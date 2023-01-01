Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam 2023 burç yorumları: Bu yıl burçları neler bekliyor, Terazi, Başak, İkizler, Yengeç, Balık burçları 2023’te neler yaşayacak?
Giriş Tarihi: 01.01.2023 16:53 Güncelleme Tarihi: 01.01.2023 16:59

2023 burç yorumları: Bu yıl burçları neler bekliyor, Terazi, Başak, İkizler, Yengeç, Balık burçları 2023’te neler yaşayacak?

2023 burç yorumları yeni yılın ilk gününden itibaren astroloji meraklılarının ilgi odağı oldu. Merkür retrosu etkileriyle giriş yaptığımız yeni yıl burçlar üzerinde belirleyici rol oynayacak. Oğlak burcunda gerçekleşecek olan retro hareketi tüm burçları etkileyecek. Bu yıl burçları neler bekliyor sorusuyla bu yılki astrolojik hareketlilik inceleniyor. Peki, Koç, Boğa, Aslan, Akrep, Yay, Kova, Oğlak, Terazi, Başak, İkizler, Yengeç, Balık burçları 2023'te neler yaşayacak? İşte 2023 burç yorumları ile burçları bekleyen olaylar…

2023 burç yorumları: Bu yıl burçları neler bekliyor, Terazi, Başak, İkizler, Yengeç, Balık burçları 2023’te neler yaşayacak?

2023'e başlarken Oğlak burcunda retro yapan Merkür, önümüzdeki haftalarda tüm burçlar üzerinde yavaşlatıcı, dingin bir etki bırakacak. 2023 burç yorumları ışığında bu yıl burçları nelerin beklediği, hangi gök olayının hangi burç üzerinde etki göstereceği belli oldu. Yılın ilerleyen günlerinde gezegen hareketlerinden nasıl etkileneceğini merak eden astroloji meraklıları, bu yıl burçları neler bekliyor, Terazi, Başak, İkizler, Yengeç, Balık burçları 2023'te neler yaşayacak gibi sorulara yanıt arıyor. İşte 2023 burç yorumları ile burçları bekleyen hadiseler…

2023 burç yorumları: Bu yıl burçları neler bekliyor, Terazi, Başak, İkizler, Yengeç, Balık burçları 2023’te neler yaşayacak?

2023 YILININ EN ŞANSLI BURÇLARI BELLİ OLDU

2023'ün genişleme ve dönüşüm konusunda şanslı olan burçları Koç, Terazi, Yay, Aslan, İkizler...

Özellikle Yay burçlarının şansı bu yıl çok yüksek. Ancak şansları nisan ayının ikinci yarısından itibaren aktif olacak. Aslan burçlarının, ilişkilerden yana sıkıntıları olsa da hayatın genel döngüsünde şansları yüksek.

Emlak, gayrimenkul gibi alanlarda Oğlak burçları oldukça şanslı.

Kova, Akrep, Yengeçler girişimler, kariyer, bir şeyi başlatmak adına çok şanslılar.

Boğaların yurtdışıyla bağlantılı işlerde şansları çok yüksek fakat giderlerine dikkat etmeleri gerekiyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
2023 burç yorumları: Bu yıl burçları neler bekliyor, Terazi, Başak, İkizler, Yengeç, Balık burçları 2023’te neler yaşayacak?

KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ BURÇLARINI 2023'TE NELER BEKLİYOR?

Koçlar 2023 yılında sınırlarını ve kendi güçlerini anlayacaklar. Şansın onlarla olduğu bir sene. Sosyal çevreleri değişiyor. Yurtdışı konuları ön plana çıkabilir. Şansları açısından kıymetli bir sene geçirecekler. Fırsatlara açıklar. İlişkiler onlar için çok önemli olacak. Zira yaz aylarında beklenmedik durumlar meydana gelebilir. Venüs retrosu ilişkiler alanlarında onları etkileyecek. Yazın retrodan en fazla etkilenecek burç oldukları için 23 Temmuz - 4 Eylül arasında çok dikkatli olmaları lazım. Nisan, mayıs ve ekim aylarında hayatlarında önemli dönüşümler yaşayabilirler. Sağlıkta kiloya, damar ve kalp sağlıklarına dikkat etmelerinde fayda var. Düzenli spor ve yoga yapmalılar.

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA BURÇLARINI 2023'TE NELER BEKLİYOR?

Boğa burçları bu yıl biraz daha kendi içlerine dönecek. Korkularıyla yüzleşmeleri gerekebilir. Cesur adımlar atmaya mecbur kalabilirler. Zira değişimden hoşlanmasalar da önemli adımlar atmak durumunda kalacaklar. Ertelediklerini gerçekleştirmek için harekete geçecekler. Satürn kariyer alanlarında. Bu nedenle kariyerde sorumlulukları artıyor. Özellikle yılın ikinci yarısı önemli sonuçlar elde edebilirler. Yolculuklar, yurtdışı, yurtdışı başvuruları ya da yurtdışı planlarıyla ilgili çok iyi sonuçlar alma potansiyelleri var. 2023 yılında seyahat etmek, hareket halinde olmak isteyecekler. Aile kurma potansiyelleri de var. Aile sorumlulukları, iş sorumlulukları, kişisel alanlarındaki sorumlulukları artıyor. Sağlıkta mide ve sindirim sistemlerine, alerjilere dikkat etmelerinde yarar var.

2023 burç yorumları: Bu yıl burçları neler bekliyor, Terazi, Başak, İkizler, Yengeç, Balık burçları 2023’te neler yaşayacak?

İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER BURÇLARINI 2023'TE NELER BEKLİYOR?

