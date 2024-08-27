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Giriş Tarihi: 27.08.2024 15:18 Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 15:18

2024 AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI | Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sonuçları nereden görüntülenebilir?

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav sonuçları sınava katılım sağlayan adaylar tarafından merak ediliyor. AÖF yaz okulu sınavları 17 Ağustos Cumartesi günü gerçekleşti ve binlerce aday, her ders için 20 sorudan oluşan 30 dakikalık sınavlara katıldı. Adaylar sonuçlarını merakla beklerken, sonuçlar 27 Ağustos 2024 tarihiyle açıklandı. İşte, 2024 AÖF yaz okulu sınav sonuçlarıyla ilgili tüm detaylar haberin devamında...

2024 AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI | Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sonuçları nereden görüntülenebilir?

1 Temmuz 2024'de başlayan AÖF yaz okulu dersleri, 17 Ağustos 2024 tarihinde sona erdi ve derslerin ardından AÖF yaz okulu sınavları gerçekleştirildi. Tek oturumla gerçekleştirilen sınavın ardından adaylar sonuçların açıklanmasıyla gözlerini sonuç ekranına çevirdi. Peki, AÖF 2024 yaz okulu sınav sonuçları nereden görüntülenebilir?

2024 AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI | Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sonuçları nereden görüntülenebilir?

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!
AÖF yaz okulu sınav sonuçları, eKampüs sistemine yüklendikten sonra erişme açılacak. Sınav sonuçları ve puan durumu AÖF'ün resmi web sitesinden adayların TC kimlik numarası ve şifresi ile sorgulanabilecek.

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

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2024 AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI | Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sonuçları nereden görüntülenebilir?

2024 AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2022-2023 öğretim yılına ait Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nin Yaz Okulu Sınavı, 19 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirildi ve sonuçlar 31 Ağustos'ta açıklandı. Bu yıl da AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının ağustos ayının son haftasında duyurulması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmasa da hafta içerisinde AÖF yaz okulu sonuçlarının yayınlanacağı tahmin ediliyor.

2024 AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI | Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sonuçları nereden görüntülenebilir?

AÖF YAZ OKULU SINAVI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

AÖF yaz okulu sınavı 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Yaz okulu sınav sonuçlarının yıl sonu ortalamaya etkisi %100'dür. Örneğin adaylar yaz okulunda sorumlu olduğu herhangi bir dersten sınav notu olarak 70 aldığında, yıl sonu başarı puanı da 70 olacak.

AÖF sınav değerlendirmesi yapılırken 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürecek. Yükseköğretim Kurulu tarafından alınan karara göre Açıköğretim Fakültesi'nde ders geçme notu alt sınırı 35 olacak.

2024 AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI | Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sonuçları nereden görüntülenebilir?
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