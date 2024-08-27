Giriş Tarihi: 27.08.2024 10:45
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024
10:46
2024 AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI | Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sonuçları hangi tarihte ve nereden açıklanacak?
Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav sonuçları sınava katılım sağlayan adaylar tarafından merak ediliyor. AÖF yaz okulu sınavları 17 Ağustos Cumartesi günü gerçekleşti ve binlerce aday, her ders için 20 sorudan oluşan 30 dakikalık sınavlara katıldı. Adaylar sonuçlarını merakla beklerken, sonuçların ne zaman ve nereden duyurulacağı sürekli gündemde. İşte, 2024 AÖF yaz okulu sınav sonuçlarıyla ilgili tüm detaylar haberin devamında...