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Giriş Tarihi: 26.08.2024 13:38 Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 13:38

2024 AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI SON DURUM | Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sonuçları ne zaman ve nereden açıklanacak?

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınavları 17 Ağustos Cumartesi günü gerçekleşti. Sınava katılım sağlayan açık öğretim öğrencileri sonuçların duyurulmasını merakla bekliyor. Binlerce aday, her ders için 20 sorudan oluşan ve 30 dakika süren sınavda yer aldı. Peki 2024 AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman ve nereden açıklanacak?

2024 AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI SON DURUM | Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sonuçları ne zaman ve nereden açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi akademik takvimine göre 1 Temmuz'da başlayan AÖF yaz okulu dersleri, 17 Ağustos 2024 tarihinde sona erdi. Derslerin ardından AÖF yaz okulu sınavı 17 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirildi. Tek oturumda yapılan sınavın ardından sonuçlar için geri sayım başladı. Adaylar tarafından sınavın ne zaman açıklanacağı merak konusu. İşte 2024Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınav sonuçları ile ilgili ayrıntılar...

2024 AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI SON DURUM | Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sonuçları ne zaman ve nereden açıklanacak?

2024 AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2022-2023 öğretim yılına ait Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nin Yaz Okulu Sınavı, 19 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirildi ve sonuçlar 31 Ağustos'ta açıklandı. Bu yıl da AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının ağustos ayının son haftasında duyurulması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmasa da hafta içerisinde AÖF yaz okulu sonuçlarının yayınlanacağı tahmin ediliyor.

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2024 AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI SON DURUM | Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sonuçları ne zaman ve nereden açıklanacak?

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?
AÖF yaz okulu sınav sonuçları, eKampüs sistemine yüklendikten sonra erişme açılacak. Sınav sonuçları ve puan durumu AÖF'ün resmi web sitesinden adayların TC kimlik numarası ve şifresi ile sorgulanabilecek.

2024 AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI SON DURUM | Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sonuçları ne zaman ve nereden açıklanacak?

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

2024 AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI SON DURUM | Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sonuçları ne zaman ve nereden açıklanacak?
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