2024-2025 eğitim öğretim yılı tarihleri:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12. sınıflar için dikkat! Okullar ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla 2024-2025 yılı eğitim öğretim yılı takvimi yayınlandı. 14 Haziran Cuma günü sona erecek olan 2023-2024 eğitim öğretim yılının ardından öğrenciler yaz tatiline çıkacak. Yeni eğitim öğretim dönemindeki yenilikler için heyecanlı olan öğretmenler ve öğrenciler takvimi araştırıyor. Peki, okullar ne zaman açılacak?