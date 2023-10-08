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Haberler Yaşam 2023-2024 Burs ve kredi başvuru tarihleri || GSB KYK burs başvurusu başladı mı, ne zaman başlıyor? e devlet KYK burs başvurusu ekranı ve şartları!
Giriş Tarihi: 08.10.2023 15:50 Güncelleme Tarihi: 08.10.2023 15:50

2023-2024 Burs ve kredi başvuru tarihleri || GSB KYK burs başvurusu başladı mı, ne zaman başlıyor? e devlet KYK burs başvurusu ekranı ve şartları!

KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru tarihleri, öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Ekim ayı ile birlikte yeni eğitim öğretim dönemi başlarken 2023-2024 KYK burs ve kredi başvuru ekranı merak ediliyor. KYK burs/kredi başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak. Kredi ve Yurtlar Kurumu açıklamaları ile başlayacak süreçte öğrenciler burs ve kredi başvuruları internet ortamında aynı başvuru sayfası üzerinden birlikte yapacaklar. Peki, 2023-2024 KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak, kredi ve burs başvuruları başladı mı? İşte, GSB KYK burs ve kredi başvuruları tarihleri ve e devlet başvuru ekranı…

2023-2024 Burs ve kredi başvuru tarihleri || GSB KYK burs başvurusu başladı mı, ne zaman başlıyor? e devlet KYK burs başvurusu ekranı ve şartları!

Ekim ayı itibariyle okullar bir bir açılırken binlerce öğrencinin gündeminde KYK burs başvuruları yer alıyor. Eğitim hayatlarına üniversite sıralarında devam eden öğrenciler Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından milyonlarca öğrenciye sağlanan burs ve kredi imkanından faydalanmak için kolları sıvadı. Geçtiğimiz yıl Kasım ayında alınan başvuruların bu yıl ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, 2023-2024 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? İşte, KYK burs ve kredi başvuru tarihleri…

2023-2024 Burs ve kredi başvuru tarihleri || GSB KYK burs başvurusu başladı mı, ne zaman başlıyor? e devlet KYK burs başvurusu ekranı ve şartları!

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği Gençlik ve Spor Bakanlığı 2023-2024 KYK burs başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Ancak başvurular her yıl benzer tarihlerde alınıyor.

KYK kredi ve burs başvuruları geçtiğimiz yıl 15 Kasım'da başlamış ve 17 Kasım tarihinde sona ermişti. Buna göre, bu yılki müracaatların en geç Kasım ayının sonuna kadar alınması bekleniyor.

Bu kapsamda Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) ya da Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) açıklamalar geldikçe haberimizde eklenecektir.

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2023-2024 Burs ve kredi başvuru tarihleri || GSB KYK burs başvurusu başladı mı, ne zaman başlıyor? e devlet KYK burs başvurusu ekranı ve şartları!

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK burs başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden .C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak gerçekleştirilecek.

e-Devlet kapısına giriş yapan kullanıcılar sağ üst menüde bulunan arama kısmına Gençlik ve Spor Bakanlığı yazarak ardından " Burs/Öğrenim Kredisi" başvuru ekranından başvuru yapabilir.

KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru işlemleri tek ekran üzerinden gerçekleştirilecek.

2023-2024 Burs ve kredi başvuru tarihleri || GSB KYK burs başvurusu başladı mı, ne zaman başlıyor? e devlet KYK burs başvurusu ekranı ve şartları!

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

2023-2024 Burs ve kredi başvuru tarihleri || GSB KYK burs başvurusu başladı mı, ne zaman başlıyor? e devlet KYK burs başvurusu ekranı ve şartları!

KYK BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Burstan yararlanacak öğrenciler:

- Ön lisans öğrencileri,

- Lisans öğrencileri,

- Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri

(hazırlık sınıfında burs verilmez)

- İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

- ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

- Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

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