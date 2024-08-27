Giriş Tarihi: 27.08.2024 15:18
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024
15:18
2024 AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI | Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sonuçları nereden görüntülenebilir?
Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav sonuçları sınava katılım sağlayan adaylar tarafından merak ediliyor. AÖF yaz okulu sınavları 17 Ağustos Cumartesi günü gerçekleşti ve binlerce aday, her ders için 20 sorudan oluşan 30 dakikalık sınavlara katıldı. Adaylar sonuçlarını merakla beklerken, sonuçlar 27 Ağustos 2024 tarihiyle açıklandı. İşte, 2024 AÖF yaz okulu sınav sonuçlarıyla ilgili tüm detaylar haberin devamında...