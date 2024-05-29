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Haberler Yaşam 2024-2025 eğitim öğretim yılı tarihleri:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12. sınıflar için dikkat! Okullar ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 29.05.2024 11:26 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 11:26

2024-2025 eğitim öğretim yılı tarihleri:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12. sınıflar için dikkat! Okullar ne zaman başlayacak?

2023-2024 yılının sonuna gelirken 2024-2025 yılı eğitim öğretim yılı akademik takvimi açıklandı. Yeni eğitim öğretim dönemine hazırlanan öğrenciler takvimi merak ediyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla yayımlanan 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine okullar 9 Eylül'de açılacak. Öğretmenler için mesleki çalışmaları ise 2 Eylül günü başlayacak. Bu eğitim öğretim yılı aynı zamanda yeni müfredatın ilk kez yürürlüğe gireceği sene olduğundan öğretmenler ve öğrenciler heyecanla bekliyor. Peki okullar ne zaman açılacak? İşte 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi

2024-2025 eğitim öğretim yılı tarihleri:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12. sınıflar için dikkat! Okullar ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla 2024-2025 yılı eğitim öğretim yılı takvimi yayınlandı. 14 Haziran Cuma günü sona erecek olan 2023-2024 eğitim öğretim yılının ardından öğrenciler yaz tatiline çıkacak. Yeni eğitim öğretim dönemindeki yenilikler için heyecanlı olan öğretmenler ve öğrenciler takvimi araştırıyor. Peki, okullar ne zaman açılacak?

2024-2025 eğitim öğretim yılı tarihleri:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12. sınıflar için dikkat! Okullar ne zaman başlayacak?

MEB 2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ AÇIKLANDI!
MEB tarafından 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı. Yayımlanan takvime göre 2024-2025 eğitim öğretim yılında okullar 9 Eylül Pazartesi günü açılacak. Öğretmenlerin mesleki çalışmaları ise 2 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

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2024-2025 eğitim öğretim yılı tarihleri:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12. sınıflar için dikkat! Okullar ne zaman başlayacak?

BİRİNCİ ARA TATİL (KASIM) TARİHLERİ
2024-2025 eğitim öğretim yılı içerisinde ilk ara tatil 11-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

2024-2025 eğitim öğretim yılı tarihleri:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12. sınıflar için dikkat! Okullar ne zaman başlayacak?

15 TATİL (YARIYIL TATİLİ) NE ZAMAN?
2024-2025 eğitim öğretim yılı içerisinde yarıyıl tatili 20-31 Ocak tarihleri arasında yapılacak.

2024-2025 eğitim öğretim yılı tarihleri:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12. sınıflar için dikkat! Okullar ne zaman başlayacak?

İKİNCİ ARA TATİL (NİSAN) TARİHLERİ
İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

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