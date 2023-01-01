2023 burç yorumları: Bu yıl burçları neler bekliyor, Terazi, Başak, İkizler, Yengeç, Balık burçları 2023’te neler yaşayacak?

KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ BURÇLARINI 2023'TE NELER BEKLİYOR?

Koçlar 2023 yılında sınırlarını ve kendi güçlerini anlayacaklar. Şansın onlarla olduğu bir sene. Sosyal çevreleri değişiyor. Yurtdışı konuları ön plana çıkabilir. Şansları açısından kıymetli bir sene geçirecekler. Fırsatlara açıklar. İlişkiler onlar için çok önemli olacak. Zira yaz aylarında beklenmedik durumlar meydana gelebilir. Venüs retrosu ilişkiler alanlarında onları etkileyecek. Yazın retrodan en fazla etkilenecek burç oldukları için 23 Temmuz - 4 Eylül arasında çok dikkatli olmaları lazım. Nisan, mayıs ve ekim aylarında hayatlarında önemli dönüşümler yaşayabilirler. Sağlıkta kiloya, damar ve kalp sağlıklarına dikkat etmelerinde fayda var. Düzenli spor ve yoga yapmalılar.

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA BURÇLARINI 2023'TE NELER BEKLİYOR?

Boğa burçları bu yıl biraz daha kendi içlerine dönecek. Korkularıyla yüzleşmeleri gerekebilir. Cesur adımlar atmaya mecbur kalabilirler. Zira değişimden hoşlanmasalar da önemli adımlar atmak durumunda kalacaklar. Ertelediklerini gerçekleştirmek için harekete geçecekler. Satürn kariyer alanlarında. Bu nedenle kariyerde sorumlulukları artıyor. Özellikle yılın ikinci yarısı önemli sonuçlar elde edebilirler. Yolculuklar, yurtdışı, yurtdışı başvuruları ya da yurtdışı planlarıyla ilgili çok iyi sonuçlar alma potansiyelleri var. 2023 yılında seyahat etmek, hareket halinde olmak isteyecekler. Aile kurma potansiyelleri de var. Aile sorumlulukları, iş sorumlulukları, kişisel alanlarındaki sorumlulukları artıyor. Sağlıkta mide ve sindirim sistemlerine, alerjilere dikkat etmelerinde yarar var.