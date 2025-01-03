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Haberler Yaşam 20 yıl önce kaybolmuştu, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı: Eski eşi ve kayınbiraderleri adliyeye sevk edildi
Giriş Tarihi: 03.01.2025 12:28 Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 12:51

20 yıl önce kaybolmuştu, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı: Eski eşi ve kayınbiraderleri adliyeye sevk edildi

İstanbul'da 20 yıl önce ortadan kaybolan 4 çocuk annesi Nezaket Uyur'un cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Annelerini babalarının öldürdüğünü öne süren Uyur'un kızları Habibe, Nebile ve Sebile Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılıp yardım istedi. Programda iddiaları yalanlayan baba Yusuf U. Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Konuyla ilgili gözaltına alınan şüpheli Yusuf Bığrık ve kardeşleri suçu birbirine attılar.. Nezaket Uyur'un öldürüldükten sonra Belgrad ormanında bir alana atıldığı da iddia edildi. Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi...

Yunus Emre KAVAK
20 yıl önce kaybolmuştu, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı: Eski eşi ve kayınbiraderleri adliyeye sevk edildi

2005'den beri kayıp olan anneleri Nezaket Uyur'u babalarının öldürdüğünü iddia eden Habibe, Nebile ve Sebile kardeşler olayın aydınlatılması için Müge Anlı'ya başvurdular. Cinayetle suçlanan baba Yusuf, bu süreç boyunca suçlamaları kabul etmedi. Hatta kızlarının kendinden olmadığını iddia eden Yusuf Bığrık çelişkili beyanları üzerine gözaltına alındı.

20 yıl önce kaybolmuştu, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı: Eski eşi ve kayınbiraderleri adliyeye sevk edildi

KIZLAR BENİM DEĞİL DEMİŞTİ DNA AÇIKLANDI

Bu sırada Yusuf Bığrık kaybolan eşi Nezaket Uyur'un kendisini kardeşi Adem ile aldattığını önde sürmüştü. Müge Anlı programda DNA testi sonucunu da açıkladı Nebile Yusuf Bığrık'ın kızı olduğu ortaya çıkmıştı.

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20 yıl önce kaybolmuştu, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı: Eski eşi ve kayınbiraderleri adliyeye sevk edildi

ÇAPRAZ SORGUDA İTİRAF

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince Yusuf Bığrık ile birlikte kardeşi Adem Bığrık, Hüseyin K. ve Nurettin K. ile birlikte 1 kişi daha gözaltına alındı. Şüpheliler emniyette verdikleri ifadelerde ortada bir cinayet olduğunu söyleseler de kimin öldürdüğü konusunda suçu bir birine attılar.

20 yıl önce kaybolmuştu, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı: Eski eşi ve kayınbiraderleri adliyeye sevk edildi

İddiaya göre Nezaket Uyur ihanet ettiği gerekçesiyle Yusuf Bığrık tarafından azmettirilerek, öldürülmüş kardeşleri de yardım etmişti. Bir başka iddiaya göre de kardeşleri olayı direk Yusuf Bığrık'ın gerçekleştirdiğini öne sürmüştü. Şüpheliler suçlamaları birbirine attılar.

20 yıl önce kaybolmuştu, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı: Eski eşi ve kayınbiraderleri adliyeye sevk edildi

5 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 5 şüpheli işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesine sevk edildi. Şüpheli Yusuf Bığrık çıkışta kızların babası siz çıktınız sorusuna sevindim diye cevap verdi.

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