2024-2025 Yükseköğretim Takvimi | Üniversiteler ne zaman açılacak, yeni güz dönemi hangi tarihte başlayacak?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 2024-2025 yılı mazeretli kayıt sürecini herhangi bir nedenden dolayı kazandıkları yükseköğretim programların kayıt yaptıramayan adaylara duyurdu. Özellikle şehir dışında eğitim almaya hazırlanan ön lisans ve lisans öğrencileri, önceden eğitim alacakları illere giderek hazırlık yapacaklarından dolayı gözler üniversitelerin yeni akademik dönemlerinin başlayacağı tarihlere çevrildi. İşte 2024-2025 yükseköğretim takviminin detayları…