İkizler burçları için parlama senesi… Kendilerini yeniden inşa edecekler. Yılın ilk yarısı acayip hareketli. Çünkü Mars burçlarında hareket edecek. Yenilenerek hayatı farklı şekilde ele alacaklar. Kişisel alanlarını geliştirme şansına sahip olacaklar. İkizler burçları için 2023 hedeflerini gerçekleştirme, çevrelerini geliştirme, ani beklenmedik sürprizlerle karşılaşma, kendilerine yeni yollar keşfetme senesi olacak. Mart ve nisan ayları onlar için enteresan görünüyor. Çünkü bu dönemde hem mücadele hem de başarı var. Venüs retrosu, yakın çevreleri ve girişimleriyle ilgili dikkat gerektiriyor. Özellikle 23 Temmuz - 5 Eylül arasında estetik, güzellikle ilgili bir adım atmasınlar. Aşkta da özellikle 23 Temmuz - 5 Eylül arası çok cesur kararlar gelebilir. Ticari alanlarda 5 Temmuz ila ağustos sonuna kadar çok başarılı sonuçlar alma potansiyelleri bulunuyor. Gayrimenkullerle ilgili bir planları varsa eylül ve ekim aylarında iyi sonuçlar gelebilir. Sağlıkta kan değerlerine, şekere, sinüzite, baş sorunlarına dikkat etmeleri gerekiyor.

YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ BURÇLARINI 2023'TE NELER BEKLİYOR?

Yengeçler bu yıl kendi gücünü yeniden öğrenmek, keşfetmek zorunda kalacaklar. Başkalarından gelen destekler bitiyor, kendi fırsatlarını kendileri yaratacaklar. Zira aileden, eşten gelen desteklerde sorunlar olabilir. Kısacası kendi ayaklarının üzerinde durma senesi. İş, statü, kariyer alanlarında Jüpiter var. O nedenle çok şanslılar. Başkalarına değil, kendilerine güvenirlerse yeni iş fırsatlarına çok açık olacaklar. Çünkü Yengeçler bu yıl iş değiştirebilirler ya da işlerini büyütebilirler. Ayrıca karşılarına yeni fırsatlar çıkabilir, statülerini geliştirebilirler. Yılın ilk yarısı disiplinli olacaklar. Bu disiplini ilerletip analitik olurlarsa, sonbaharla birlikte de bütun çabalarının meyvesini toplayacaklar. Nisan ve mayıs ayları iş, kariyer ve ev değişikliği taşınma getirebilir. Yine mart ve mayıs ayları arasında sürpriz evlilik kararları alabilirler. Özel hayatlarında evlilik kararı alma, ciddi bir ilişkiye geçme potansiyelleri var. 23 Temmuz - 5 Eylül arasındaki Venüs retrosunda parasal konularda özenli olmaları lazım. Sağlıkta kemiklere, bel bölgesine ve omurgalalarına dikkat etmelerinde fayda var.

2023 burç yorumları: Bu yıl burçları neler bekliyor, Terazi, Başak, İkizler, Yengeç, Balık burçları 2023’te neler yaşayacak?

ASLAN VE YÜKSELEN ASLAN BURÇLARINI 2023'TE NELER BEKLİYOR?

Aslan burçları için 2023, keşif senesi olacak. Özellikle ikili ilişkiler ve ortaklıklarda yeni keşifler gözüküyor. İş birliklerde büyük değişimler yaşayabilirler. Evliliklerle ilgili önemli etkiler yaşayacaklar. Bu sene Aslanlar için ilişkilerde duygusallık yok, mantıklı hareket etme dönemindeler. Eğitim, kişisel gelişim, yolculuklar, yurtdışı kontaklarıyla ilgili alanlarda çok şanslılar. Şans, bereket, bolluk onlardan yana. Yeni fırsatlara çok açıklar. Kişisel bereketleri yükseliyor, o yüzden başkalarıyla ortaklığa girmeden ya da başkalarından bir şey beklemeden, istediklerini kendileri yapsınlar. Tutulmalar hayatlarında dengelemeleri gereken konuları hatırlatacak. Kararsız kaldıkları konularda netleşecekler. Aşk ve ilişkilere gelecek olursak Venüs retrosu burçlarında gerçekleşiyor. Bu nedenle yaz aylarında aşkla ilgili büyük değişimler olabilir. Eski ve yürümeyen bir ilişkiyi bırakabilirler. Ya da yeni maceralara atılma konusunda daha cesur adımlar atabilirler. Ama yazın 23 Temmuz - 5 Eylül arasında dikkatli olmaları lazım. Sağlıkta ise sindirim sistemi, safra bel, böbrek, bir de vertigoya dikkat etsinler.

BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAK BURÇLARINI 2023'TE NELER BEKLİYOR?
Başak burçlarının son 2 senesi oldukça zor geçti fakat 2023 yılında çabalarının karşılığını alıyorlar. Çok çalışacak, çok yoğun olacaklar. Günlük rutinlerde, mesleki alanlarda, dünyevi konularda çok koşturmaları var. Son 2 yıl ne ektilerse artık bunu biçme zamanı geliyor. Para ve ekonomi alanlarındaki Venüs retrosu nedeniyle yaz aylarına, özellikle 23 Temmuz ve ağustosa dikkat. Öte yandan başkalarından gelecek desteklerden yana daha şanslılar. Kredilerde, aileden gelecek desteklerde, mirasta, nafaka konularında şanslı etkiler alabilirler. Aşkta ise özellikle yaz aylarına çok dikkat etmeleri gerekiyor. Ayrılıklar, kopmalar, gizli ilişkiler, gizli ilişkilerin ortaya çıkması gündemlerinde olabilir. Sağlıkta strese bağlı rahatsızlıklara karşı dikkat. Bunun yanında bağışıklık sistemleri daha hassas olabilir.

SON DAKİKA