20 yıldır kesmiyor… Tam 40 santim!

Giden insanlar ilgisini de gösterir, saygısını da gösterir. Az önce siz de beni aynı kalabalıkta gördünüz. Yaklaşık 150-200 kişinin içinden alıp çıkardınız. Her yerde dikkat çekiyor. Her yerde dikkat çekiyorum. Ben bir mitinge katıldım. Beni Avrupa'dan bile arayanlar oldu. Çünkü dev ekranda gösterdiler. 30 yıldır hiçbir şey yapmadım. Sadece sakal tıraşı oldum o kadar. Bıyıklarım tıraş edilmedi. Herhangi bir cisim sürülmedi. Sadece tarakla taranır. Hepsi o kadar. Eşim hiçbir şey demez. Erkek lakabı bıyığıyla anılır, kadınlar saçıyla anılır der. Kendisi öyle layık görmüş. Bir sıkıntı yok der" ifadelerine yer verdi.

