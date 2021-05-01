2021 Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç para? Sokağa çıkma yasağı cezası sorgulama e-Devlet! Yasakta araçla sokağa çıkma cezası kaç TL?

Ramazan'ın ilk iki haftasını kapsayan kısmi kapanma uygulamasından beklenen sonuç alınamadı. Bunun üzerine Ramazan Bayramı'nı da içine alacak şekilde 17 günlük tam kapanmaya girildi. 17 Mayıs'a kadar sürecek olan tam kapanmada sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar sorusu milyonlarca vatandaşın gündeminde. Vatandaşlar belli saatlerde, yalnızca yürüme mesafesindeki market ve fırınlara gidebilecek. Bu nedenle araçla sokağa çıkma cezası kaç TL sorusu da merak edilen bir diğer konu oldu. İşte e-Devlet sokağa çıkma yasağı cezası sorgulama ekranı ve konuya ilişkin diğer bilgiler.