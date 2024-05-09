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2024 Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı? Bu yıl Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
Giriş Tarihi: 09.05.2024 09:29
Güncelleme Tarihi: 09.05.2024
09:32
Yılın ilk dini bayramı olan Ramazan Bayramı'nı nisan ayında idrak ettik. Kurban ibadetini gerçekleştirerek Yüce Allah'ın rızasını kazanacağımız, Müslüman alemi olarak omuz omuza idrak edeceğimiz Kurban Bayramı için ise geri sayım başladı. Bu özel tarihi merak eden vatandaşlar 2024 Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı sorularıyla araştırma yaparken Diyanet'in dini günler takvimi ile bayram tarihleri netleşti. Peki, bu yıl Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, hangi gün başlayacak ve bitecek?