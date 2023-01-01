2023 burç yorumları: Bu yıl burçları neler bekliyor, Terazi, Başak, İkizler, Yengeç, Balık burçları 2023’te neler yaşayacak?

2023 burç yorumları yeni yılın ilk gününden itibaren astroloji meraklılarının ilgi odağı oldu. Merkür retrosu etkileriyle giriş yaptığımız yeni yıl burçlar üzerinde belirleyici rol oynayacak. Oğlak burcunda gerçekleşecek olan retro hareketi tüm burçları etkileyecek. Bu yıl burçları neler bekliyor sorusuyla bu yılki astrolojik hareketlilik inceleniyor. Peki, Koç, Boğa, Aslan, Akrep, Yay, Kova, Oğlak, Terazi, Başak, İkizler, Yengeç, Balık burçları 2023'te neler yaşayacak? İşte 2023 burç yorumları ile burçları bekleyen olaylar…