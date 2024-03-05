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20 milyon TL miras bekliyorlardı, zarftan 2000 TL çıktı! Dededen torunlara ders gibi vasiyet: "Böyle yapmasaydınız..."
Giriş Tarihi: 05.03.2024 12:49
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024
12:54
20 milyon TL miras bekliyorlardı, zarftan 2000 TL çıktı! Dededen torunlara ders gibi vasiyet: "Böyle yapmasaydınız..."
Torunlarına dair büyük hayal kırıklığı yaşayan bir adamın, yaklaşık 20 milyon TL'lik servetinden her bir torununa 2.000 TL bırakması gündem oldu. Konuyla ilgili ailede büyük tartışmalar ortaya çıksa da, mahkeme adamın böyle bir vasiyette bulunabileceğini onadı. İşte ayrıntılar…