20 yıl önce kaybolmuştu, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı: Eski eşi ve kayınbiraderleri adliyeye sevk edildi

2005'den beri kayıp olan anneleri Nezaket Uyur'u babalarının öldürdüğünü iddia eden Habibe, Nebile ve Sebile kardeşler olayın aydınlatılması için Müge Anlı'ya başvurdular. Cinayetle suçlanan baba Yusuf, bu süreç boyunca suçlamaları kabul etmedi. Hatta kızlarının kendinden olmadığını iddia eden Yusuf Bığrık çelişkili beyanları üzerine gözaltına alındı.