları açıklandı mı?
Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin sözleşmeli öğretmen atama mülakat sonuçları adayların gündeminde yer alıyor. 2024 yılında 20 bin öğretmen atajması gerçekleştirileceği MEB tarafından açıklandı. İlgili ilana KPSS puanlarıyla başvuran adaylar 1 Temmuz itibarıyla sözlü sınava tabi tutuldular. Mülakatların sona ermesinin ardından başvuru sonuçlarını bekleyen adaylar bu eğitim öğretim yılında görevlerine başlamayı bekliyor. Değerlendirme puanına yüzde 50 etki edecek sonuçlar için duruyular takip ediliyor. Peki, öğretmen sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? İşte sonuç sorgulama ekranı