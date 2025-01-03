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20 yıl önce kaybolmuştu, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı: Eski eşi ve kayınbiraderleri adliyeye sevk edildi
Giriş Tarihi: 03.01.2025 12:28
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025
12:51
20 yıl önce kaybolmuştu, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı: Eski eşi ve kayınbiraderleri adliyeye sevk edildi
İstanbul'da 20 yıl önce ortadan kaybolan 4 çocuk annesi Nezaket Uyur'un cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Annelerini babalarının öldürdüğünü öne süren Uyur'un kızları Habibe, Nebile ve Sebile Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılıp yardım istedi. Programda iddiaları yalanlayan baba Yusuf U. Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Konuyla ilgili gözaltına alınan şüpheli Yusuf Bığrık ve kardeşleri suçu birbirine attılar.. Nezaket Uyur'un öldürüldükten sonra Belgrad ormanında bir alana atıldığı da iddia edildi. Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi...