Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam 2024 Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı? Bu yıl Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
Giriş Tarihi: 09.05.2024 09:29 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024 09:32

2024 Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı? Bu yıl Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Yılın ilk dini bayramı olan Ramazan Bayramı'nı nisan ayında idrak ettik. Kurban ibadetini gerçekleştirerek Yüce Allah'ın rızasını kazanacağımız, Müslüman alemi olarak omuz omuza idrak edeceğimiz Kurban Bayramı için ise geri sayım başladı. Bu özel tarihi merak eden vatandaşlar 2024 Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı sorularıyla araştırma yaparken Diyanet'in dini günler takvimi ile bayram tarihleri netleşti. Peki, bu yıl Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, hangi gün başlayacak ve bitecek?

2024 Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı? Bu yıl Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Yaz tatili planları yaparken Kurban Bayramı tatili hakkında fikir edinmek isteyen pek çok kişi bu yıl Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak sorusuyla incelemelere başladı. Hafta sonu tatiliyle birleşen bu tarihler hakkında 2024 Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı sorusu doğdu. İşte 2024 Kurban Bayramı tarihleri…

2024 Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı? Bu yıl Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

2024 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2024 yılı bayram takvimi belli oldu.

4 gün sürecek Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü başlayacak. Bayram 16-17-18-19 Haziran tarihlerinde idrak edilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
2024 Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı? Bu yıl Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN, 9 GÜN OLACAK MI?

Kurban Bayramı dolayısıyla 16 Haziran Pazar, 17 Haziran Pazartesi, 18 Haziran Salı ve 19 Haziran Çarşamba resmi tatil olacak.

Ardından gelen Perşembe ve Cuma günlerinin idari izin sayılması halinde bayram tatili 9 gün ulaşabilecek.

2024 Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı? Bu yıl Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

DİNİ GÜNLER TAKVİMİ 2024
Arefe Günü 15 Haziran 2024 | Cumartesi
Kurban Bayramı 1. Günü 16 Haziran 2024 | Pazar
Kurban Bayramı 2. Günü 17 Haziran 2024 | Pazartesi
Kurban Bayramı 3. Günü 18 Haziran 2024 | Salı
Kurban Bayramı 4. Günü 19 Haziran 2024 | Çarşamba

2024 Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı? Bu yıl Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Hicri Yılbaşı Gecesi 06 / 07 Temmuz 2024 | Cumartesi / Pazar
Hicri Yılbaşı Günü 07 Temmuz 2024 | Pazar
Aşure Gecesi 15 / 16 Temmuz 2024 | Pazartesi / Salı
Aşure Günü 16 Temmuz 2024 | Salı
Mevlid Kandili 14 Eylül 2024 | Cumartesi

SON DAKİKA