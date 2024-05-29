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2024-2025 eğitim öğretim yılı tarihleri:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12. sınıflar için dikkat! Okullar ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 29.05.2024 11:26
Güncelleme Tarihi: 29.05.2024
11:26
2024-2025 eğitim öğretim yılı tarihleri:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12. sınıflar için dikkat! Okullar ne zaman başlayacak?
2023-2024 yılının sonuna gelirken 2024-2025 yılı eğitim öğretim yılı akademik takvimi açıklandı. Yeni eğitim öğretim dönemine hazırlanan öğrenciler takvimi merak ediyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla yayımlanan 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine okullar 9 Eylül'de açılacak. Öğretmenler için mesleki çalışmaları ise 2 Eylül günü başlayacak. Bu eğitim öğretim yılı aynı zamanda yeni müfredatın ilk kez yürürlüğe gireceği sene olduğundan öğretmenler ve öğrenciler heyecanla bekliyor. Peki okullar ne zaman açılacak? İşte 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi