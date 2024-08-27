Giriş Tarihi: 27.08.2024 15:15
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024
15:15
2024-2025 Yükseköğretim Takvimi | Üniversiteler ne zaman açılacak, yeni güz dönemi hangi tarihte başlayacak?
Üniversite kayıt işlemlerin tamamlanmasıyla yükseköğretim programlarına kayıtlarını yapan adaylar dört gözle üniversitelerin yeni akademik ders yılına başlamalarını bekliyor. Öte yandan YKS sonuçlarına göre bir bölüme kayıt hakkı kazanan ancak kayıt yaptıramayan öğrenciler için üniversite mazeret kaydı hakkı tanındı. Peki 2024-2025 üniversiteler ne zaman açılacak, akademik güz dönemi ne zaman başlayacak?