20 milyon TL miras bekliyorlardı, zarftan 2000 TL çıktı! Dededen torunlara ders gibi vasiyet: "Böyle yapmasaydınız..."

Frederick Ward adlı bir adam, 2020'de vefat ettiğinde 450.000 £ değerindeki dairesi de dahil olmak üzere 500.000 £ (Yaklaşık 20 milyon TL) değerindeki servetinin neredeyse tamamını sadece iki çocuğuna bıraktıktı. Bu olaydan sonra ailede büyük bir miras davası baş gösterdi. Bu davanın ardında ise yaşlı adamın, torunlarına dair hayal kırıklığı yatıyordu.