2024 AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI SON DURUM | Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sonuçları ne zaman ve nereden açıklanacak?

2024 AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022-2023 öğretim yılına ait Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nin Yaz Okulu Sınavı, 19 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirildi ve sonuçlar 31 Ağustos'ta açıklandı. Bu yıl da AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının ağustos ayının son haftasında duyurulması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmasa da hafta içerisinde AÖF yaz okulu sonuçlarının yayınlanacağı tahmin ediliyor.