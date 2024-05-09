2024 Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı? Bu yıl Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Yaz tatili planları yaparken Kurban Bayramı tatili hakkında fikir edinmek isteyen pek çok kişi bu yıl Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak sorusuyla incelemelere başladı. Hafta sonu tatiliyle birleşen bu tarihler hakkında 2024 Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı sorusu doğdu. İşte 2024 Kurban Bayramı tarihleri…