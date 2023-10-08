2023-2024 Burs ve kredi başvuru tarihleri || GSB KYK burs başvurusu başladı mı, ne zaman başlıyor? e devlet KYK burs başvurusu ekranı ve şartları!

KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru tarihleri, öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Ekim ayı ile birlikte yeni eğitim öğretim dönemi başlarken 2023-2024 KYK burs ve kredi başvuru ekranı merak ediliyor. KYK burs/kredi başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak. Kredi ve Yurtlar Kurumu açıklamaları ile başlayacak süreçte öğrenciler burs ve kredi başvuruları internet ortamında aynı başvuru sayfası üzerinden birlikte yapacaklar. Peki, 2023-2024 KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak, kredi ve burs başvuruları başladı mı? İşte, GSB KYK burs ve kredi başvuruları tarihleri ve e devlet başvuru ekranı…