Giriş Tarihi: 04.09.2024 15:46
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024
15:47
2024-2025 AVRUPA LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ BELLİ OLDU! UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman başlayacak, nereden izlenebilir?
Geçtiğimiz günlerde UEFA Avrupa Ligi kura çekimi tamamlandı. Futbolseverlerin ve taraftarların soluksuz takip ettiği Avrupa Ligi'nin maç fikstürü kamuoyunun bilgisine sunuldu. Temsilcilerimiz Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın maç tarihleri ve saatleri arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Peki, Avrupa Ligi maçları ne zaman başlıyor, müsabakalar hangi kanalda yayınlanacak?