Giriş Tarihi: 26.08.2024 13:38
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024
13:38
2024 AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI SON DURUM | Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sonuçları ne zaman ve nereden açıklanacak?
Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınavları 17 Ağustos Cumartesi günü gerçekleşti. Sınava katılım sağlayan açık öğretim öğrencileri sonuçların duyurulmasını merakla bekliyor. Binlerce aday, her ders için 20 sorudan oluşan ve 30 dakika süren sınavda yer aldı. Peki 2024 AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman ve nereden açıklanacak?