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Haberler Yaşam 2021 Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç para? Sokağa çıkma yasağı cezası sorgulama e-Devlet! Yasakta araçla sokağa çıkma cezası kaç TL?
Giriş Tarihi: 30.04.2021 09:10 Güncelleme Tarihi: 01.05.2021 13:02

2021 ne kadar, kaç para? Sokağa çıkma yasağı cezası sorgulama e-Devlet! Yasakta araçla sokağa çıkma cezası kaç TL?

Vaka sayılarının artması sonucu ülke genelinde 17 günlük bir tam kapanma sürecine girildi. Bu süre zarfında tüm illerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Pek çok vatandaş "Tam kapanmada ne kadar? Sokağa çıkma yasağı cezası kaç para? Yasakta araçla sokağa çıkma cezası kaç TL?" gibi sorulara yanıt aradı. Tam kapanma sürecinde dışarı çıkan ve ceza yiyen bazı vatandaşlar sokağa çıkma cezası nereye ödenir diye araştırırken bazıları ise sokağa çıkma yasağı cezası itiraz hakkı olup olmadığını merak etti. İşte, E-Devlet sokağa çıkma yasağı cezası sorgulama ekranı!

2021 Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç para? Sokağa çıkma yasağı cezası sorgulama e-Devlet! Yasakta araçla sokağa çıkma cezası kaç TL?

Ramazan'ın ilk iki haftasını kapsayan kısmi kapanma uygulamasından beklenen sonuç alınamadı. Bunun üzerine Ramazan Bayramı'nı da içine alacak şekilde 17 günlük tam kapanmaya girildi. 17 Mayıs'a kadar sürecek olan tam kapanmada ne kadar sorusu milyonlarca vatandaşın gündeminde. Vatandaşlar belli saatlerde, yalnızca yürüme mesafesindeki market ve fırınlara gidebilecek. Bu nedenle araçla sokağa çıkma cezası kaç TL sorusu da merak edilen bir diğer konu oldu. İşte e-Devlet sokağa çıkma yasağı cezası sorgulama ekranı ve konuya ilişkin diğer bilgiler.

2021 Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç para? Sokağa çıkma yasağı cezası sorgulama e-Devlet! Yasakta araçla sokağa çıkma cezası kaç TL?

TAM KAPANMADA SOKAĞA ÇIKMA CEZASI NE KADAR?

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden her bir vatandaşa 3 bin 150 TL ceza yazılacak. İkinci defa ceza yazılanlar ise, Türk Ceza Kanunu'nun Bulaşıcı Hastalıklara ilişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan "Yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi iki aydan bir yıla hapis cezası ile cezalandırılır" hükmü gereği işleme tabi tutulacak.

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2021 Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç para? Sokağa çıkma yasağı cezası sorgulama e-Devlet! Yasakta araçla sokağa çıkma cezası kaç TL?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?

17 günlük tam kapanmada , 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL olarak belirlendi. Yalnızca mesleği gereği işe gitmek zorunda olup çalışma izin belgesi olanlar ve zorunlu hali olup bunu ispatlayabilenler bu yasaktan muaf sayılacak.

2021 Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç para? Sokağa çıkma yasağı cezası sorgulama e-Devlet! Yasakta araçla sokağa çıkma cezası kaç TL?

ARAÇLA SOKAĞA ÇIKMA CEZASI KAÇ TL?

Araçla sokağa çıkma cezası da 3 bin 150 TL olarak belirlendi. Bu ceza miktarı araç plakasına işlenecek olup e-Devlet üzerinden takip edilebilmektedir.

E-DEVLET SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI SORGULAMA EKRANI

2021 Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç para? Sokağa çıkma yasağı cezası sorgulama e-Devlet! Yasakta araçla sokağa çıkma cezası kaç TL?

MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMA CEZASI NE KADAR?

Maskesiz sokağa çıkma cezası ise geçtiğimiz aylarda 900 TL olarak belirlenmişti. Ancak bu tutar ilçe kaymakamlıklarına göre değişiklik gösterebiliyor.

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