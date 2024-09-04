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Giriş Tarihi: 04.09.2024 15:46 Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 15:47

2024-2025 AVRUPA LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ BELLİ OLDU! UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman başlayacak, nereden izlenebilir?

Geçtiğimiz günlerde UEFA Avrupa Ligi kura çekimi tamamlandı. Futbolseverlerin ve taraftarların soluksuz takip ettiği Avrupa Ligi'nin maç fikstürü kamuoyunun bilgisine sunuldu. Temsilcilerimiz Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın maç tarihleri ve saatleri arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Peki, Avrupa Ligi maçları ne zaman başlıyor, müsabakalar hangi kanalda yayınlanacak?

2024-2025 AVRUPA LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ BELLİ OLDU! UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman başlayacak, nereden izlenebilir?

Avrupa Ligi geleneksel grup aşaması yerine yeni lig formatı uygulayacağını geçtiğimiz haftalarda duyurdu. 36 takımın yer aldığı UEFA Avrupa Ligi'nde 8 haftalık karşılaşma fikstürü belli oldu. Taraftarların Avrupa Ligi için heyecanlı ekleyişi başladı. İşte, 2024-2025 Türkiye temsilcilerimizin maç fikstürü ve ayrıntıları haberin devamında…

2024-2025 AVRUPA LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ BELLİ OLDU! UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman başlayacak, nereden izlenebilir?

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Avrupa Ligi maçları 25-26 Eylül 2024 tarihinde gerçekleşecek müsabakalarla başlayacak. Yeni sezon maçları 21 Mayıs 2025 tarihinde İspanya'da yapılacak yarı final karşılaşmasıyla sona erecek.

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2024-2025 AVRUPA LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ BELLİ OLDU! UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman başlayacak, nereden izlenebilir?

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI NEREDEN İZLENEBİLİR?

TRT, 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 sezonlarında düzenlenecek UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarına ev sahipliği yapacak. Türk takımlarının Avrupa maçları şifresiz olarak TRT 1 ve TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

2024-2025 AVRUPA LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ BELLİ OLDU! UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman başlayacak, nereden izlenebilir?

2024-2025 UEFA AVRUPA LİGİ FENERBAHÇE MAÇ FİKSTÜRÜ

26 Eylül 2024 Perşembe
19:45: Fenerbahçe - Union SG

3 Ekim 2024 Perşembe
22:00: Twente - Fenerbahçe

24 Ekim 2024 Perşembe
22:00: Fenerbahçe - Manchester United

7 Kasım 2024 Perşembe
23:00: AZ Alkmaar - Fenerbahçe

28 Kasım 2024 Perşembe
23:00: Slavia Prag - Fenerbahçe

11 Aralık 2024 Çarşamba
18:30: Fenerbahçe - Athletic Bilbao

23 Ocak 2025 Perşembe
20:45: Fenerbahçe - Lyon

30 Ocak 2025 Perşembe

23:00: Midtjylland - Fenerbahçe

2024-2025 AVRUPA LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ BELLİ OLDU! UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman başlayacak, nereden izlenebilir?

2024-2025 UEFA AVRUPA LİGİ BEŞİKTAŞ MAÇ FİKSTÜRÜ

26 Eylül 2024 Perşembe
22.00 Ajax – Beşiktaş

3 Ekim 2024 Perşembe
22.00 Beşiktaş – Frankfurt

24 Ekim 2024 Perşembe
22.00 Lyon – Beşiktaş

6 Kasım 2024 Perşembe
18.30 Beşiktaş – Malmö

28 Kasım 2024 Perşembe
20.45 Beşiktaş - M. Tel-Aviv

12 Aralık 2024 Perşembe
23.00 Bodø/Glimt – Beşiktaş

22 Ocak 2025 Çarşamba
18.30 Beşiktaş - Athletic Club

30 Ocak 2025 Perşembe
23.00 Twente – Beşiktaş

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