20 yıldır kesmiyor… Tam 40 santim!

Hatay'ın Defne İlçesi'nde yaşayan 58 yaşındaki Mehmet Dağlı, bıyığıyla görenlerin dikkatini çekti. 18 yaşında başlayan tutkusunu yaklaşık 40 yıldır devam ettirdi. Türkiye'nin birçok ilinde 40 santimetreyi bulan bıyığıyla tanınan adam, yaklaşık 20 yıldır da bıyığını tıraş etmedi. Evlatları ise babalarının sadece bıyıksız halini hatırlamadıklarını söyledi. 'BIYIK TUTKUM 18 YAŞINDA BAŞLADI' Belli bir süre sonra nakliyecilik yaptım. 80 ilin 60'ında hep beni tanırlar. 'Hataylı Pala' yazardı arabamın önünde, arkasında. Gören bütün esnaflar, bir şey olup bir yerde durduğum zaman otobüsçü, tırcı, taksici herkes gelir sorardı' dedi. 'ŞU AN 40 SANTİM AMA...' 20 yıldır bıyıklarına bıçak değmediğini söyleyen Dağlı, 'Fotoğrafta 24 yaşındayım. Biz anadan doğma babanın oğluyuz. Biz anamıza özenmedik babamıza özendik. Şu anda 40 santim ama bu 50-55 santim olduğu zaman da oldu. Gittiğim her yerde tanınırım. Bir defa gittiğim zaman, ikinci bir sefere hiçbir zahmet, bir zorluk çekmem. Giden insanlar ilgisini de gösterir, saygısını da gösterir. Az önce siz de beni aynı kalabalıkta gördünüz. Yaklaşık 150-200 kişinin içinden alıp çıkardınız. Her yerde dikkat çekiyor. Her yerde dikkat çekiyorum. Ben bir mitinge katıldım. Beni Avrupa'dan bile arayanlar oldu. Çünkü dev ekranda gösterdiler. 30 yıldır hiçbir şey yapmadım. Sadece sakal tıraşı oldum o kadar. Bıyıklarım tıraş edilmedi. Herhangi bir cisim sürülmedi. Sadece tarakla taranır. Hepsi o kadar. Eşim hiçbir şey demez. Erkek lakabı bıyığıyla anılır, kadınlar saçıyla anılır der. Kendisi öyle layık görmüş. Bir sıkıntı yok der' ifadelerine yer verdi. 'BABAM BEN BİLDİM BİLELİ...'