2021 Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç para? Sokağa çıkma yasağı cezası sorgulama e-Devlet! Yasakta araçla sokağa çıkma cezası kaç TL?

Vaka sayılarının artması sonucu ülke genelinde 17 günlük bir tam kapanma sürecine girildi. Bu süre zarfında tüm illerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Pek çok vatandaş "Tam kapanmada sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? Sokağa çıkma yasağı cezası kaç para? Yasakta araçla sokağa çıkma cezası kaç TL?" gibi sorulara yanıt aradı. Tam kapanma sürecinde dışarı çıkan ve ceza yiyen bazı vatandaşlar sokağa çıkma cezası nereye ödenir diye araştırırken bazıları ise sokağa çıkma yasağı cezası itiraz hakkı olup olmadığını merak etti. İşte, E-Devlet sokağa çıkma yasağı cezası sorgulama ekranı!