KISA VE ANLAMLI ÇOCUK HAKLARI MESAJLARI

"Her çocuğun güvenle uyuduğu, sevgiyle büyüdüğü ve hayallerine koşabildiği bir dünya dileğiyle; 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun."

"Çocukların gülmediği bir dünyada hiç kimse gerçek anlamda mutlu olamaz. Tüm çocukların eşit haklara sahip olduğu yarınlar için el ele!"