2024-2025 AVRUPA LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ BELLİ OLDU! UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman başlayacak, nereden izlenebilir?

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI NEREDEN İZLENEBİLİR?

TRT, 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 sezonlarında düzenlenecek UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarına ev sahipliği yapacak. Türk takımlarının Avrupa maçları şifresiz olarak TRT 1 ve TRT Spor'da canlı yayınlanacak.