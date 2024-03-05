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Haberler Yaşam 20 milyon TL miras bekliyorlardı, zarftan 2000 TL çıktı! Dededen torunlara ders gibi vasiyet: "Böyle yapmasaydınız..."
Giriş Tarihi: 05.03.2024 12:49 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 12:54

20 milyon TL miras bekliyorlardı, zarftan 2000 TL çıktı! Dededen torunlara ders gibi vasiyet: "Böyle yapmasaydınız..."

Torunlarına dair büyük hayal kırıklığı yaşayan bir adamın, yaklaşık 20 milyon TL'lik servetinden her bir torununa 2.000 TL bırakması gündem oldu. Konuyla ilgili ailede büyük tartışmalar ortaya çıksa da, mahkeme adamın böyle bir vasiyette bulunabileceğini onadı. İşte ayrıntılar…

20 milyon TL miras bekliyorlardı, zarftan 2000 TL çıktı! Dededen torunlara ders gibi vasiyet: Böyle yapmasaydınız...

Frederick Ward adlı bir adam, 2020'de vefat ettiğinde 450.000 £ değerindeki dairesi de dahil olmak üzere 500.000 £ (Yaklaşık 20 milyon TL) değerindeki servetinin neredeyse tamamını sadece iki çocuğuna bıraktıktı. Bu olaydan sonra ailede büyük bir miras davası baş gösterdi. Bu davanın ardında ise yaşlı adamın, torunlarına dair hayal kırıklığı yatıyordu.

20 milyon TL miras bekliyorlardı, zarftan 2000 TL çıktı! Dededen torunlara ders gibi vasiyet: Böyle yapmasaydınız...

Fred Ward, beş torununu göz ardı etmiş ve avukatlarına, akciğer rahatsızlığı nedeniyle üç kez hastaneye kaldırıldıktan sonra kendisini ziyaret etmemelerinden dolayı üzgün olduğunu söylemişti.

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20 milyon TL miras bekliyorlardı, zarftan 2000 TL çıktı! Dededen torunlara ders gibi vasiyet: Böyle yapmasaydınız...

Ancak Fred'in beş torunu olan, Carol Gowing, Angela St Marseille, Amanda Higginbotham, Christine Ward ve Janet Pett, mirastan mahrum bırakıldıklarını öğrendikten sonra dava açtı ve merhum büyükbabalarının parasının üçte birine hak kazandıklarını iddia etti.

20 milyon TL miras bekliyorlardı, zarftan 2000 TL çıktı! Dededen torunlara ders gibi vasiyet: Böyle yapmasaydınız...

Yüksek Mahkeme Yargıcı James Brightwell, 2018 yılındaki vasiyetin "tamamen akla uygun" olduğuna hükmetti ve torunların "hayal kırıklığına uğramış" büyükbabalarıyla "çok sınırlı temasa" sahip olduklarını da teyit etti.

20 milyon TL miras bekliyorlardı, zarftan 2000 TL çıktı! Dededen torunlara ders gibi vasiyet: Böyle yapmasaydınız...

Brighwell, genellikle vasiyetin eşit bir pay ile paylaştıracağı düşünüldüğünü fakat kişilerin belirli sebeplerden dolayı bunu yapmama kararının da olabileceğini belirtti.

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